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LG, 5.5 inçlik Quad HD ekranını resmen duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, 5.5 inçlik Quad HD ekranını resmen duyurdu
LG'nin ay sonunda tanıtılacak olan G3 amiral gemi modelinin ekran boyutu konusunda henüz net bilgiler elimizde mevcut değilken, firma yaptığı bir duyuru ile bu belirsizliği de giderdi.

LG Display, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki yeni LCD ekranının, uluslararası sertifikasyon kuruluşu NEMKO'dan onay aldığını ve yılın ilk yarısındaki yeni amiral gemi modelinde bu ekrana yer vereceğini duyurdu.

Firmanın yeni amiral gemi modelinden kastının ise LG G3 olduğuna kesin gözüyle bakılıyor zira yılın ilk yarısında tanıtılacak olan amiral gemi modeli bu.

Japan Display de geçen yıl 5.4 inçlik 2K ekran paneli üretmişti ancak henüz uluslararası bir sertifikası olmadığı için mobil cihazlarda tercih edilmiyor. 

LG'nin 2K ekranı önemli özellikler barındırıyor. Full HD ekranlardan yer yer daha fazla performans sergileyen ürün, yüzde 100 RGB renk üretimi, daha yüksek parlaklık oranı, yakınlaştırma yaparken bile keskinliğini kaybetmeyen görüntü ve metin şeklinde yenilikler sunuyor. LG, ekranın Blu-ray videolarını canlı detaylar içerisinde gösterebileceğini vurguluyor. 

Boyutlar açısından da dikkat çeken ekranın kalınlığı 1.2mm iken ekran üzerindeki çerçeve ise 1.15mm kalınlığında. Bu da LG G3 modelinin ekran kullanım alanı açısından yeni bir rekor kırabileceğini gösteriyor.

LG G3'ün artık 5.5 inçlik 2K ekrana sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, microSD girişi, çıkarılabilir batarya, fırçalanmış metal arka kısım, 16MP çözünürlükte arka kamera gibi iddialar ise henüz kesinlik kazanmadı.


http://androidcommunity.com/lg-5-5-inch-2k-display-certified-and-ready-for-production-20140507/ Yorum Yaz
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mobilfx 5 yıl en beğenilen
helal lg ye. koptu gdyr
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gokhangokhan33 5 yıl
yav millet bilgisayarda daha 1080p ye geçemedi adamlar telefonda 2 k ekran yapacaklar nasıl bir mantıktır bu
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tomofil tutkunu 5 yıl
0,3" lik bi artış olacak ekranda. bence çerçeve biraz daha incelicek ve ebat artışı G2'ye göre hissedilmeyecek düzeyde tolere edilecek..

Bence 3gb ram ve snapdragon 805 ile gelicek..

ek oalrak; stereo hoparlör, SD kart desteği, kapasitif tuşlar, fazla kurcalanmamış gereksiz ekler yapılmamış bir arayüzle gelse tadından yenmez..


0,3" lik bi artış olacak ekranda. bence çerçeve biraz daha incelicek ve ebat artışı G2'ye göre hissedilmeyecek düzeyde tolere edilecek..Bence 3gb r...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Erasmus78 5 yıl
Telefonda 720P nin üzeri o kadar gereksiz ki anlatamam. Full HD desteklesin, 2K ve 4K da desteklesin. Buna itirazım yok. Ancak kıç kadar ekranda bunu göstermenin kime ne faydası var? Cihazın ekranı 720p olsun, ama 4K çözünürlüklü TV me görüntüyü 4K olarak aktarıp oynatabilsin yeter...
Üreticiler cihazı kaslı göstermek adına gereksiz yere donanım gereksinimini yükseltiyorlar.
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seven44 5 yıl
LG harika gidiyor bu sene
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Chn0142 5 yıl
Led tv mi aliyoruz telefon mu belli degil arkadas
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TearsForFears 5 yıl
Fanboy dolmuşla konu hala LG'yi savunuyorlar.



