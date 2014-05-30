Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 6 inçlik QHD panelini lanse etti

4 yıl
338
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, 6 inçlik QHD panelini lanse etti

Akıllı telefon pazarında hali hazırda en büyük 6 inçlik 2560x1440 piksel ekranların kullanıma girdiğine şahit olurken, LG bu çözünürlüğü daha fazla boyuta yaymaya kararlı.

San Fransisco'da düzenlenen SID 2014 etkinliğinde firma 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranını lanse etti. 491ppi piksel yoğunluğuna ulaşan ekran aslında ilk olarak Vivo Xplay 3S akıllı telefon modelinde kullanılmıştı. Ancak LG bugüne kadar resmi bir açıklama yapmamıştı.

Fuarda tanıtılması ile birlikte LG'nin daha çok modele 6 inçlik 2K ekranlarını tedarik etmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Bunlar arasında ağırlık ise elbette Çinli üreticilerde olacak. Ayrıca G Pro serisinin de gelecek yıl bu paneli kullanma ihtimali mevcut.

LG'nin gelecek planları sadece bunlardan ibaret değil. Firma akıllı telefonlarda piksel yoğunluğunu 600 hatta 700ppi seviyelerine çıkarmayı planlıyor. Bu da tabi ki 4K ekran çözünürlüklerine geçiş yaparak olacak. Ancak firmanın şimdilik herhangi bir yol haritası bulunmuyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-to-showcase-a-6-Quad-HD-phone-display-says-700ppi-panels-are-within-reach_id56620 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
N. Chomsky 4 yıl en beğenilen
Elf gözüyle bakınca pikseller belli oluyor.
8k isteriz
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
4k ile baslasınlar iste, ne ugrastiriyorlar milleti.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 4 yıl
1000 ppi olmadan almam. Telefonu mikroskopla kullanan biriyim(!)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gallagher2001 4 yıl
Yahu birde laptoplarda su 768p standartindan kurtarsalar ya bizi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 4 yıl
aslında uzun kenarı 14,8 kısa kenar 7,8 cm ekranı olsa yani 6.59" ekran sahane olurdu a5 boyutuna yaklasırdı an azından uzun kenar a5 kısa kenarına denk gelridi(A5=148 x 210 )..tabi bunu note 3 cercevesine sıgıdırdıgınızı dusunun bi(151,2 x 79,2 x 8,3 mm)..tabi home tusunun lg gibi cihazın arka tarafına konuslandırıldıgınıda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
User Friendly 4 yıl
6 inç g flex serisini akla getiriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangokhan33 4 yıl
yav şöyle bir telefon yokmu 1 gb ram 720p ekran 5 inç ekran 4 veya 8 çekirdek işlemci temiz bir launcher (kasmayan) ve uygun fiyat ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 4 yıl gokhangokhan33
gokhangokhan33
yav şöyle bir telefon yokmu 1 gb ram 720p ekran 5 inç ekran 4 veya 8 çekirdek işlemci temiz bir launcher (kasmayan) ve uygun fiyat ?

Nexus 4'te 2gb ram,4.7 inç ekran,kasmayan temiz bir launcher (stock launcher,asistan launcher ya da nova launcher şuanki en pürüzsüz launcherlar) ve 4 çekirdekli işlemci var. Ama ekrandaki butonlar ve pil ömrü çok iyi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
G Pro 3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
G4'te kullanılacak ekran belli oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 4 yıl
Adamlar 2K ekranda snapdrago 801 kulladı. 4K da ise büyük ihtimalle s805 kullanırlar :D :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 4 yıl
1000 ppi olmadan almam. Telefonu mikroskopla kullanan biriyim(!)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 4 yıl
LG panel teknolojisindeki başarısını üst seviye odin işlemcilerinde de gösterebilseydi bugün LG G3'ü 64 bit veya daha güçlü bir gpu'ya sahip bir işlemci ile rakiplerinden daha hızlı piyasaya sunabilirdi. Bence 5,x inç seviyesinde 4K panelleri şuan ellerinde hazır olabilir ancak bu seviye bir cpu/gpu henüz hazır olmadığı için elleri kolları bağlı... Gelecek yıl 4K panele sahip ilk akıllı telefon LG'den gelebilir ancak cpu/gpu handikabı yine aşılmış olmayacaktır. Beklentim pazarın biran önce 2K ve üzeri paneller ile dolması. FHD paneller bu sayede daha mantıklı fiyat seviyesine gelsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl okanner48
okanner48

LG panel teknolojisindeki başarısını üst seviye odin işlemcilerinde de gösterebilseydi bugün LG G3'ü 64 bit veya daha güçlü bir gpu'ya sahip bir işlemci ile rakiplerinden daha hızlı piyasaya sunabilirdi. Bence 5,x inç seviyesinde 4K panelleri şuan ellerinde hazır olabilir ancak bu seviye bir cpu/gpu henüz hazır olmadığı için elleri kolları bağlı... Gelecek yıl 4K panele sahip ilk akıllı telefon LG'den gelebilir ancak cpu/gpu handikabı yine aşılmış olmayacaktır. Beklentim pazarın biran önce 2K ve üzeri paneller ile dolması. FHD paneller bu sayede daha mantıklı fiyat seviyesine gelsin.

Ciddi ciddi 5 küsür inç 4K ekrandan bahsetmişsiniz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 4 yıl
lg g pro 3'nin paneli olacak büyük ihtimal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mknst_mtro 4 yıl
Biraz daha büyütsünler 7" tablet boyutuna ha gayret..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
338 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Tersine Dubleks" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl LG G3 detaylı video ön inceleme: Tasarım, donanım, testler, oyun ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim