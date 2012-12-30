LG, 55 inçlik OLED televizyonunu 16.500$ fiyat etiketiyle Mart 2013'te satışa sunabilir

2013'te OLED televizyon üretimine başlayacağını resmen duyuran LG, yaklaşık bir hafta sonra başlayacak olan CES 2013'te yeni OLED TV modellerini sergileyecek. Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip olduğu için A.B.D'de satışa sunulmadan önce FCC'nin incelemesinden geçen 55EM9700-UA model numaralı ürünün de fuarda tanıtılacak bu televizyonlardan biri olması bekleniyor. Tahminen 10.000$ civarında bir fiyatla çıkış yapması beklenen OLED TV için Rusya'da şimdiden ön sipariş alımına başlanmış. Ancak LG'nin en azından Rusya için tahmin edilenden çok daha yüksek bir fiyat belirlediği söyleniyor.

Oksit TFT beyaz OLED (WOLED) panel ve WRGB (beyaz,kırmızı,yeşil,mavi) renk filtrelerini bünyesinde barındıran 55 inçlik televizyon, FPR (Film Passive Retarder) pasif 3D desteği, 100,000,000:1 kontrast oranı ve LCD'lerden 1,000 kat daha düşük tepki süresine sahip olacak. Yalnızca 4mm kalınlığında, 3,5 kilogram ağırlığında (tüm port ve slotları üzerinde bulunduran ayaklığıyla birlikte 7.5 kilogram) tasarlanan yeni nesil çözümün Rusya'ya Mart ayında 499.990 (~16.467$) ruble fiyatla giriş yapması bekleniyor. Daha önce internette yayınlanan bir reklam videosunda Çin'e Nisan ayında geleceği bildirilen televizyonun Rusya dışındaki bölgelerde de CNews.ru tarafından aktarılan bu fiyat etiketine mi sahip olacağı bilinmiyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında CNET Asya'ya konuşan LG'nin bazı üst düzey yöneticileri, 2013'te Ultra HD (3840 x 2160 piksel) çözünürlüklü bir OLED televizyon duyuracaklarını resmen dile getirmişti. Seri üretim hususunda bazı açıklamalarda bulunan LG Display ise, önümüzdeki yıl için ancak rekabetçi fiyatlara sahip OLED TV'lerin üretilebileceğini ifade etmişti. Bu bilgilendirmeler ışığında zaten 2013'te tüketiciyle buluşacak ilk OLED televizyonun Full HD çözünürlüklü olacağı kesinleşmişti. Yeni UHD LCD panellerini Las Vegas'ta duyuracak Güney Koreli üreticinin 30 bin TL düzeyinde fiyatlandırılan FHD OLED TV'leriyle nasıl bir satış açısından nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. LG'nin "Ultimate Display" olarak adlandırdığı OLED televizyonuna ait aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek 8-11 Ocak tarihlerinde gün yüzüne çıkacak yeni çözümler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.cnews.ru/top/2012/12/26/pervyy_massovyy_oledtelevizor_budet_stoit_v_rossii_polmilliona_513977