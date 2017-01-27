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Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı

Akıllı telefon üreticisi Kyocera, köpüren el ve vücut sabunu ile yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı. Kulak hoparlörüne sahip olmayan cihaz sesi telefon ekranından titreşimlerle iletiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kyocera, 2015 yılında su ve sabunla yıkanabilen su geçirmez özelliklere sahip bir akıllı telefon duyurmuştu. DIGNO akıllı telefon, üst düzey teknik spesifikasyonlar ve suya karşı koruma özellikli bir cihazdı.
Kyocera şimdi ise bu serinin yeni halefini duyurdu. Kyocera rafre olarak lanse edilen akıllı telefon, köpüren el ve vücut sabunu ile yıkanabildiği gibi banyoya mükemmel bir şekilde eşlik edebiliyor. Şirket telefonu, kullanıcıların duşa götürüp ıslak ellerle bile kullanabileceği bir cihaz olarak pazarlıyor.
Telefon sıcak suya dayanıklı olmasının yanında, ıslak elle ve hatta eldivenle bile rahatlıkla kullanılabilecek bir dokunmatik ekrana sahip. IPX5, IPX8 / IP5X sertifikalı cihaz darbelere ve toza karşı da koruma sağlayabiliyor. Daha önceki Kyocera su geçirmez telefonun ekranında Asahi Glass DragonTrail X cam koruması vardı.

5 inç ekran ve 2GB RAM'li özellikler

Duş alırken kullanılmasın dışında, Kyocera rafre mutfakta da iyi bir arkadaş olabilir. Cihaz el hareketleri ile kullanılabilen bir pişirme uygulamasıyla geliyor. Bu sayede kullanıcıların resimler ve tarifler arasında hızlıca gezinmek için ekrana dokunmasına gerek kalmıyor. Ayrıca telefon sahipleri zamanlayıcı ayarlayabilir ve hatta telefona dokunmadan aramaları da cevaplayabilirler.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek"
Kyocera'nın ABD'li mobil operatörlere orta sınıf akıllı telefonlar sağladığı biliniyor ve yeni cihazın da bunlara benzer olduğu görülüyor. Kyocera rafre, faz algılamalı otofokus, otomatik HDR ve düşük ışık koşullarında fotoğraf çekimi gibi özelliklere sahip 13MP arka kamerayla geliyor.
Telefon, HD çözünürlükte 5 inç ekran ve 3.000mAh pil ile donatılmış durumda. Ayrıca 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunuyor. Hafızayı microSD kartı kullanarak 200GB'a kadar yükseltmek mümkün. Android 7.0 Nougat sürümüyle kutudan çıkan cihazın ilginç biz özelliği ise kulak hoparlörüne sahip olmaması. Kyocera'nın "Smart Sonic Receiver" teknolojisi, sesi telefon ekranından kulak zarına aktarmak için titreşimleri kullanıyor.
Kyocera rafre Mart 2017'de Japonya'da Soluk Pembe, Açık Beyaz ve Açık Mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Fiyat etiketi ise henüz belli değil.

http://global.kyocera.com/news/2017/0102_jfod.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Bu nasıl bir habercilik yaklaşımıdır yahu?
Siteye gidip baktım çipset bilgisi göremedim. Burada baktım yine göremedim. Neden vasat gibi bir kelime kullanılıp geçildi acaba?
Alet 2gb ram e sahip bu mu? Evet genel olarak geçmişte kaldı diyebiliriz belki ama performans canavarı olmak için değil anlaşılan bu telefon. 5" hd ekran ve 3000mah pil ise bence güzel olmuş. Batarya konusunda iyi gidecektir. Dayanıklılık ve resmen mutfakta kullanım için yapılmış. Fiyat eğer saçma sapan olmaz ve çipset güncel ama düşük olursa fena bir telefon değil. Güncel bir çipset sayesinde batarya beklenenden de uzun gidebilir. Vasat olmaz böylece gayet.
Bu nasıl bir habercilik yaklaşımıdır yahu?Siteye gidip baktım çipset bilgisi göremedim. Burada baktım yine göremedim. Neden vasat gibi bir kelime kullanılıp...
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sniper23 2 yıl
Bu arada ürün sadece Japonya'ya özel.
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V4LKyR 2 yıl
2014'te satın aldığım Sony Xperia™ Z2 telefonumu aldığım günden beri haftada bir lavaboda sabunlu su ile yıkarım.
Bu arkadaşlar biraz geç kalmış.
SONY.
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Eeltorm 2 yıl
Deterjan süremiyorsak almam.
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exterminant 2 yıl
iki buçuk yıldır z1 compact kullanıyorum ve kirlendiğinde sabunla yıkıyorum?

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Lumibrite 2 yıl
Hamamcılar bunu sevdi
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kadirirdem 2 yıl Lumibrite
x4343

Hamamcılar bunu sevdi


hakikaten tam onlara göre bir telefon...
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GShasan 2 yıl
hep bu özelliği bekledim ya
sus ve fotokopi cekmeye devam et evlat
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Spider_hip 2 yıl
Peki benim o kadar üst sınıf telefonum olmadığından bilmediğim için soruyorum;
Bu daha bilindik markalar 10m ye kadar suya dayanıklı falan telefonlarda çıkarttılar ya, onlarda mantıkken musluktan akan suya dayanıklı olmuyor mu? Yani bu telefonun tek farkı sabuna da dayanıklı olması mı? Birde şu 10m'ye kadar dayanıklı telefonlar denizde, havuzda geçerli mi? Yoksa tuzlu veya klorlu su bozuyor mu?
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dede17 2 yıl
Bu nasıl yıkama ya sinir oldum!
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buraoca2 2 yıl
Bu nasıl bir haberdir? Biraz Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'i örnek alsanız. Vasat özellikler tabiri nedir? Foruma yorum mu yapıyorsunuz, yoksa Anasayfa'da Haber mi yayınlıyorsunuz?
Lütfen biraz daha ciddiyet...
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SkyTech74 2 yıl
Kyocera yeni yazıcılarını bekliyoruz..
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