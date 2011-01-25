LG, 3D görüntüleme teknolojisine sahip yeni telefonunu duyurmaya hazırlanıyor

Arka arkaya duyurduğu yeni nesil akıllı telefonlarıyla iddiasını gözler önüne seren LG, 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi için hazırlıklarına devam ediyor. Nvidia'nın Tegra 2 platformunu akıllı telefonlarda kullanan ilk üretici olarak dikkatleri üzerine çeken LG, Mobil Dünya Kongresi'nde, Optimus 3D olarak isimlendirilen yeni modelini duyurabilir. Özel gözlük gerektirmeden üç boyutlu görüntüleme teknolojisinin kullanılmasını sağlayan panele sahip olduğu belirtilen Optimus 3D'nin, Nvidia'nın detayları birkaç gün önce ortaya çıkan 1.2GHz hızındaki Tegra 2 3D işlemcisini kullanıyor olabilir.
4.3-inç boyutunda ekrana ve Android işletim sistemine sahip olduğu düşünülen LG Optimus 3D'nin detaylı özelliklerinin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
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Haklısın Kardeş.Eyvallah.
aynen katılıyorum ne kadar okutursan okut ögretirsen ögret ama yine cahildir ;)
ben diyorumki osmanlı son zamanlarında adam akıllı yönetilseydi diyorum,sen gidiyosun ordaki yanlışları bana koz olarak önüme koyuyorsun.onlar olmasaydı diyorum zaten çok çok ilerde olmuştuk,doğru reformlarda çok çok geri kalmışız 15.yy sonrası eğitimde fen bilimlerini tamamen kaldırıp dini eğitim verilmiş.İnsanın bi ayagını kesersen o da yıkılır,düşünememişler taki arka arkadaya toprak kaybedesiye kadar.Adam akıllı yönetilmesiyle saltanatın doğrudan ilgisi yok.hadi diyelim osmanlı öyleydi tc 1937den sonra adam akıllı yönetilseydi simdi en gelişmiş 5 ülke içine girerdik.Yaşadığın ülkede başbakanını astılar murat hatırlatırım,3-4 tane darbe oldu.Tamamen kalitesiz insanlar yönetti ülkeyi .Ve Diyorum ki bu halimizle 17. yiz ,birde kaliteli insanlar tarafından yönetilseydi bu ülke darbeler olmasaydı,ana gündem maddemiz türban denilen şeye indirgenmeseydi şimdi çoook ilerdeydik .bunu anlamayan zihniyete daha ne diyim.hasta halimiz bu yani,diri halimizi düşünmenizi öneriyorum
okumadığımı kim söylüyo,emin ol okumasaydım senin gibi düşünürdüm zaten.Osmanlının son zamanları adam akıllı yönetilseydi gerekli reform yenilikler olsaydı kesinlikle dünyanın en güçlü ülkesi biz olurduk,bu ülkede o kadar karışıklığa o kadar kötü yönetilmeye rağmen bu haldeyiz.ama senin gibiler artık kabullenmişler bizden birsey olmayacağına,eğitimde biz buna ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK diyoruz.İddiamın tamamen arkasındayım ben,bazı seyleri araştır ve iyice düşün neden böyle dediğimi anlarsın
Ben iletişim fakültesi okuyorum ve emin ol sizin okumadığınız bir ton kitabı okuyoruz.
Öğrenilmiş çaresizlik psikolojiye ait bir terimdir, siz psikoloji eğitimi aldınız mı? Sanmıyorum. Belki formasyon eğitimi alırken biraz bahsetmişlerdir o kadar.
Siz kendinizi kandırmayı bırakın bence. Avrupada reform üstüne reform, finans devrimi, askeri alandaki devrimler, endüstri devrimi olmuş biz çok uzak kalmışız.
Osmanlının adam akıllı yönetilmesi bir kere mümkün değil çünkü mogul diye tabir edilen saltanatla yönetilen bir ülkeydik. Şu şöyle olsaydı bu böyle olsaydı falan geçiniz. Olan olmuş artık. Avrupa fabrika üstüne fabrika kurarken Osmanlı değil miydi doğunun prusyası olacağız diyen?
Atatürkten sonra 10 tane Atatürkte gelse ABD biz olamazdık. Kendinizi kandırmayın boşyere. Bizde endüstri devrimi ne zaman gerçekleşti? Ya da gerçekleşti mi? 70 lere kadar Türkiye TARIM ülkesiydi.
Azıcık okuyun, böyle düşüncelerle kendinizi boş yere üzmemiş olursunuz.
bizi bu hale getirenler utansın ,osmanlıyı söylemeye gerek yok adam gibi yönetselerdi son zamanlarda şimdi abd bizdik.Onu geçtim Atatürk'ten sonra adam gibi adamlar gelseydi (istisnalar mevcut) şimdi olduğumuz yerin çok çok önünde olmuştuk.rahat en gelişmiş 5 devlet arasında bizde vardık.Biz salak salak şeylerle uğraşa duralım,neymiş türbanmış şuymuş buymuş.ya bırak milleti nasıl konuşursa konuşsun nasıl giyinirse giyinsin.sırf şu türban yüzünden ne krizler yaşandı,koskoca devlet büyükleri herşeyi aşmış gibi yatıp kalkıp bunu düşündüler.eeee böyle bi ülkenin gelişmesini de düşünemezsin,bizde de suç var tabiki böyle kalitesiz insanları başa getirdik.
ben ilk.mat. öğr. son sınıftayım .bu sene mezun oluyorum daha geleceğimiz belli değil ,önümüze kpss denen saçma bir sistem koyuyorlar,ülkemizin öyle çok sorunları varki bu galiba en basitleri arasında.kim istemez herkesin biryerlerde çalışıp para kazanmasını.keşke keşke keşke... keşke adam gibiler şu ülkeyi yönetseydi de hepimizin en lüks bir otomobili,en lüksten bir evi olsaydı... işsizlik diz boyu bunun nedenini bu hükümete çıkarmak yanlış olur geçrekten,yıllarca öyle yolsuzluklar öyle hırsızlıklar olmuş ki hala nasıl yaşıyoruz bu ülkede hayret ediyorum,devletin misali diyen soymuş.İnşallah ben görmesemd çocuklarımız gelişmiş bir TÜRKİYEde refah içinde yaşar.
İnsan tarihi düşününce gerçekten canı sıkılıyor,neydik ne olduk nereye gidiyoruz...Hakkımızda hayırlısı olsun,Allah bu ülkenin insanlarına akıl fikir versin..Versin ki ;silkinip kendimize gelelim.Çalışmadan yemek olmayacağını,lafla peynir gemisinin yürümediğini,bazı şeylerin boş olduğunu ,ondan daha önemli şeylerin olabileceğini ...
Cem yılmaz'ın reklamında EĞİTİM ŞART diyordu,gerçekten çok doğru.Yalnız öğretim ile eğitimi karıştıranlar var.eğitim bambaşka birşey .üniversiteyi bitirip prof olupta hala cahil cuhala kalanlar var.Ne zaman bu ülkede eğitilmiş insanların oranı yükselir,o zaman işte bu ülke bu teknolojileri yapar hale gelir.İhracata bakarsak zaten nerde olduğumuzu anlarız.tonlarca yük gönderiyoruz adamları bir koyterner işlemci yolluyor ödeşiyoruz..birgün belki bizde yükte hafif pahada ağır şeyler üretebiliriz,inşallah bende bunu görürürüm.saygılar_
(yazdığım şeyler hiçbir partiye karşılık olarak yazılmamıştır,lütfen kimse siyasete bulaştırmadan cevaplasın)