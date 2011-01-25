LG, 3D görüntüleme teknolojisine sahip yeni telefonunu duyurmaya hazırlanıyor

Arka arkaya duyurduğu yeni nesil akıllı telefonlarıyla iddiasını gözler önüne seren LG, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi için hazırlıklarına devam ediyor. Nvidia'nın Tegra 2 platformunu akıllı telefonlarda kullanan ilk üretici olarak dikkatleri üzerine çeken LG, Mobil Dünya Kongresi'nde, Optimus 3D olarak isimlendirilen yeni modelini duyurabilir. Özel gözlük gerektirmeden üç boyutlu görüntüleme teknolojisinin kullanılmasını sağlayan panele sahip olduğu belirtilen Optimus 3D'nin, Nvidia'nın detayları birkaç gün önce ortaya çıkan 1.2GHz hızındaki Tegra 2 3D işlemcisini kullanıyor olabilir.

4.3-inç boyutunda ekrana ve Android işletim sistemine sahip olduğu düşünülen LG Optimus 3D'nin detaylı özelliklerinin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.