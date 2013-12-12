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LEGO Star Wars: The Complete Saga artık iOS platformunda

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
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4
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LEGO Star Wars: The Complete Saga artık iOS platformunda
Warner Bros, Star Wars ve Lego evrenlerini bir araya getiren LEGO Star Wars: The Complete Saga'yı iOS platformu için de yayımladı.

Halihazırda PlayStation 3, Wii ve Nintendo 3DS gibi platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, The Phantom Menace'den Return of the Jedi'ye kadar olan altı farklı hikayeyi bünyesinde barındırıyor. Ücretsiz olarak indirilebilen oyunda ilk hikayenin dışındaki hikayeler için ücret ödemeniz gerekiyor.

Luke, Sky Walker ve Dart Vader gibi karakterlerinde aralarında yer aldığı 120'den fazla karaktere sahip olan yapımın her bir hikayesinde altı farklı bölüm bulunuyor. Toplamda 36 bölüm ve ekstra bölümlerin yer aldığı yapımda iki farklı kontrol şeması bulunuyor. Bunlardan ilki sanal butonlar yardımıyla sağlanan klasik kontrol olurken diğeri ise, ufak dokunuşlarla kontrol sağlayan dokunmatik kontroller olarak karşımıza çıkıyor.

Lego oyunlarının görselliğinin ve mizah anlayışının Star Wars evreniyle buluştuğu hikayeleri bir araya getiren LEGO Star Wars: The Complete Saga'ya aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz. Oyun, iOS 6 veya üzeri yazılıma sahip iPhone 4 ve üzeri cihazlarda çalışmaktadır.


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burakesan 5 yıl en beğenilen
Hâlâ Iphone 4'e destek var. Aynı dönemde alınan Android telefonların (Gingerbread'dan fazla güncelleme alamayanlar) miadı çoktan dolmuşken durum böyle olunca takdir ediyorum her ne kadar Apple'yi sevmesem de.
Eksi gelecektir mutlaka; LG G2 kullanıcısı olduğumu belirteyim. Malum, insanları "fanboy" olarak etiketlemeyi seven çok kişi var.
Hâlâ Iphone 4'e destek var. Aynı dönemde alınan Android telefonların (Gingerbread'dan fazla güncelleme alamayanlar) miadı çoktan dolmuşken durum böyle olunca ta...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
konsol oyunundan daha fazlaya geliyor
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DaRKFoRCeS 5 yıl
ilginç bir oyun.
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Masterbronze12 5 yıl
Her bölüm için para istiyor. Diğer Lego oyunları gibi 8.99 yapsalar daha iyiydi
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Hâlâ Iphone 4'e destek var. Aynı dönemde alınan Android telefonların (Gingerbread'dan fazla güncelleme alamayanlar) miadı çoktan dolmuşken durum böyle olunca takdir ediyorum her ne kadar Apple'yi sevmesem de.
Eksi gelecektir mutlaka; LG G2 kullanıcısı olduğumu belirteyim. Malum, insanları "fanboy" olarak etiketlemeyi seven çok kişi var.
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