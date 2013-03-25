LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip yeni ekran modelini tanıttı

Başarılı teknoloji şirketlerinden olan LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni LCD ekran modelini kullanıcılar karşısına çıkarttı.

LG tarafından tanıtılan ve 29EB93-P ismine sahip olan model, firmanın yeni ultra-geniş ekran modeli olma özelliği taşırken, oldukça şık tasarım yapısı ile beğeni topluyor. Teknik olarak AH-IPS (16.7milyon renk) panelin yer verildiği cihaz, LED arka aydınlatmalı 29-inç ekran boyutuna, 2560x1080 çözünürlüğe, 21:9 en/boy oranına ve 5,000,000:1 kontrast değerine sahip. Bu özelliklerin yanında dikeyde ve yatayda 178° görüş açısı, 5ms tepki süresi, 300 cd/m2 parlaklık gibi ayrıntıların yer aldığı 29EB93-P, ayrıca iki adet 7W stereo hoparlörü bünyesinde barındırıyor.

699.7x395.3x225mm boyutlarına ve 6.8kg ağırlığa sahip olan LG 29EB93-P, kullanıcılara, 1 adet DVI-D, 2 adet HDMI (1xMHL), 1 adet Display Port ve 3 adet USB gibi bağlantı seçenekleri sunabiliyor.

Teknik olarak iyi özelliklere sahip olan LG'nin ultra geniş yeni ekran modeli 29EB93-P, Nisan ayında piyasaya çıkıyor. Ürünün fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

http://www.lg.com/jp/press-releases/2013032229eb93