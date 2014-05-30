LG, 6 inçlik QHD panelini lanse etti





Akıllı telefon pazarında hali hazırda en büyük 6 inçlik 2560x1440 piksel ekranların kullanıma girdiğine şahit olurken, LG bu çözünürlüğü daha fazla boyuta yaymaya kararlı.





San Fransisco'da düzenlenen SID 2014 etkinliğinde firma 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranını lanse etti. 491ppi piksel yoğunluğuna ulaşan ekran aslında ilk olarak Vivo Xplay 3S akıllı telefon modelinde kullanılmıştı. Ancak LG bugüne kadar resmi bir açıklama yapmamıştı.





Fuarda tanıtılması ile birlikte LG'nin daha çok modele 6 inçlik 2K ekranlarını tedarik etmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Bunlar arasında ağırlık ise elbette Çinli üreticilerde olacak. Ayrıca G Pro serisinin de gelecek yıl bu paneli kullanma ihtimali mevcut.





LG'nin gelecek planları sadece bunlardan ibaret değil. Firma akıllı telefonlarda piksel yoğunluğunu 600 hatta 700ppi seviyelerine çıkarmayı planlıyor. Bu da tabi ki 4K ekran çözünürlüklerine geçiş yaparak olacak. Ancak firmanın şimdilik herhangi bir yol haritası bulunmuyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-to-showcase-a-6-Quad-HD-phone-display-says-700ppi-panels-are-within-reach_id56620