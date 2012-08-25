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Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar PC pazarını da etkiledi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen araştırma şirketi IDC(International Data Corporation), küresel PC pazarına ilişkin son öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.

2012 içerisinde sadece %0,9'luk bir büyüme oranı bekleyen IDC, büyüme oranının düşük olmasını sene ortasında sevkiyatlarda yaşanan durağanlığa bağladı. Ayrıca, 2012 içerisinde yaklaşık 367 milyonluk bir PC sevkiyatının gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi. Bölgesel verilere de değinen IDC, Asya/Pasifik bölgesinde gerçekleşen büyümenin yavaşlamasının küresel büyümeyi de etkilediğini belirtirken, ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarında da sevkiyatın azalmış olduğuna değiniyor. PC pazarında yaşanan bu düşüşün nedenleri arasında ekonomik koşullarında önemli bir rol oynadığı belirtiyor. Pazarın büyümesindeki yavaşlamanın bir diğer nedeni olarak ise, Microsoft'un yıl içerisinde çıkış yapacak Windows 8 işletim siteminin ve yeni nesil ultrabookların tüketiciler tarafından beklenmesi gösteriliyor.

Küresel PC pazarındaki büyümede yavaşlama yaşansa da IDC, Microsoft'un Windows 8'i kullanıma sunmasıyla beraber PC sevkiyatında gözle görülür bir artış olmasını bekliyor. Ayrıca, 2013 ile 2016 yılları arasında PC pazarında %7.1'lik bir büyüme oranı yakalanacağı da tahminler arasında yer alıyor. 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23660312 Yorum Yaz
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
İşi bide tersten yorumlayın, insanlar Pc satın almıyorlar çünkü akıllanmaya başladılar. Kendileri makina kuruyor/kurduruyor :///

Tablolarda hep PC sevkiyatları diye geçiyor.Gerçi buna ayrı ayrı masaüstü / taşınabilir diye ekliyorlar. OEM satışların etkisi nedir bunlarla ilgili net bilgiler varmı yok mu yada nasıl takip ediliyor bilmiyorum ama etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani IDC'nin verileri satılan Hazır PC / Notebook üstüne olması lazım. Eğer insanların kendi parçalarını alıp kendi PC lerini topladıkları trend daha da güçleniyorsa bu da sonuçlarda etkili olabilir. OEM satışlarından hareketle ne kadar PC satılıyor gbi sonuçlara kolayca ulaşılamaz zaten. Buna benzer şeylerin takibi çok daha zor ve PC satışı olmadan da PC ile ilgili alanda bolca para harcanabilir, direk DH forumuna bakın fikir sahibi olmak istiyorsanız.

Bana göre PC satışları gibi daha çok büyük Hazır PC üreticilerini ilgilendiren veriler yerine (veya yanında) PC pazarının büyüklüğü / yapılan harcamalar ile ilgili rapor olsa çok daha bilgilendirici olur (ki bu tür şeylerin takibi çok çok daha zor). IDC verileri mesela ABD için Hazır PC üreticilerinden, büyük LCD/CRT üreticilerinden faln alıyormuş. Diğer taraftan mesela Dell PC alıp bunun güç kaynağını ekran kartını ramını değiştiren bi sürü adam var, yabancı forumlarda yazılıyor. Doğal olarak artık bu tür elemanlar veri olmaktan çoktan çıkmış oluyor.

Buna benzer haberlerde, burası gibi forumlardaki insanların PC ile ilgili bi daralma var, insanlar artık terkediyor gibi algılanmasına yol açıyor. Tablette telefonda bişeyler yapılabiliyor işin o kısmına bişey dediğim yok. Ama orta karar ekran kartı dedinmi 150-250TL barajı aşılalı çok oluyor, sistem kurmaya yada güncellenmeye az buz para dökülmüyor.

Dediğim gibi bu bana göre, bizim gibi insanlar için pek bi anlam ifade etmeyen buna benzer haberlerin aslında Sektör Büyüklüğü / PC için yapılan harcamalar gibi değişkenlerle ifade edilmesi daha anlamlı olur/olurdu.

