LG, 2014 model televizyonlarını Web OS 2.0'a güncelleyecek

Hazırladığı Web OS serisi ürünleriyle akıllı televizyon dünyasına yeni bir soluk getiren LG, Cnet'in şirketten aldığı bilgiye göre 2014 model televizyonlarını Web OS 2.0'a güncelleyecek.

Bu doğrultuda LG, Web OS 1.0 kullanan 2014 model akıllı televizyon modellerini 2015'in ikinci çeyreğinde Web OS 2.0 sürümüne güncelleyecek. Hali hazırda 2015 yılı içerisinde satışa çıkan televizyonlarda aktif olarak yer alan Web OS 2.0 işletim sistemi, eksiye göre benim kanallarım bölümü, geliştirilmiş hızlı ayarlar, yaklaşık 1.5 kat daha performanslı / seri navigasyon ve giriş seçim arayüzü gibi geliştirmer barındırıyor. LG sözcüsünün söylediği kadarıyla da 2014 model televizyonlarda Web OS 2.0'ın arayüz tasarımı 2015 modellere oranla daha farklı bir çizgide karşımıza çıkacak.

Bu önemli güncellemenin bütün 2014 serisi Web OS televizyon modelleri ve ülkeler için geçerli olacağını belirtmekte fayda var.

http://www.cnet.com/news/lg-updates-2014-tvs-to-web-os-2-0/