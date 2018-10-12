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Küresel internet bağlantısında önümüzdeki 48 saat içinde kesintiler olabilir

Dünyanın dört bir yanındaki İnternet kullanıcıları ağ bağlantı hatalarıyla karşılaşabilirler çünkü ana alan adı sunucuları ve interneti kontrol eden ilgili altyapı bir süreliğine kapatılacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Alan adlarının ve IP adreslerinin kaydını tutmakla sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), Alan Adı Sistemini (DNS) veya internet adres defterini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarını değiştirecek. ICANN'e göre, bu bakım çalışmalarının özellikle siber saldırılarda bir artış gördüğümüz bu günlerde yapılması gerekiyor.

ICANN: Başarılı ön testler yapıldı

Communications Regulatory Authority (CRA) tarafından yapılan bir duyuruda, herkesin bundan etkilenmeyeceği ve bu durumun İnternet Servis Sağlayıcılarına bağlı olduğu belirtilirken şu açıklamalar yapıldı: "Daha netleştirmek gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS'ler) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Bununla birlikte, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir."
Mobil Araştırma Grubu'nda analist olan Eldar Murtazin ise konuyla ilgili olarak: "İnternet kullanıcıları 48 saat içinde bazı zorluklarla karşılaşabilir. Bazı kaynaklara erişim ve internet sayfalarının yavaş yüklenmesi ile ilgili sorunlar olabilir. Eğer ki kullanıcılar, eski bir servis sağlayıcı kullanıyorlarsa ağa erişim sorunları yaşayabilirler." ifadelerini kullandı. ICANN yetkilileri de anahtar değiştirme sürecinin en az sorunla atlatılacağını gösteren bazı ön testler yapıldığını ve bu sürecin en az kesintiyle atlatılacağın beklediklerini açıkladılar.

https://gadgets.ndtv.com/telecom/news/global-internet-shutdown-likely-in-next-48-hours-report-1930918 Yorum Yaz
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emre1393 7 ay en beğenilen
bizim millet alışık internetin kesilmesine
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WmGMD 7 ay
iss lere bağlıysa biz yandık
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BiqBrav3 7 ay
Bu olay ISS'ye mi bağlı ??? öldürseydin daha iyiydi bizi be abi
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Chagotta 7 ay
1.5 senedir fiberoptik bağlantı ile internet kullanıyorum sıkıntısız olarak.
Dün gece saat 20:00 civarlarıydı 25 mgbit akksiz internetim yayında direk drop vermeye başladı yayını kapatıp hız testi yaptım 5mgbit upload 4 çıktı.
Türkcell müşteri hizmetlerine kayıt açtırdım bu gün saha ekibi gelecek ama bu haberi şimdi okudum acaba bu haberde bahsi geçen sıkıntılardan mı kaynaklıydı bilmiyorum.
Sonralarında biraz iyileşti gibi . Bakalım saha ekibi nasıl bir tespitte bulunacak.
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emre1393 7 ay en beğenilen
bizim millet alışık internetin kesilmesine
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Ay Adam 7 ay
eldar murtazin nedir yav internet yahudilerin mi elinde
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muratai 7 ay Ay Adam
Ay Adam
eldar murtazin nedir yav internet yahudilerin mi elinde

Herif rus ulan rus.
Mobile review ru diye cok basarili bir sitesi vardi bunfan on sene once.
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BiqBrav3 7 ay
Bu olay ISS'ye mi bağlı ??? öldürseydin daha iyiydi bizi be abi
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WmGMD 7 ay
iss lere bağlıysa biz yandık
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Whippoorwill 7 ay
Zoku yedik hocam. Gerçi normalde de zırt pırt kesiliyor.
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