Edit : PC satışlarındaki büyüme hızının yüksek olduğu geçmiş zmanlarda bu kadar çok 500-1000TL lik işlemci veya 750-1250TL lik ekran kartı satışları yoktu .
İşi bide tersten yorumlayın, insanlar Pc satın almıyorlar çünkü akıllanmaya başladılar. Kendileri makina kuruyor/kurduruyor :///Tablolarda hep PC s...
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DH Misafiri 6 yıl
Küresel resesyon. Buna sadece pc cephesinden bakan tüketici de sadece türkiye'de vardır sanırım. Yukarıdaki bir sektör analizi. Verilerin tamamını görmeden bir şey diyemem ama Tablet ya da pc ile uzaktan yakından alakası yok bu işin arkadaşlar. Mesele firma maliyetleri ! Bildiğinizi düşünerek yazıyorum. Maliyetler kar belirleyicidir. Karlılık oranları düşerse firmalar sevkiyat azaltır (sevkiyat azaltımından kasıt stok dışı üretim azaltımıdır. Ekonomik bir terim yani)
Ekonomide iki çeşit karlılık yöntemi vardır. Aşırı karlar ya da olağan karlar. Püf noktası Marjinal Maliyetin Ortalama Hasılata eşit olduğu noktadır. Bunu da ürüne olan talep ( F=OH=MH) durumu belirler.
Şimdi gelelim yukarıdaki duruma. Sektör dışı sorunlar ( Kredibilite, faizler, negatif dışsallıklar, negatif içsel ekonomi ) bir şekilde talep azalmasına neden olmuş ve maliyet-hasılat eşitliğini bozmuş. Bu da firma karlılığını ve satışlarını etkilemiş.
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Rubisco 6 yıl
Bravo işletmeciden hastane yöneticisi yapıp doktora istediği MR cihazını almayan yönetmden farkı olmayan bi yorum. Firma karlılıkları ile ilgili bilgi yok ne haberde ne raporda. Dahası pc satışlarındaki değişimin firma karlarını nasıl etkilediğini net olarak ortaya koymak kolay değil zaten, hepsi 40 tane alanda faaliyet gösteriyorlar. Senin yazdığın başından sona değil, sondan başa doğru hareket ediyor. Talep azalıyor çünkü ürün artık işe yaramaz yada o fiyattan fayda göremez olduğunu görüyor tüketic. bu satış miktarlarını düşürüyor. Hatta maliyet ve marjinal maliyeti düşerken, satışlar azalıyor. Çünkü indirim yapsan bile artık ürüne olan talep azalmış, ikame edecek daha çok mal ortalıkta.

Bunun hem kurumsal hemde son tüketici kısımları var, ayzer yazmış kurumsal kısmıyla örnk. Benzeri son tüketici de de var. Verilerde bu tür firmalarla alakalı zaten. Satılan cpu /* monitör sayısından hareketle her çeyrek kaç tane yeni pc satılıyor gbi hesaplanması araştırılması çok zor bi inceleme değil. Belli başlı büyük hazır üreticilerin verilernden hareketle hesaplanıyor.

Yukarda başka arkadaş da yazdı, yerli yabancı forumlara gir bak insanların davranışlarındaki değişimi bundan 3-5 sene öncesine göre daha belirgin görürsün. 200-300$ lık işlemciler - 300-500$ lık ekran kartı almak isteyenlrin sayısında belirgin oranda artış var, ki bu da göreceli olarak artan refah seviyesi ile de alakalı. Çok ters ayıp laf olacak ama en alakasız en haddi olmayan anlamayan ala ala diyeceklerin bile 2000-3000$ lık sistemi almak konusunda hiç tereddüt içnde değil. Yani sorun, hazır PC lern çok daha az tercih edilmesiyle alakalı. Kimse tableti telefonu var diye, gerekirse PC'yi güncellemekten çekinmez ama büyük bi kısım asla gidip yeni hazır PC alarak yapmaz güncellemeyi. Zaten hazır alan en bilmeyen bile 2 seneye kadar bi şekilde pişman oluyor, bu da satışları düşürüyor. Çünkü en başa gelirse herkez toplama PC olayına yöneldi.

Gelşen ülkelerdeki masaüstü PC satışlarına bakarsan hemen hemen hiç değişmediğini ama buna karışılık mobil PC(notebook - netbook- PC kökenli tablet ) satışlarının %20lere kadar arttığını göreceksin ki bu iki açıdan burada yazıklarımızı doğruluyor. Hazır PC ler satılmıyor, insanlar kendileri yapıyor/günelliyor. Ama mobil için böyle bi imkan olmadığı için yeni alımlar mecburen gerçekleşiyor.

