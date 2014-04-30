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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kuveyt Türk bankasının "Mobil Şube" uygulaması WP8 / 8.1 cihazlar için kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kuveyt Türk bankasının
Türk bankalarının resmi uygulamaları açısından zengin bir içeriğine sahip olan Windows Phone platformu, WP8 / 8.1 cihazlar için hazırlanan Kuveyt Türk bankasının "Mobil Şube" uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.
Windows Phone 8 ve 8.1 işletim sistemli telefonlarda kullanılabilen Kuveyt Türk Mobil Şube, beklendiği gibi bankacılık işlemlerinin hızlı şekilde yapılması için bulunuyor. Cep Parolamatik kullanılarak üretilen tek kullanımlık şifre ile birlikte güvenli giriş sağlayan ve bu adım için internete ihtiyaç duymayan uygulama, kullanıcılarına hesap listeleme, hesap detay görüntüleme, hesap hareketleri, dekont görüntüleme ve gönderme, hesabıma havale, başka hesaba havale, isme havale, hesaba EFT ve isme EFT, kredi kartı işlemleri, kart borcu ödeme, GSM TL yükleme, döviz ve kıymetli maden alış-satışı gibi işlemleri aktif olarak sunabiliyor ve yeşil rengin ağırlıkta olduğu sade bir arayüz ile geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Kuveyt Türk Mobil Şube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/mobil-şube/3063921a-303e-412f-9fb6-e19984f7eca6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dogu-E 5 yıl
Çok şükür bir haberi "Nihayet" başlığı atmadan yapabildiniz...
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Manchester United 5 yıl
İng-bank'ın gelse
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Paul Klee 5 yıl
Çok güzel olmuş. Her uygulama bu akıcılıkta olsa şahane olur
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
TEB olsa çok güzel olacak ne net ne de mobil de adam gibi iş görmüyor TEB.
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Nightwing 5 yıl
kuveyt türk'le pek işim olmasada güzel uygulamaya benziyor.
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oktayakgoz 5 yıl
uygulama mükemmel olmuş. darısını windows 8 e de bekliyoruz
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