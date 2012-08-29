LG, 4.7-inç ekrana sahip yeni telefonu Optimus L9'u tanıttı

Üst seviye akıllı telefon pazarında Optimus G modeliyle iddialı olmaya hazırlanan LG, ürün gamını yeni modellerle zenginleştirmeyi sürdürüyor. İlk defa Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Optimus L serisi akıllı telefon ailesini şimdiye kadar L3, L5 ve L7 modelleriyle sürdüren LG, çıtayı biraz daha yükselterek bu defa da L9 modelini kullanıma sunuyor.

Ekran boyutu 4.7-inç (IPS) olan ve bu açıdan ailenin en cüsseli modeli unvanını da taşıyan L9, tasarım olarak seriye özgü çizgileri devam ettiriyor. 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemcinin güç vetrdiği telefonun kasa kalınlığı ise 9.1mm. Metal çerçeve ile desteklenen tasarımı sayesinde şık bir görünüm sergileyen telefonda 5MP kamera kullanılıyor.

Android 4.0 işletim sistemini kullanan ve 1GB RAM ile donatılan telefon, ihtiyaç duyduğu gücvü 2150 mAh kapasiteli pilden alıyor. LG L9 yazılım özellikleriyle de dikkat çekiyor. My Style Keypad adı verilen klavye yazılımı ile kullanıcılar, tek elle kullanıma uygun bir şekilde harf yerleşimi yapabiliyorlar. QTranslator yazılımı ile telefonla gelen optik karakter tanımlana dönüştürmesi yapıyor tam 44 farklı dildeki metinlerden ve bunu 64 farklı dile çevirebiliyor. LG Optimus L9'un çıkış tarihi ve tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmış değil.