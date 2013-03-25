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LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip yeni ekran modelini tanıttı

6 yıl
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip yeni ekran modelini tanıttı
Başarılı teknoloji şirketlerinden olan LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni LCD ekran modelini kullanıcılar karşısına çıkarttı.
LG tarafından tanıtılan ve 29EB93-P ismine sahip olan model, firmanın yeni ultra-geniş ekran modeli olma özelliği taşırken, oldukça şık tasarım yapısı ile beğeni topluyor. Teknik olarak AH-IPS (16.7milyon renk) panelin yer verildiği cihaz, LED arka aydınlatmalı 29-inç ekran boyutuna, 2560x1080 çözünürlüğe, 21:9 en/boy oranına ve 5,000,000:1 kontrast değerine sahip. Bu özelliklerin yanında dikeyde ve yatayda 178° görüş açısı, 5ms tepki süresi, 300 cd/m2 parlaklık gibi ayrıntıların yer aldığı 29EB93-P, ayrıca iki adet 7W stereo hoparlörü bünyesinde barındırıyor.
LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip yeni ekran modelini tanıttı
699.7x395.3x225mm boyutlarına ve 6.8kg ağırlığa sahip olan LG 29EB93-P, kullanıcılara, 1 adet DVI-D, 2 adet HDMI (1xMHL), 1 adet Display Port ve 3 adet USB gibi bağlantı seçenekleri sunabiliyor.
Teknik olarak iyi özelliklere sahip olan LG'nin ultra geniş yeni ekran modeli 29EB93-P, Nisan ayında piyasaya çıkıyor. Ürünün fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. 

http://www.lg.com/jp/press-releases/2013032229eb93 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Nehalem
Böyle haberlerin verilmesi güzel ama birde testlerini yapabilseniz. LGden IPS Panelli Samsungdan PLS panelli ve Philipsden de AMVA panelli monitörleri temin edip karşılaştırmasını yapsanız çok daha hoş olur.

Katılıyorum. DonanımHaber'de adında geçtiği gibi Cep telefonları haricinde DONANIM incelemelerini de daha sık görmek istiyoruz.
Yoksa telefonhaber zaten...
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sis651 6 yıl
21:9 telefonlar da çıkmaya başlarsa yandık. :)
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mutercim 6 yıl
27 inç ya da 30 inç 2560-1600 veya 2560-1440 çözünürlüğünde ekranlar varken bu 21:9 oranlı ekranların neye yarayacağını anlayamadım gitti. Bilgisayarda yapacağınız her şey için diğerleri daha mantıklı. Bilgisayar monitörü film seyretmek için değildir, onun için tv denen cihazları kullanıyoruz. Monitörde iş yapılır. Bu adamlar beş altı senedir benim çalışma alanımı daraltmaktan başka bir halt yemiyorlar. Milletin de hoşuna gidiyor garibi.
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MxFxOx 6 yıl
2 mönitör kullanıyorum, biri 22 diğeri 19 inc.Mönitörün yataydaki çözünürlüğü 2 mönitörümü karşılıyor.
Mönitörün fiyatı 1000tl'yi rahat geçer bu paraya 3 mönitör alırsın daha kullanışlı olur.
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BarışN 6 yıl
' 29-inç ekran çözünürlüğüne sahip ' ?
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SonKullanIcIyIm 6 yıl
bu monitörü niçin yapma ihtiyacı duydular?

16:9 yetmiyormuydu ?

foto makinası olsun videolar olsun filmler olsun görüntüler nasıl tam olarak ekrana oturacak??
mantık nedir??
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ContEmpor4ry 6 yıl
EA93 tasarım olarak daha güzel
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alp0007 6 yıl
mkv, blueray izlemek için, oyunlar için süper olur. Milli piyangodan para çıkarsa alacaklarım listesine ekledim.
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cakir0006 6 yıl
monitör alacaktım birazdaha bekleyeyim
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depeche35 6 yıl
Türkiyede böyle monitörler satılıyor mu ? Varsa nerede ?
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Nehalem 6 yıl
Böyle haberlerin verilmesi güzel ama birde testlerini yapabilseniz. LG'den IPS Panelli Samsung'dan PLS panelli ve Philips'den de AMVA panelli monitörleri temin edip karşılaştırmasını yapsanız çok daha hoş olur.
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EddyCue 6 yıl
oha uygulama gelistiriciler icin nimet bu ekran.
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