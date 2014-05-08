LG, 5.5 inçlik Quad HD ekranını resmen duyurdu

LG'nin ay sonunda tanıtılacak olan G3 amiral gemi modelinin ekran boyutu konusunda henüz net bilgiler elimizde mevcut değilken, firma yaptığı bir duyuru ile bu belirsizliği de giderdi.





LG Display, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki yeni LCD ekranının, uluslararası sertifikasyon kuruluşu NEMKO'dan onay aldığını ve yılın ilk yarısındaki yeni amiral gemi modelinde bu ekrana yer vereceğini duyurdu.





Firmanın yeni amiral gemi modelinden kastının ise LG G3 olduğuna kesin gözüyle bakılıyor zira yılın ilk yarısında tanıtılacak olan amiral gemi modeli bu.





Japan Display de geçen yıl 5.4 inçlik 2K ekran paneli üretmişti ancak henüz uluslararası bir sertifikası olmadığı için mobil cihazlarda tercih edilmiyor.





LG'nin 2K ekranı önemli özellikler barındırıyor. Full HD ekranlardan yer yer daha fazla performans sergileyen ürün, yüzde 100 RGB renk üretimi, daha yüksek parlaklık oranı, yakınlaştırma yaparken bile keskinliğini kaybetmeyen görüntü ve metin şeklinde yenilikler sunuyor. LG, ekranın Blu-ray videolarını canlı detaylar içerisinde gösterebileceğini vurguluyor.





Boyutlar açısından da dikkat çeken ekranın kalınlığı 1.2mm iken ekran üzerindeki çerçeve ise 1.15mm kalınlığında. Bu da LG G3 modelinin ekran kullanım alanı açısından yeni bir rekor kırabileceğini gösteriyor.





LG G3'ün artık 5.5 inçlik 2K ekrana sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, microSD girişi, çıkarılabilir batarya, fırçalanmış metal arka kısım, 16MP çözünürlükte arka kamera gibi iddialar ise henüz kesinlik kazanmadı.



