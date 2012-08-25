Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar PC pazarını da etkiledi

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi IDC(International Data Corporation), küresel PC pazarına ilişkin son öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23660312

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2012 içerisinde sadece %0,9'luk bir büyüme oranı bekleyen IDC, büyüme oranının düşük olmasını sene ortasında sevkiyatlarda yaşanan durağanlığa bağladı. Ayrıca, 2012 içerisinde yaklaşık 367 milyonluk bir PC sevkiyatının gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi. Bölgesel verilere de değinen IDC, Asya/Pasifik bölgesinde gerçekleşen büyümenin yavaşlamasının küresel büyümeyi de etkilediğini belirtirken, ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarında da sevkiyatın azalmış olduğuna değiniyor. PC pazarında yaşanan bu düşüşün nedenleri arasında ekonomik koşullarında önemli bir rol oynadığı belirtiyor. Pazarın büyümesindeki yavaşlamanın bir diğer nedeni olarak ise, Microsoft'un yıl içerisinde çıkış yapacak Windows 8 işletim siteminin ve yeni nesil ultrabookların tüketiciler tarafından beklenmesi gösteriliyor.Küresel PC pazarındaki büyümede yavaşlama yaşansa da IDC, Microsoft'un Windows 8'i kullanıma sunmasıyla beraber PC sevkiyatında gözle görülür bir artış olmasını bekliyor. Ayrıca, 2013 ile 2016 yılları arasında PC pazarında %7.1'lik bir büyüme oranı yakalanacağı da tahminler arasında yer alıyor.