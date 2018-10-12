Küresel internet bağlantısında önümüzdeki 48 saat içinde kesintiler olabilir

Alan adlarının ve IP adreslerinin kaydını tutmakla sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), Alan Adı Sistemini (DNS) veya internet adres defterini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarını değiştirecek. ICANN'e göre, bu bakım çalışmalarının özellikle siber saldırılarda bir artış gördüğümüz bu günlerde yapılması gerekiyor.

ICANN: Başarılı ön testler yapıldı

Communications Regulatory Authority (CRA) tarafından yapılan bir duyuruda, herkesin bundan etkilenmeyeceği ve bu durumun İnternet Servis Sağlayıcılarına bağlı olduğu belirtilirken şu açıklamalar yapıldı: "Daha netleştirmek gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS'ler) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Bununla birlikte, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir."

https://gadgets.ndtv.com/telecom/news/global-internet-shutdown-likely-in-next-48-hours-report-1930918

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Mobil Araştırma Grubu'nda analist olanise konuyla ilgili olarak: "İnternet kullanıcıları 48 saat içinde bazı zorluklarla karşılaşabilir. Bazı kaynaklara erişim ve internet sayfalarının yavaş yüklenmesi ile ilgili sorunlar olabilir. Eğer ki kullanıcılar, eski bir servis sağlayıcı kullanıyorlarsa ağa erişim sorunları yaşayabilirler." ifadelerini kullandı. ICANN yetkilileri de anahtar değiştirme sürecinin en az sorunla atlatılacağını gösteren bazıyapıldığını ve bu sürecinatlatılacağın beklediklerini açıkladılar.