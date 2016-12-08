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Kuzey Kore, Güney Kore’yi hacklemekle suçlanıyor

Nükleer denemeleri bütün dünya tarafından dikkatle takip edilen Kuzey Kore şimdi de komşusu Güney Kore'yi hacklemekle suçlanıyor. Yetkililer iddiaların doğru olabileceğini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Söylentilere göre Güney Kore’nin ordu siber savunma merkezi, komşu ülke tarafından siber saldırıya uğradı. Kuzey Kore'nin, ülkenin gizli askeri bilgilerini çaldığı konuşuluyor.
Ülkenin askeri yetkilisi de siber savunma merkezinde kötü amaçlı yazılım tespit ettiklerini ve askeri dökümanların ifşa olmuş olabileceğini belirtti. Ayrıca daha detaylara inerek virüsün 20 bin askeri bilgisayarlara bağlı olan bir sunucuda bulunduğunu, eğer hükümete ait gizli bilgilerin deşifre olması kesinleşirse, ülkenin askeri operasyon planlarının yeniden yazılması gündeme geleceğini de sözlerine ekledi.
Aslında bu olay yeni değil, önceden de  Güney Kore, Kuzey Kore inkar etmesine rağmen komşusunu sürekli siber saldırı yaptığı gerekçesi ile suçlamıştı. Kuzey Koredeki diktatör yönetimin siber saldırı kapasitesini yükseltmek için yüksek oranda yatırım yaptığı biliniyor.

https://www.nextpowerup.com/news/32112/north-korea-accussed-of-hacking-south-koreas-military/ Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
Yahu kuzey korede eğitim sistemi mi varki siber saldırı yapacak eleman yetiştirecekler? Kuzey kore kim ki Güney kore gibi bir teknoloji ülkesine kafa tutacak. İnanmayın bu propaganda haberlerine. Bu tombik çocuğun elindeki bütün malzeme Rusların eseri. Rusya ve Çin desteğini kesse 3 günde açlıktan ölür bunlar.
Yahu kuzey korede eğitim sistemi mi varki siber saldırı yapacak eleman yetiştirecekler? Kuzey kore kim ki Güney kore gibi bir teknoloji ülkesine kafa tutacak. ...
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4 Yanıt Yanıtla +24
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Hersh 2 yıl
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sdc55 2 yıl
güzel güzel niye geçinemiyorlar ki
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Yorumlara bak bilgim yok fikrim var dedikleri bu herhalde batının emperyalist propagandanın etkisinde kalmış yurdum ergenleri.bi ara kuzey korede elektrik yok diye haberlerde çıkıyordu yok telefon yasak yok foto çekmek yasak vs alayı yalan adamların metrosu vs bizden yıllar önce yapılmış cep telefonuda kullanılıyor + kuzey kore kendi kendine yetebilen bi ülke yaşı 20 lerdeki interneti sırf oyun için kullanan çocuk koreliler açlıktan ölüyor diyor.merak edenler youtube da jaka parker adlı kanalı takip edebilirler foto video çekmekte serbest marketten amerikan sigarası marlbora almakta
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kadirirdem 2 yıl
tombik oğlan sen güney kore'ye karşı gelmen biraz zor bir sürü dünya devleri var orada...
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Nycha 2 yıl
yakında bizim de halimiz bu ikili gibi olabilir
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Ketsue 2 yıl
kim jong reyis yakmıştır bir sigara
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Pi 2 yıl
Tipe bak. Su sifati her gördüğümde bir gülme aliyor beni
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Hersh 2 yıl
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Drazy 2 yıl

2 süper gücün oluşmasına katkı sağlayıp tetiklediği çatlaklardan en derini.
Neyseki biz bölünmedik o kadar.
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Marquis-de-Sade` 2 yıl
Ülke efsane oradaki insanlar ileride dünyanın sadece kendi ülkesinden ibaret olduğunu falan bile sanabilir :)
https://www.youtube.com/watch?v=9zreZBJouY8
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TIMERIDER 2 yıl
Tankları gemileri denizaltıları en az 70 yıllık. Hayt huyt ettiğine ve silah sayısına bakmayın güney haşat eder kuzeyi.
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herocem 2 yıl
Hekletmeyin kardesim sizde
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hackleme, kuzey kore ve
3 etiket daha siber saldırı Güvenlik Internet
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