LG, 2560 x 1080 piksel çözünürlük sunan 29-inç'lik IPS monitörü EA93'ü duyurdu

LCD panel üretiminde söz sahibi firmalardan LG, daha önce Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2012 organizasyonu kapsamında sergilediği yeni modeli EA93 için bir basın duyurusu yayımladı. Bugün yayımlanan basın duyurusundan elimize ulaşan bilgilere göre, EA93 bu aydan itibaren Güney Koreli teknoloji severlerle buluşmaya başlayacak. İlerleyen haftalarda ise LCD monitör, global pazara açılacak.

Peki LG'nin ''Sinematik ekran'' olarak isimlendirdiği 21:9 en - boy oranlı modeli EA93, bizlere ne gibi teknik özellikler sunuyor?



Grafik tasarımcılarının, film severlerin ve bilgisayarda eş zamanlı olarak birden fazla işle uğraşanların hedef alındığı EA93, 29-inç boyutunda, 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı bir panele ev sahipliği yapıyor. EA93'te, geniş görüş açıları ve gerçeğe yakın renkler vaat eden IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisinin tercih edildiğini görüyoruz. LCD monitörün, sRGB renk paletinin %100'ünü görüntüleyebildiği açıklanmış durumda. Tam Boyutta Gör (Soldan sağa: EA93 ve EA83)



Griden griye 5 ms tepki süresi, 300-nit parlaklık seviyesi, 178 derece dikey görüş açısı ve 178 derece yatay görüş açısı sunan EA93'ün statik ve dinamik kontrast oranlarına dair herhangi bir bilgi verilmemiş. LG, LCD televizyonlarında izlediği stratejiyi burada da benimseyerek kontrast oranını ''Mega kontrast'' ifadesiyle geçiştirmiş. Bu bilgilere ilaveten isteğiniz doğrultusunda görüntüyü iki veya dört parçaya bölebiliyorsunuz ki geniş ekranın avantajı burada ortaya çıkıyor.



Çevre birimlerini pratik şekilde bağlayabilmeniz için 3 adet USB 3.0 portuna, 1 adet DVI-D girişine, 2 adet HDMI portuna ve 2 adet 7 watt'lık hoparlöre sahip olan EA93, MHL (Mobile High-Definion Link) bağlantısı desteğini arkasına almış. Böylece akıllı telefonunuzun ve tabletinizin, LCD monitörle bağlantısını sorunsuzca sağlayabiliyorsunuz.



PBP (Picture-by-Picture) ve PIP (Picture-in-Picture) fonksiyonlarıyla donatılan LCD monitöre, gerçeğe daha yakın renkler elde etmek adına donanımsal ve yazılımsal kalibrasyon işlemi uygulanabiliyor. İstendiği takdirde duvara monte edilebilen EA93'ün fiyatı hakkında açıklama yapılmamış.

