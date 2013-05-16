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Kuuvik Digital, Canon DSLR fotoğraf makineleri için yeni kontrol programını duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kuuvik Digital, Canon DSLR fotoğraf makineleri için yeni kontrol programını duyurdu
Sadece MacOSX işletim sistemine sahip sistemler için geliştirilen Kuuvik Capture programı, Canon DSLR fotoğraf makinelerinin bilgisayarlar üzerinden kontrol edebilmeleri için hazırlanmış durumda. 
Bağlanan fotoğraf makinelerinin canlı ön izleme ekranının görüntülenmesine ve bu görüntü üzerinden anlık olarak normal ya da ince (Focus Peaking) netleme ayarlarının yapılmasına imkan sağlayabilen  Kuuvik Capture, ayrıca fotoğraflara yardımcı çizgiler ekleme, keskinlik verme ya da çekim ayarlarının değiştirilmesi gibi diğer özellikleri de kullanıcılara sunabiliyor. Oldukça sade bir ara yüz ve farklı görüntüleme seçenekleri ile hazırlanan uygulama, HDR fotoğrafların rahatça üretilmesi yanında hazırlanan birçok kısa yol sayesinde işlemlerin hızlanmasını sağlayabiliyor.
Kuuvik Digital tarafından hazırlanan kontrol uygulaması Kuuvik Capture, Canon EOS 60D, 650D, 600D, 550D, 1100D modelleri için 79$, Canon EOS-1D X, 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 7D modelleri için ise 99$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.
Yazılımın 30 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilir, gerçekte nasıl çalıştığını ise aşağıdaki video yardımıyla görebilirsiniz.


http://www.kuuvik.com/capture/ Yorum Yaz
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BLoWeR 6 yıl
Gecmeyecem abicim Mac'e Ağzıyla kuş tutan program da yapsa geç me ye cem! :)
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