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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 4.7-inç ekrana sahip yeni telefonu Optimus L9'u tanıttı

6 yıl
6,7b
1
47
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üst seviye akıllı telefon pazarında Optimus G modeliyle iddialı olmaya hazırlanan LG, ürün gamını yeni modellerle zenginleştirmeyi sürdürüyor. İlk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Optimus L serisi akıllı telefon ailesini şimdiye kadar L3, L5 ve L7 modelleriyle sürdüren LG, çıtayı biraz daha yükselterek bu defa da L9 modelini kullanıma sunuyor.
Ekran boyutu 4.7-inç (IPS) olan ve bu açıdan ailenin en cüsseli modeli unvanını da taşıyan L9, tasarım olarak seriye özgü çizgileri devam ettiriyor. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin güç vetrdiği telefonun kasa kalınlığı ise 9.1mm. Metal çerçeve ile desteklenen tasarımı sayesinde şık bir görünüm sergileyen telefonda 5MP kamera kullanılıyor. 
Android 4.0 işletim sistemini kullanan ve 1GB RAM ile donatılan telefon, ihtiyaç duyduğu gücvü 2150 mAh kapasiteli pilden alıyor. LG L9 yazılım özellikleriyle de dikkat çekiyor. My Style Keypad adı verilen klavye yazılımı ile kullanıcılar, tek elle kullanıma uygun bir şekilde harf yerleşimi yapabiliyorlar. QTranslator yazılımı ile telefonla gelen optik karakter tanımlana dönüştürmesi yapıyor tam 44 farklı dildeki metinlerden ve bunu 64 farklı dile çevirebiliyor. LG Optimus L9'un çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil. 
 
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ColDasHeLL 6 yıl
YAZILIM
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OnlyChaos 6 yıl en beğenilen
LG çok güzel telefonlar sunuyor ama milletin ağzı yanmış bir kere yazılım desteğinden.LG eğer bu sorununu aşarsa kendine akıllı telefon pazarında çok sağlam yer edinir.
LG çok güzel telefonlar sunuyor ama milletin ağzı yanmış bir kere yazılım desteğinden.LG eğer bu sorununu aşarsa kendine akıllı telefon pazarında çok sağlam yer...
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Foo Fighters 6 yıl
Samsung ceza alıyor ama her firma dikdörtgen telefon çıkarmaya devam ediyor.
Bir Samsung u mu bağlıyor bu karar..
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damn2u 6 yıl
L7 modelini iki farklı donanımda çıkartarak resmen takla attırdı müşterilerine, şimdide L9 üst segment bir ürün olmamasına rağmen tanıtıldığı günden bu yana aylar geçmesine rağmen ürün satışı ve sevkiyatı konusunda yavaş kalıyor.

Firma geçmişten kalan alışkanlıklarını kolay bırakamıyor herhalde, tam da L serisi ile iyi çıkış yakalayabiliyorken yinede kendi topuklarına sıkmaya çalışıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarım olarak bildiğin s2 yi kopyalamışlar.
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Nightmare70 6 yıl
Tasarım hoşuma gitmedi s2 kullanıyorum onun uzatılmış hali gibi :) S3 tasarım konusunda bir numara
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Herkez kendi istedigi şeyi yazıyor bazıları için tasarım S2 nin aynısı bazıları için harika bazıları için donanım yeterli bazıları için ise yetersiz...Bence arka tasarım olmamış(ön taraf ise gayet güzel) donanım yeterli vede telefon Yazılım özellikleriyle dikkat çekiyor :)
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Raikirin 6 yıl
LG'nin bu telefonunda Sonydeki gibi görsellik öne çıkmış.İlk defa bir LG tasarımı dikkatimi çekti.
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Zuko 6 yıl
Sondan bir önceki cümle nedir öyle ya? Hiçbir şey anlamadım.
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BYRM81 6 yıl
Yaklaşık 1 aydır lg optimus L7 kullanıyorum şimdiye kadar bir sıkıntısını görmedim umarım da görmem.Öyle çok özellik isteyen biri de değilim sonuç olarak elimdeki alet telefon.Bir de jelly bean ile tanışabilirsek çok iyi olacak
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necros76 6 yıl
tasarmı sg gs 2ye benzemiş.
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inexo 6 yıl
sonunda home tuşunu kullanmış lg
taktım home tuşuna
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Zeith 6 yıl inexo
inexo
sonunda home tuşunu kullanmış lg
taktım home tuşuna


He valla şaşırdım bende
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Alexander Supertramp! 6 yıl
cpu :(
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ax 6 yıl
s2'yi apple çıkarsaydı alacağı tazminatı düşünemiyorum(amerika mahkemelerinde)


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