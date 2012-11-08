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LG, 2560 x 1080 piksel çözünürlük sunan 29-inç'lik IPS monitörü EA93'ü duyurdu

6 yıl
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Monitör
knight
Haber Editörü
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LG, 2560 x 1080 piksel çözünürlük sunan 29-inç'lik IPS monitörü EA93'ü duyurdu
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LCD panel üretiminde söz sahibi firmalardan LG, daha önce Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2012 organizasyonu kapsamında sergilediği yeni modeli EA93 için bir basın duyurusu yayımladı. Bugün yayımlanan basın duyurusundan elimize ulaşan bilgilere göre, EA93 bu aydan itibaren Güney Koreli teknoloji severlerle buluşmaya başlayacak. İlerleyen haftalarda ise LCD monitör, global pazara açılacak.
Peki LG'nin ''Sinematik ekran'' olarak isimlendirdiği 21:9 en - boy oranlı modeli EA93, bizlere ne gibi teknik özellikler sunuyor?
Grafik tasarımcılarının, film severlerin ve bilgisayarda eş zamanlı olarak birden fazla işle uğraşanların hedef alındığı EA93, 29-inç boyutunda, 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı bir panele ev sahipliği yapıyor. EA93'te, geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler vaat eden IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisinin tercih edildiğini görüyoruz. LCD monitörün, sRGB renk paletinin %100'ünü görüntüleyebildiği açıklanmış durumda.
LG, 2560 x 1080 piksel çözünürlük sunan 29-inç'lik IPS monitörü EA93'ü duyurdu
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(Soldan sağa: EA93 ve EA83)
Griden griye 5 ms tepki süresi, 300-nit parlaklık seviyesi, 178 derece dikey görüş açısı ve 178 derece yatay görüş açısı sunan EA93'ün statik ve dinamik kontrast oranlarına dair herhangi bir bilgi verilmemiş. LG, LCD televizyonlarında izlediği stratejiyi burada da benimseyerek kontrast oranını ''Mega kontrast'' ifadesiyle geçiştirmiş. Bu bilgilere ilaveten isteğiniz doğrultusunda görüntüyü iki veya dört parçaya bölebiliyorsunuz ki geniş ekranın avantajı burada ortaya çıkıyor.
Çevre birimlerini pratik şekilde bağlayabilmeniz için 3 adet USB 3.0 portuna, 1 adet DVI-D girişine, 2 adet HDMI portuna ve 2 adet 7 watt'lık hoparlöre sahip olan EA93, MHL (Mobile High-Definion Link) bağlantısı desteğini arkasına almış. Böylece akıllı telefonunuzun ve tabletinizin, LCD monitörle bağlantısını sorunsuzca sağlayabiliyorsunuz.
PBP (Picture-by-Picture) ve PIP (Picture-in-Picture) fonksiyonlarıyla donatılan LCD monitöre, gerçeğe daha yakın renkler elde etmek adına donanımsal ve yazılımsal kalibrasyon işlemi uygulanabiliyor. İstendiği takdirde duvara monte edilebilen EA93'ün fiyatı hakkında açıklama yapılmamış.

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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu iç bükey olayı nedir? Ne gibi faydası war oyunlar için? Bide ben böle yüksek çözünürlüklü ve geniş ekran bi led tv istiodum, ama fps oyunlarında takılma ve ekran büyük olduğu için geriden oynamaya bağlı olarak cisimlerin kararıp görmenin daha zor olduğunu duydum.. Eğer bu ea93 yada ea83 monitörleri alırsam fps oyunlarında Hz olayında bi sıkıntı olur mu?
Tavsiye edermsniz?
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milyondabir 6 yıl
ülkemizde çok satar bu monitör lg akıllı davrandı böyle bir monitörü erken cıkarmakla.
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yenerbalcı 6 yıl milyondabir
milyondabir

ülkemizde çok satar bu monitör lg akıllı davrandı böyle bir monitörü erken cıkarmakla.

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JoeyBane 6 yıl
Tam oyun ve çizim monitörü.
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Sonicman 6 yıl
Güzel ama pahalı olur
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FERFEROS 6 yıl
Çok harika gözüküyor.Fiyatı belli olunca detaylı konuşmak daha doğru olur.
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pesimistadana01 6 yıl
Çok güzel tam oyun monitörü. Umarın yaygınlaşır ve fiyatı makul düzeylerde olur.
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aozgec 6 yıl
ahmetaktas
yıllar önce philips tv olarak çıkarttığında herkes bu en boy oranını saçma bulmuştu ama monitör olarak bence daha çok iş görür. boyutu büyüdükçe içbükey yapmak da akıllarına gelirse tadından yenmez :)

tam da düşündüğümm, böyle iç bükey falan oyun bide 3d olsa off off
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: depeche35
Bence fiyatını duyunca 40bir tv yi monitör olarak kullanmak daha mantıklı gelecektir,profesyonel değilseniz tabi...

Kesinlikle. Ama şahane monitör yani...
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artenis 6 yıl
2560x1440 kullanıyorum çalışırken 2. ekranın keyfini hiçbiri vermez !
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siyahtemas 6 yıl
2 monitörle Eyefinity yapmak yerine bu çözümü düşünmüşler, biraz daha geniş yapaydılar iyiydi... Misal 3x 22"
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yenerbalcı 6 yıl
LG EA83 ün paneli LM270WQ3 listeme ekledim özellikleriyle güzel monitöre benziyor
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DH Misafiri 6 yıl
Keşke 30 inch yapsalarmış birde çözünürlülüğü saçma derecede az (1080p saçmalığı da nedir?)
ama kesinlikle satın alınır
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