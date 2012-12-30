Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 55 inçlik OLED televizyonunu 16.500$ fiyat etiketiyle Mart 2013'te satışa sunabilir

6 yıl
1,8b
1
32
Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2013'te OLED televizyon üretimine başlayacağını resmen duyuran LG, yaklaşık bir hafta sonra başlayacak olan CES 2013'te yeni OLED TV modellerini sergileyecek. Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip olduğu için A.B.D'de satışa sunulmadan önce FCC'nin incelemesinden geçen 55EM9700-UA model numaralı ürünün de fuarda tanıtılacak bu televizyonlardan biri olması bekleniyor. Tahminen 10.000$ civarında bir fiyatla çıkış yapması beklenen OLED TV için Rusya'da şimdiden ön sipariş alımına başlanmış. Ancak LG'nin en azından Rusya için tahmin edilenden çok daha yüksek bir fiyat belirlediği söyleniyor.
Oksit TFT beyaz OLED (WOLED) panel ve WRGB (beyaz,kırmızı,yeşil,mavi) renk filtrelerini bünyesinde barındıran 55 inçlik televizyon, FPR (Film Passive Retarder) pasif 3D desteği, 100,000,000:1 kontrast oranı ve LCD'lerden 1,000 kat daha düşük tepki süresine sahip olacak. Yalnızca 4mm kalınlığında, 3,5 kilogram ağırlığında (tüm port ve slotları üzerinde bulunduran ayaklığıyla birlikte 7.5 kilogram) tasarlanan yeni nesil çözümün Rusya'ya Mart ayında 499.990 (~16.467$) ruble fiyatla giriş yapması bekleniyor. Daha önce internette yayınlanan bir reklam videosunda Çin'e Nisan ayında geleceği bildirilen televizyonun Rusya dışındaki bölgelerde de CNews.ru tarafından aktarılan bu fiyat etiketine mi sahip olacağı bilinmiyor. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında CNET Asya'ya konuşan LG'nin bazı üst düzey yöneticileri, 2013'te Ultra HD (3840 x 2160 piksel) çözünürlüklü bir OLED televizyon duyuracaklarını resmen dile getirmişti. Seri üretim hususunda bazı açıklamalarda bulunan LG Display ise, önümüzdeki yıl için ancak rekabetçi fiyatlara sahip OLED TV'lerin üretilebileceğini ifade etmişti. Bu bilgilendirmeler ışığında zaten 2013'te tüketiciyle buluşacak ilk OLED televizyonun Full HD çözünürlüklü olacağı kesinleşmişti. Yeni UHD LCD panellerini Las Vegas'ta duyuracak Güney Koreli üreticinin 30 bin TL düzeyinde fiyatlandırılan FHD OLED TV'leriyle nasıl bir satış açısından nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. LG'nin "Ultimate Display" olarak adlandırdığı OLED televizyonuna ait aşağıdaki tanıtım videosunu izleyerek 8-11 Ocak tarihlerinde gün yüzüne çıkacak yeni çözümler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.cnews.ru/top/2012/12/26/pervyy_massovyy_oledtelevizor_budet_stoit_v_rossii_polmilliona_513977 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eternity 6 yıl en beğenilen
Sharp lisanslı modül,Tosh lisanslı görüntü işleme ve mucid sanılan koreliler..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 6 yıl
peh! milli piyangodan eğer ki para çıksın yine de almıyacağım o parayla kaç tane aç insanın karnı doyar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prud 6 yıl
Bana kafa karıştırıcı pazarlama politikaları gibi geliyor ama plazmaların ilk zamanlarını hatırlarsak onlar da neredeyse bir araba fiyatına satılıyordu bugünkü durumları malum. bu Tv'lerde o fiyatlara inecektir. Ama şu ultra çöznürlük hikayesi tam safsata 60 inç Tv'de ultra çözünürlüğü 1080p'den ayırt etmek 3m ve üstü için imkansız gibi geliyor. Bu 100 dolarlık HDMI kablom var çok net görüntü veriyor diyen kitleye hitap eder bir süre.. Bu ultra çözünürlüklü tv'lerden güzel dijital çerçeve olur :)

Öyle ya da böyle bu piyasanın tek kazananı projektör teknolojisi olacak ortam ışığından etkilenmeyen, ufak, gürültüsüz, kablosuz ağ ile çalışan, uzun ömürlü ve kullanımı kolay kısacası "mükemmel" projektörler çıktığında TV yarışı son bulur. duvarı olan herkes izler istediği yere taşır o model mi bu model mi diye düşünülmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
cengizhan1903
Ciksin 2 sene sonra fiyatlari ucuzlayinca aliriz ayni LCDdeki gibi

2 sene? lcd nin alinabilir fiyatlara inmesi nerdiyse 10 sene surdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
Ciksin 2 sene sonra fiyatlari ucuzlayinca aliriz ayni LCD'deki gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
İnşallah ulaşabileceğimiz bir fiyata düşmesi uzun sürmez. Eğer yeni nesil konsollar 4K çözünürlük desteği ile çıkarsa fiyatı daha da çabuk düşecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurakkocoglu 6 yıl
30.000 TL'ye bir televizyon alıyorsanız ya aklınız yoktur ya paranız çoktur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
oled tv görüntüsü ve tepki hızı ile mükemmel bişey. ama fiyatının normal seviyelere inmesi 3 5 sene sürer o yüzden bi kaç üreticinin daha pazara girmesi lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
silversmith
Bir kaç yıl önce lazer tv geliştirmişlerdi.Hangi marka hatırlamıyorum. Aslında geliştirilmiş ürünleri yavaş yavaş piyasaya sürüyorlar. Kaymak yemeğe bıkmadılar! Üstelik eski kaliteye neredeyse artık hiç bir üründe rastlayamıyoruz. Oled tvnin de eksik yanları çok olacaktır. Adam akıllı gözlüksüz 3D çıkmadıkça tüplüye devam.

iyi sen tüplüyle devam. diğerkiler benimle gelin.
yeni nesil konsollar keşke 4k çözünürlük sunabilse birde şundan 60" civarı 4k tv olsa geçsem karşına oyun oynasam ohh süper olurdu...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl itachi237
itachi237

silversmith

Bir kaç yıl önce lazer tv geliştirmişlerdi.Hangi marka hatırlamıyorum. Aslında geliştirilmiş ürünleri yavaş yavaş piyasaya sürüyorlar. Kaymak yemeğe bıkmadılar! Üstelik eski kaliteye neredeyse artık hiç bir üründe rastlayamıyoruz. Oled tvnin de eksik yanları çok olacaktır. Adam akıllı gözlüksüz 3D çıkmadıkça tüplüye devam.


iyi sen tüplüyle devam. diğerkiler benimle gelin.

yeni nesil konsollar keşke 4k çözünürlük sunabilse birde şundan 60" civarı 4k tv olsa geçsem karşına oyun oynasam ohh süper olurdu...

4k çözünürlüğü anca ps5'te görürüz, şu anki donanımlar bu kapasitede oyun çalıştırabilecek güçte değil. Ps4'te tüm oyunlar full hd ve 4xAA ile gelsin de öpüp başımızın üstüne koyalım,
xbox 360/ ps3 nesli 640/720p oyunlarla geldi geçti... Bu arada plazmalar ve lcd'ler de ilk çıktığında bu civarlarda uçuk fiyatlardaydı, şimdi ise ele ayağa düştü. 5-8 sene sonra
daha iyi oled teknolojileri + oled gözlüksüz 3d cihazlar çıkacak ve 2000-3000 liraya almayanı dövecekler. Teknoloji işi tekerrürdür. İlk kullanıp kaymağını önce zenginler yer tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
16 binden açılış yaptı :D 5 seneye ayağa düşer mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyhM66 6 yıl
Bizim için çok erken gelen üst düzeyde bir televizyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eternity 6 yıl en beğenilen
Sharp lisanslı modül,Tosh lisanslı görüntü işleme ve mucid sanılan koreliler..
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 6 yıl eternity
eternity
Sharp lisanslı modül,Tosh lisanslı görüntü işleme ve mucid sanılan koreliler..

Bi türk olarak korelileri Küçük gormeniz trajikomik olmuş bi koreli çıkıp dese sizin neyiniz var diye vestel mi diyeceksiniz?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1771 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, oled tv ve
5 etiket daha 3d lg televizyon lg display ultra hd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim