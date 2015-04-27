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LG, 2014 model televizyonlarını Web OS 2.0'a güncelleyecek

4 yıl
3,7b
1
16
Televizyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, 2014 model televizyonlarını Web OS 2.0'a güncelleyecek
 
Hazırladığı Web OS serisi ürünleriyle akıllı televizyon dünyasına yeni bir soluk getiren LG, Cnet'in şirketten aldığı bilgiye göre 2014 model televizyonlarını Web OS 2.0'a güncelleyecek.
Bu doğrultuda LG, Web OS 1.0 kullanan 2014 model akıllı televizyon modellerini 2015'in ikinci çeyreğinde Web OS 2.0 sürümüne güncelleyecek. Hali hazırda 2015 yılı içerisinde satışa çıkan televizyonlarda aktif olarak yer alan Web OS 2.0 işletim sistemi, eksiye göre benim kanallarım bölümü, geliştirilmiş hızlı ayarlar, yaklaşık 1.5 kat daha performanslı / seri navigasyon ve giriş seçim arayüzü gibi geliştirmer barındırıyor. LG sözcüsünün söylediği kadarıyla da 2014 model televizyonlarda Web OS 2.0'ın arayüz tasarımı 2015 modellere oranla daha farklı bir çizgide karşımıza çıkacak.
Bu önemli güncellemenin bütün 2014 serisi Web OS televizyon modelleri ve ülkeler için geçerli olacağını belirtmekte fayda var. 

http://www.cnet.com/news/lg-updates-2014-tvs-to-web-os-2-0/ Yorum Yaz
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0MG90 4 yıl en beğenilen
Bundan sonra smart tv alırsak markam LG
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a_y_k_u_t 4 yıl
42lb652v modeline de gelir inş :(
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DH Misafiri 4 yıl
resmen rezillik web os cok yavas k
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Xlarge 4 yıl
Webos mu beş para etmez. 2.0 a güncellese ne olacak.
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H@$@N 4 yıl
Webos 2.0 da gelicek yenilikler hakkinda bilgisi olan varmi ?
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LGSalesB 4 yıl
Lg candır :) Netcast işletim sistemli diğer cihazlarıda güncelleme alacak buda benden gelsin Webosa dönmeyecek ama Netcast 2 geliyor :)
Not : Bir dost..
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tural.i 4 yıl
tvde smart olayına, güncellemeye falan bakarak alım kararı vermeyi anlamış değilim, tamam ben de lg kullanıyorum şu an ama çok uygun fiyata geldiği için aldım, yoksa renkleri doğru dürüst veremiyor, kaç gündür ayarlamaya çalışıyorum, herhangi bi plazma tvnin yanından geçmiyo görüntü
tvde en önemli olay seyir zevkidir bence, fiyatı bu kadar ucuz olmasaydı katlanmazdım bu tvye
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Riyaziyeci 4 yıl
0MG90
Bundan sonra smart tv alırsak markam LG

Aynen ben de almayı düşünüyordum ve güncelleme veremeyecekler diye kararsızdım. Şimdi gönül rahatlığıyla alabilirim. :)
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system electronıc 4 yıl
hadii inşallah..yoksa tv nin bu şekilde kullanımı çok zor...ömür törpüsü resmen webos 1.0
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0MG90 4 yıl en beğenilen
Bundan sonra smart tv alırsak markam LG
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safüzyon 4 yıl
Flash player destegi getirseler tarayiciya iyi olur
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