G3'ten daha iyi donanıma sahip ve 1080p ekranla gelen Z2 varken G3'ü yere göğe sığdıramadılar.Ben söyleyeyimde gözünüz açılsın.

Z2'de stereo hoparlör varken G3'te mono hoparlör var.
Z2'de 3200 mah batarya varken G3'te 3000 mah olacağı söyleniyor.
Z2'de daha iyi arayüz var.
Z2'de daha iyi kamera var.
Z2'de daha iyi malzeme kalitesi var.
G3'te yine radyo ülkemize özel kapalı olacaktır.

Bir yanda bu var bir yanda bu var.Ayıptır G3'ü bu kadar övüp durmayın.G2'yi her konuda önerdim gidin bakın Cep Telefonu Tavsiyeleri bölümüne kim 1500 TL bütçem var dediyse G2 birinci tercihin olsun dedim ama G3'te bunu söyleyemiyorum.2000 TL'ye geleceğini düşünüyorum 2000 TL veren 200-300 daha verir daha iyisini alır yani Z2'yi.Ha uygun fiyatla gelirse eksiklerine rağmen G3'ü öneririz.Ama resmi garantili G2 ünlü mağazalarda hala 16/32 1500/1700 TL.

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Tıklayın ne resimmiş bir türlü koyamadım.
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veleciraptor 5 yıl
Benim merak ettiğim yeryüzündeki insanların yüzde kaçının 400 ppi üzeri çözünürlükleri ayırt etmeyi başarabildiği. Şimdi bir üretici çıkıp cep telefonuna 4k çözünürlük koysa 2k çözünürlük ile arasındaki farkı rahatlıkla görebildiğini iddia eden, 2k'yı tü kaka ilan eden onlarca kişi çıkacak. Mübarek şu dünyada bir bizde Süpermen gözleri yok sanki...
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cübbeli gandalf 5 yıl
Lg son dönemde iyi bastırıyor
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enternet 5 yıl
şuan en mantıklısı piyasada bulunan en iyi telefonu al 3-4 sene kullan yeni gelenleride izle bir atasözü derki ''her zaman en yenisi en iyisi değildir''


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Excision 5 yıl
Herkes mühendis,herkes ar-ge tesislerinde çalışan kişiler olmuş buralarda vay be.!
Sanırsın LG'de telefonun protiplerini geliştiriyorlar.
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Al Swearengen 5 yıl
s801 in 1080p de takıldığı oyunlar bile varken 2k gereksiz yük.Gözle elde edeceğin deneyim çok farklı olmayacak fhd den.
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silversmith 5 yıl
2K olması güzel bir durum!
Nedenleri;
1- Web sayfaları tam ekrana net bir şekilde sığacak.
2- Daha alt seviye telefonlarda da fhd gibi yüksek çözünürlükleri göreceğiz.
GPU için ise boşa endişlenmeye gerek yok!
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semih4444 5 yıl
Eğer çıkarılabilir batarya olursa sd 805 olursa micro sd giriş olursa 3 GB ram olursa sıfır çerçeve olursa G3'ün önünde kimse duramaz...
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Blood Money 5 yıl
Performans iyiyse gelsin sorun yok...
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kucukyenici 5 yıl
"2k Ekran ve 801 işlemcisini test mi ettiniz de karşı çıkıyorsunuz" vs. gibi yorumlar görünüyor. İtirazların özeti: O kadar küçük ekranda Full HD ve 2K çözünürlük gözle farkedilmeyeceği halde daha fazla işlem gücü, daha fazla pil tüketimi, daha fazla ısınma olacağını anlamak zor olmasa gerek. Firmaların "biz yaptık deme" ve tüketicilerin gereksiz bile olsa "isteme çılgınlığı" yüzünden üreticiler de bu yollara başvuruyor....
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