Kyocera su ve sabunla yıkanabilen yeni akıllı telefonunu tanıttı

Kyocera, 2015 yılında su ve sabunla yıkanabilen su geçirmez özelliklere sahip bir akıllı telefon duyurmuştu. DIGNO akıllı telefon, üst düzey teknik spesifikasyonlar ve suya karşı koruma özellikli bir cihazdı.

Kyocera şimdi ise bu serinin yeni halefini duyurdu. Kyocera rafre olarak lanse edilen akıllı telefon, köpüren el ve vücut sabunu ile yıkanabildiği gibi banyoya mükemmel bir şekilde eşlik edebiliyor. Şirket telefonu, kullanıcıların duşa götürüp ıslak ellerle bile kullanabileceği bir cihaz olarak pazarlıyor.

Telefon sıcak suya dayanıklı olmasının yanında, ıslak elle ve hatta eldivenle bile rahatlıkla kullanılabilecek bir dokunmatik ekrana sahip. IPX5, IPX8 / IP5X sertifikalı cihaz darbelere ve toza karşı da koruma sağlayabiliyor. Daha önceki Kyocera su geçirmez telefonun ekranında Asahi Glass DragonTrail X cam koruması vardı.

5 inç ekran ve 2GB RAM'li özellikler

Duş alırken kullanılmasın dışında, Kyocera rafre mutfakta da iyi bir arkadaş olabilir. Cihaz el hareketleri ile kullanılabilen bir pişirme uygulamasıyla geliyor. Bu sayede kullanıcıların resimler ve tarifler arasında hızlıca gezinmek için ekrana dokunmasına gerek kalmıyor. Ayrıca telefon sahipleri zamanlayıcı ayarlayabilir ve hatta telefona dokunmadan aramaları da cevaplayabilirler.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek"

Kyocera'nın ABD'li mobil operatörlere orta sınıf akıllı telefonlar sağladığı biliniyor ve yeni cihazın da bunlara benzer olduğu görülüyor. Kyocera rafre, faz algılamalı otofokus, otomatik HDR ve düşük ışık koşullarında fotoğraf çekimi gibi özelliklere sahip 13MP arka kamerayla geliyor.

Telefon, HD çözünürlükte 5 inç ekran ve 3.000mAh pil ile donatılmış durumda. Ayrıca 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunuyor. Hafızayı microSD kartı kullanarak 200GB'a kadar yükseltmek mümkün. Android 7.0 Nougat sürümüyle kutudan çıkan cihazın ilginç biz özelliği ise kulak hoparlörüne sahip olmaması. Kyocera'nın "Smart Sonic Receiver" teknolojisi, sesi telefon ekranından kulak zarına aktarmak için titreşimleri kullanıyor.

Kyocera rafre Mart 2017'de Japonya'da Soluk Pembe, Açık Beyaz ve Açık Mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacak. Fiyat etiketi ise henüz belli değil.

http://global.kyocera.com/news/2017/0102_jfod.html