Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar PC pazarını da etkiledi

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen araştırma şirketi IDC(International Data Corporation), küresel PC pazarına ilişkin son öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.
2012 içerisinde sadece %0,9'luk bir büyüme oranı bekleyen IDC, büyüme oranının düşük olmasını sene ortasında sevkiyatlarda yaşanan durağanlığa bağladı. Ayrıca, 2012 içerisinde yaklaşık 367 milyonluk bir PC sevkiyatının gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi. Bölgesel verilere de değinen IDC, Asya/Pasifik bölgesinde gerçekleşen büyümenin yavaşlamasının küresel büyümeyi de etkilediğini belirtirken, ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarında da sevkiyatın azalmış olduğuna değiniyor. PC pazarında yaşanan bu düşüşün nedenleri arasında ekonomik koşullarında önemli bir rol oynadığı belirtiyor. Pazarın büyümesindeki yavaşlamanın bir diğer nedeni olarak ise, Microsoft'un yıl içerisinde çıkış yapacak Windows 8 işletim siteminin ve yeni nesil ultrabookların tüketiciler tarafından beklenmesi gösteriliyor.
Küresel PC pazarındaki büyümede yavaşlama yaşansa da IDC, Microsoft'un Windows 8'i kullanıma sunmasıyla beraber PC sevkiyatında gözle görülür bir artış olmasını bekliyor. Ayrıca, 2013 ile 2016 yılları arasında PC pazarında %7.1'lik bir büyüme oranı yakalanacağı da tahminler arasında yer alıyor.
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23660312 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tablolarda hep PC sevkiyatları diye geçiyor.Gerçi buna ayrı ayrı masaüstü / taşınabilir diye ekliyorlar. OEM satışların etkisi nedir bunlarla ilgili net bilgiler varmı yok mu yada nasıl takip ediliyor bilmiyorum ama etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani IDC'nin verileri satılan Hazır PC / Notebook üstüne olması lazım. Eğer insanların kendi parçalarını alıp kendi PC lerini topladıkları trend daha da güçleniyorsa bu da sonuçlarda etkili olabilir. OEM satışlarından hareketle ne kadar PC satılıyor gbi sonuçlara kolayca ulaşılamaz zaten. Buna benzer şeylerin takibi çok daha zor ve PC satışı olmadan da PC ile ilgili alanda bolca para harcanabilir, direk DH forumuna bakın fikir sahibi olmak istiyorsanız.
Bana göre PC satışları gibi daha çok büyük Hazır PC üreticilerini ilgilendiren veriler yerine (veya yanında) PC pazarının büyüklüğü / yapılan harcamalar ile ilgili rapor olsa çok daha bilgilendirici olur (ki bu tür şeylerin takibi çok çok daha zor). IDC verileri mesela ABD için Hazır PC üreticilerinden, büyük LCD/CRT üreticilerinden faln alıyormuş. Diğer taraftan mesela Dell PC alıp bunun güç kaynağını ekran kartını ramını değiştiren bi sürü adam var, yabancı forumlarda yazılıyor. Doğal olarak artık bu tür elemanlar veri olmaktan çoktan çıkmış oluyor.
Buna benzer haberlerde, burası gibi forumlardaki insanların PC ile ilgili bi daralma var, insanlar artık terkediyor gibi algılanmasına yol açıyor. Tablette telefonda bişeyler yapılabiliyor işin o kısmına bişey dediğim yok. Ama orta karar ekran kartı dedinmi 150-250TL barajı aşılalı çok oluyor, sistem kurmaya yada güncellenmeye az buz para dökülmüyor.
Dediğim gibi bu bana göre, bizim gibi insanlar için pek bi anlam ifade etmeyen buna benzer haberlerin aslında Sektör Büyüklüğü / PC için yapılan harcamalar gibi değişkenlerle ifade edilmesi daha anlamlı olur/olurdu.
Edit : PC satışlarındaki büyüme hızının yüksek olduğu geçmiş zmanlarda bu kadar çok 500-1000TL lik işlemci veya 750-1250TL lik ekran kartı satışları yoktu .