Buna ilave olarak varolan teknolojinin, eğer yeterince para harcarsan uzun süre seni koruyabildğini de işin içne katarsan, gelişmiş piyasalardaki düşüşün daha yüksek olmasına şaşamamak gerekir. Ayrıca iş ortamında sürekli yenileme gerektirmemesi, BYOD (kendi makinanı işe getir) tarzı imkanlar da satışları düşürüyor.
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E_Aydin35 6 yıl
Aslında bu konunun üstünde çokda durup düşünmeye gerekyok bence.. :)
Sonuçda teknoloji gündemine bakıldığında yoğun olarak gündemi meşgul eden tabletler bunun en büyük nedeni, ama bşr başka bir etken yeni nesilin, yeni nesil işletim sisteminin beklenemside rol oynuyor.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
1 yıldır AMD Fusion 2 serisini bekliyorum !!!
1. seride GPU 400mhz hızındaydı ! resmen komedi ! :(
ama 2. seri çok sağlam 700-800 mhz hızında geliyor !
para hazır çıktığı gibi hemen gidip alacağım :D
ama getirmiyorlar, neymiş efendim ekim ayında gelecekmiş ! :(
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ReaperX3 6 yıl
hayla toplama pc kullanmayan varmı
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Az küçülmüş bence, ölmesi gerekirdi.
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Amedra 6 yıl
hayyam_karadenizli

Az küçülmüş bence, ölmesi gerekirdi.

Aynen
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taedkmila 6 yıl
Samsung Micro SDHC kart (veya TF kartı) - 8GB! Evrensel! Harika bir ürün! Fiyat: 5,60 $! Ha ha! Sen gibi olacak! sps.co.il/...
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ayzer 6 yıl
işin %60 ı toplama pc dir. ama rakamlar sadece parçaları toplayıp kendi markasını basan bol kazıklı firmaların satış rakamlarıdır.
örneğin hp 1500tl ye kamuya şirketlere bilgisayar satar.ve ne hikmetse garanti süresi 2 yıldır ve nasıl bir mucizeyse garantinin bitmesinden 2-3 ay sonra pc ler sapıtmaya başlar.bunları kendin düzeltemezsin.kasayı öyle bir monte ederler ki mecburen hp ye mahkum olursun.
bir başka konuda herne hikmetse garanti süresi içerisinde oluşabilecek tüm hatalar tüketici hatasıdır.garanti kapsamında ücretsiz asla asla değiştirilemezler(hak yemeyelim monitörler değişebilirler ama pc parçaları asla kata).
örneğin garantili hdd bozulmuşsa; kesin, bilimsel teknik çıktılarla hareket eden (ne demekse) teknik servisin raporu sonucu tek çıktıdan fotokopi alınmış gibi hdd bozulması tüketici hatasıdır ve atıyorum hdd fiyatı 100tl ise sizden 95tl aytı kadeve isterler (siz "ama sıfırı 100tl" desenizde yırtınsanızda sonuç değişmeyecek değiştirilemeyecektir çünkü kendi verdikleri hdd GARANTİLİ ve amerikalı olduğu diğer markalı hddlerin çin malı olduğu üstüne basa basa altı çizilerek söylenir )ve alırlar, arızalı hddyi kesinlikle geri vermezler(çünkü kendileri sonradan 2. rapor düzenleyerek üretim hatası olan hdd hooop sıfır olarak gelir ve bu hdd tekrar birine 95tl aytı kadeve olarak takılır pardon fatura edilir ve döngü tekrar tekrar tekrar bu şekilde döndürülür) üstüne bu işlem garanti kapsamında olmadığından teknik servis ücreti, hdd takma ücreti(işçilik)alıp toplamda nasıl hesaplandığı hangi kriterlerin geçerli olduğu bilinmeyen 148 tl ve böbürlenerek aytı kadeve faturayı zınk diye geçirirler.
kendin toplamaya kalksan 1000tl bulmayacak olan ve her parçanın zaten enaz 2 yıl garantili olduğunu bilen bilgisayar işinden anlayan hiçkimse(daha şimdiye kadar rastlamadım) hazır pc alamaz çünkü okadar zengin değildir :)
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Psydia 6 yıl
Nasil azalma bu anasini satayim her gun 3000 4000 tl'ye sistem toplayanlari, 1000 tlye orta segment ekran karti alanlari goruyoruz forumlarda...
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Rubisco 6 yıl en beğenilen
İşi bide tersten yorumlayın, insanlar Pc satın almıyorlar çünkü akıllanmaya başladılar. Kendileri makina kuruyor/kurduruyor :///

