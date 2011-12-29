LG, CES 2012 fuarı için bu kez ultra çözünürlüklü 84 inç 4K televizyonunu hazırlıyor

Görüntü teknolojileri konusunda son dönemin en iddialı atılımlarını yapan firma hiç şüphesiz LG. CES 201 fuarında sergilenmek üzere Intel WiDi yongalı akıllı TV'ler, 3D monitörler, pasif 3D gözlükler gibi teknolojilerden sonra LG bu kez ultra yüksek çözünürlüklü TV modelini de sergileyeceğini açıkladı.





4K çözünürlük ortalama 3840x2160 piksele denk geliyor ve Full HD teknolojisinden 4 kat daha iyi görüntü sağlıyor. Bu çözünürlük Quad Full HD şeklinde tanımlanıyor. Televizyon ve monitör birimlerinde en uyumlu çözünürlük kabul ediliyor. Ticari olarak kullanım adı ise Ultra Definition - UD. Kullanım amacına göre 4096 × 3112, 3656 × 2664, 4096 × 1714 ve 3996 × 2160 şeklinde çözünürlükler de mevcut. YouTube da 4096 × 2304 çözünürlükte videoların yayınlanmasına imkan tanıyor.





LG'nin sergileyeceği model 3840 x 2160 piksel çözünürlükte 84 inç geniş UD ekrana sahip ve 3D teknolojisi olarak da bir adım öne çıkıyor. LG, yeni 3D UD Smart TV modeli ile 3D ev eğlence alanında yeni bir devrim başlatacağını açıkladı.





Model LG'nin klasik ultra ince tasarımını yansıtıyor. Ayrıca 3D derinliği ayarlamak için 3D Depth Control teknolojisi de modele eklenmiş. LG'nin devrimsel kumandası Magic Remote da modele eşlik ediyor.