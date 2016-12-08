Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor

Söylentilere göre Güney Kore’nin ordu siber savunma merkezi, komşu ülke tarafından siber saldırıya uğradı. Kuzey Kore'nin, ülkenin gizli askeri bilgilerini çaldığı konuşuluyor.

Ülkenin askeri yetkilisi de siber savunma merkezinde kötü amaçlı yazılım tespit ettiklerini ve askeri dökümanların ifşa olmuş olabileceğini belirtti. Ayrıca daha detaylara inerek virüsün 20 bin askeri bilgisayarlara bağlı olan bir sunucuda bulunduğunu, eğer hükümete ait gizli bilgilerin deşifre olması kesinleşirse, ülkenin askeri operasyon planlarının yeniden yazılması gündeme geleceğini de sözlerine ekledi.

Aslında bu olay yeni değil, önceden de Güney Kore, Kuzey Kore inkar etmesine rağmen komşusunu sürekli siber saldırı yaptığı gerekçesi ile suçlamıştı. Kuzey Koredeki diktatör yönetimin siber saldırı kapasitesini yükseltmek için yüksek oranda yatırım yaptığı biliniyor.

https://www.nextpowerup.com/news/32112/north-korea-accussed-of-hacking-south-koreas-military/