Tablolarda hep PC sevkiyatları diye geçiyor.Gerçi buna ayrı ayrı masaüstü / taşınabilir diye ekliyorlar. OEM satışların etkisi nedir bunlarla ilgili net bilgiler varmı yok mu yada nasıl takip ediliyor bilmiyorum ama etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani IDC'nin verileri satılan Hazır PC / Notebook üstüne olması lazım. Eğer insanların kendi parçalarını alıp kendi PC lerini topladıkları trend daha da güçleniyorsa bu da sonuçlarda etkili olabilir. OEM satışlarından hareketle ne kadar PC satılıyor gbi sonuçlara kolayca ulaşılamaz zaten. Buna benzer şeylerin takibi çok daha zor ve PC satışı olmadan da PC ile ilgili alanda bolca para harcanabilir, direk DH forumuna bakın fikir sahibi olmak istiyorsanız.

Bana göre PC satışları gibi daha çok büyük Hazır PC üreticilerini ilgilendiren veriler yerine (veya yanında) PC pazarının büyüklüğü / yapılan harcamalar ile ilgili rapor olsa çok daha bilgilendirici olur (ki bu tür şeylerin takibi çok çok daha zor). IDC verileri mesela ABD için Hazır PC üreticilerinden, büyük LCD/CRT üreticilerinden faln alıyormuş. Diğer taraftan mesela Dell PC alıp bunun güç kaynağını ekran kartını ramını değiştiren bi sürü adam var, yabancı forumlarda yazılıyor. Doğal olarak artık bu tür elemanlar veri olmaktan çoktan çıkmış oluyor.

Buna benzer haberlerde, burası gibi forumlardaki insanların PC ile ilgili bi daralma var, insanlar artık terkediyor gibi algılanmasına yol açıyor. Tablette telefonda bişeyler yapılabiliyor işin o kısmına bişey dediğim yok. Ama orta karar ekran kartı dedinmi 150-250TL barajı aşılalı çok oluyor, sistem kurmaya yada güncellenmeye az buz para dökülmüyor.

Dediğim gibi bu bana göre, bizim gibi insanlar için pek bi anlam ifade etmeyen buna benzer haberlerin aslında Sektör Büyüklüğü / PC için yapılan harcamalar gibi değişkenlerle ifade edilmesi daha anlamlı olur/olurdu.

Edit : PC satışlarındaki büyüme hızının yüksek olduğu geçmiş zmanlarda bu kadar çok 500-1000TL lik işlemci veya 750-1250TL lik ekran kartı satışları yoktu .
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aceleciburak 6 yıl
apple ile samsung arasındaki patent davası sonuçlanmış galiba samsung 1.05 milyar dolar ceza yemiş onun bir haberini yapın bari tam olarak anlayalım ...
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teramit 6 yıl
tabletler yaygınlaştığı için pc pazarı küçülüyor.
dünya nüfusu arttığı için sayılarda ciddi düşüş olmayabilir.
pc kullanım oranı biraz gerileyip belli bir banda oturur uzun vadede yavaş yavaş azalır çok uzun vadede hep var olur , bitmesi için gerekli dinamikler oluşması pek olası değil.
Tablet pazarıda sürekli büyüme gösterir ama pc den çaldığı için o pazarın negatifi olarak hareket eder.
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turkishwarzone 6 yıl teramit
teramit

tabletler yaygınlaştığı için pc pazarı küçülüyor.
dünya nüfusu arttığı için sayılarda ciddi düşüş olmayabilir.
pc kullanım oranı biraz gerileyip belli bir banda oturur uzun vadede yavaş yavaş azalır çok uzun vadede hep var olur , bitmesi için gerekli dinamikler oluşması pek olası değil.
Tablet pazarıda sürekli büyüme gösterir ama pc den çaldığı için o pazarın negatifi olarak hareket eder.

süper yorum ... demek ıstdıklerımı yazmışsınız.. aynen tablet pazarı gıtgıde artıyor ... tablet daha yolun basında ... kullanılan donanımlaraına bakarsanız anlarsınız...
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