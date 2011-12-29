Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, CES 2012 fuarı için bu kez ultra çözünürlüklü 84 inç 4K televizyonunu hazırlıyor

7 yıl
6,1b
1
29
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Görüntü teknolojileri konusunda son dönemin en iddialı atılımlarını yapan firma hiç şüphesiz LG. CES 201 fuarında sergilenmek üzere Intel WiDi yongalı akıllı TV'ler, 3D monitörler, pasif 3D gözlükler gibi teknolojilerden sonra LG bu kez ultra yüksek çözünürlüklü TV modelini de sergileyeceğini açıkladı.

4K çözünürlük ortalama 3840x2160 piksele denk geliyor ve Full HD teknolojisinden 4 kat daha iyi görüntü sağlıyor. Bu çözünürlük Quad Full HD şeklinde tanımlanıyor. Televizyon ve monitör birimlerinde en uyumlu çözünürlük kabul ediliyor. Ticari olarak kullanım adı ise Ultra Definition - UD. Kullanım amacına göre 4096 × 3112, 3656 × 2664, 4096 × 1714 ve 3996 × 2160 şeklinde çözünürlükler de mevcut. YouTube da 4096 × 2304 çözünürlükte videoların yayınlanmasına imkan tanıyor.

LG'nin sergileyeceği model 3840 x 2160 piksel çözünürlükte 84 inç geniş UD ekrana sahip ve 3D teknolojisi olarak da bir adım öne çıkıyor. LG, yeni 3D UD Smart TV modeli ile 3D ev eğlence alanında yeni bir devrim başlatacağını açıkladı.

Model LG'nin klasik ultra ince tasarımını yansıtıyor. Ayrıca 3D derinliği ayarlamak için 3D Depth Control teknolojisi de modele eklenmiş. LG'nin devrimsel kumandası Magic Remote da modele eşlik ediyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erci501 7 yıl en beğenilen
ülkemizdeki tv kanalları o kadar kaliteli ki 4 k televizyon şart oldu. :)
Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ftd 7 yıl
4 kat kalite 4 kat fiyat demek, işte buna dörtdörtlük tv denir :)
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
720p'ye ne zaman geçer bizim kanallar
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
pff daha yeni 1920x1080 e geçtik. Pfff UD nerden çıktı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Kanallar 4K yayın yapsa ne olacak ki adam gibi ne program var ne de film. Şahsen güzel bi Hi Fi sistemle film izlemek için kullanıyorum TV kanalları ikinci planda.(tabi futbol maçları hariç)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hattoriy 7 yıl
olaylar olaylar yani :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
Full hd flimler görüntü kalitesine alışınca eski vcd nasıl izlemişim diyordum şimdi 4 kat daha iyi çıktı napacaz şimdi bu seviyede flim boyutuda 4 kat artar hardiskler satışları gene tavan yapacaktır.Ancak bu 84inçlik ekran harbiden büyük herhalde pc için daha ufak modeller çıkacaktır.Ekran kartlarının işi daha zor full hd bile üst seviye kartlar zorlanırken bunun 4 katına herhalde SLI yada Cross bile kurtarmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
106 cm(42") ye 1920 piksel iken 212 cm(84") ye 3840 piksel...
bu çözünürlük bu boyutta piksel büyüklüğüne çok etki etmiyor yani bu boyutta ekranlar için bu çözünürlük gerekli yoksa çok büyük ve rahatsız edici pikseller olur fakat toplam piksel sayısı açısından 8 milyon piksel ile çok daha ayrıntılı bir görüntü sunacaktır. 8 mplik bir fotoğrafı tam çözünürlükte görüntüleyebileceğiz...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
Yanında Canon EOS 7D hediyesiyse alırım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yoldan Geçen Kişi 7 yıl
yıl neredeyse oldu 2012 hala yüksek çözünürlüklü tv nin normal televizyon için alındığını sananlar var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 7 yıl
Isteyene 4K RED görüntüsü gönderebilirim:-)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
All Men Must Die 7 yıl xconnect
xconnect

Isteyene 4K RED görüntüsü gönderebilirim:-)

pm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 7 yıl
teklojideki dengesizlik çok acayip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkxy 7 yıl
1920x1080*4=7680x4320
nasıl hesaplınıyor böyle olması lazım değil mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IL EST MON COCAINE 7 yıl berkxy
berkxy

1920x1080*4=7680x4320

nasıl hesaplınıyor böyle olması lazım değil mi?

1920*2=3840 iki kat genişlik
1080*2=2160 iki kat yükseklik artıyor toplam piksel sayısı 4 katına çıkıyor
1920*1080 = aşağı yukarı 2 milyon piksel
3840*2160 = aşağı yukarı 8 milyon piksel

daha basit bir örnek
iphone 3gs 480*320 piksel
iphone 4 960*640 piksel burada da 4 katına çıktı ve ekran boyutu değişmediği için
3gs de bir pikselin kapladığı alanı iphone 4 te 4 piksel kaplıyor...

7680x4320 = 33 milyon piksel = 4K çözünürlüğün 4 katı = 16K , birgün bu çözünürlüğüde görüp kullanacağız ama henüz zaman var ..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6122 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, 4k ve lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Wireless Speaker Adapter video inceleme 7 yıl Apple MacBook Pro'ya rakip geldi; Samsung Chronos 7'nin tüm detayları... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim