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LG Chem, esnek batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Chem, esnek batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor

Samsung'un önceki gün lanse ettiği Galaxy Round ile birlikte akıllı telefon pazarında eğimli ekran dönemi resmen başlamış oldu. Samsung ve LG'nin ticari hayata geçirmek için çaba sarfettiği esnek ekran teknolojisi şimdilik sabit bir eğimden oluşuyor ve eğilip bükülemiyor. 

Bir cihazın eğilip bükülebilmesi için diğer bileşenlerin de esnek olması gerekiyor ve bu şimdilik pek mümkün değil. Ancak LG'nin batarya teknolojileri geliştiren LG Chem yan kuruluşu bu konuda önemli adımlar atıyor.

Firma dün farklı boyutlara sahip ve bükülebilir özellik taşıyan 3 yeni batarya prototipini tanıttı. Bu bataryalar Merdiven Batarya, Eğimli Batarya ve Kablo Batarya şeklinde sıralanıyor. 

Merdiven Batarya, iki adet bataryanın merdiven şeklinde birbiri üzerine eklenmesi ile elde ediliyor. Böylece üstüste yığılan bataryalara oranla daha az boş alan kalıyor ve alan en iyi şekilde kullanılıyor. Merdiven Batarya şu an seri üretimde ve LG G2 modelinde de bu teknolojiye yer veriliyor. Cihaz yeni teknoloji ile yüzde 16 daha fazla kapasiteye ve 3 saat daha fazla kullanım süresine sahip oluyor. LG bu teknolojide en fazla 3 veya 4 basamak kullanmayı planlıyor.

Eğimli Batarya özellikle eğimli ekran taşıyan mobil cihazlar ve esnek giyilebilir cihazlar için geliştirildi. Bu teknolojide batarya belli bir eğime sahip oluyor ancak fiziksel baskı azaltılıyor. Eğimli Batarya üretime başlamış durumda ve LG'nin yeni akıllı telefon serisinde yerini alacak.

Kablo Batarya ise eğilip bükülebilir kavramını karşılayacak bir teknolojiye sahip. Farklı şekillere girebilen batarya, suya dayanıklı ve uzun süreli kullanımlarda da ısınmıyor. Bu sayede gelecekte esneyebilen giyilebilir cihazlar için kullanım imkanı mümkün olacak. Ancak Kablo Batarya'ların üretimi için sonraki yılları beklememiz gerekiyor.

 
LG Chem, esnek batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor

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virtue28 5 yıl en beğenilen
Nano boyutlara düşürülmus hucrelerle, sn ler icinde dolan saat pilleri gibi bataryalar bekliyoruz gelecek 10 yil icinde
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spacesyng 5 yıl
LG bu teknolojiyi akıllı saatlerde kullansa saatlerin kemer kısmını bunlardan yapsa yok satar.
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xxxone 5 yıl
Kapasite büyük sorun.Tamam bir günde bitsin batarya ama en azından şarj süresi yarım saatten fazla olmamalı.
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Khoradasein 5 yıl
Öyle bir gün iki gün artık iş değil, kendi kendine şarj olabilen piller gerekli, saatlerdekine benzer hareket enerjisini elektirik enerjisine çeviren ve güneş enerjisinden şarj olabilen, hatta sürekli elimize temas eden bir cihaz vücuttaki biyoelektirik enerjisinden bile faydalanmalı (gerçi bilinenein aksine elektirikten ziyade kimyasal tepkime ile veri aktarımı sağlanıyor ama en azındna ısı enerjisi dönüştürülebilir) ve bunlar bilim-kurgu değil artık, telefonlar bizi pil olarak kullansınlar. Bkz. Matrix

Şaka bir yana, pil teknolojisi bu cihazların en zayıf noktası konumunda hâlâ!
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burakesan 5 yıl
gfbekir
1 günde bitmeyen batarya yapacaksanız çalışın, Samsunga hava atmak için değil.

LG'yi bu kadar küçümsemeyin; hava atmayla yok bir derdi LG'nin. Kendi panelini kendi üreten, kendi batarya teknolojisini geliştiren ve çok yönlü bir firma LG.
LG G2 şu an 2 günü görebilen bir cihaz. Günde 3 saat müzik, rutin Facebook kontrolü, yarım saati aşmayan internet sörfü, yarım saat kadar Candy Crush tarzında oyunla beraber iki günü rahatlıkla görebiliyor. Tabii, burada bütün maharet LG'nin değil; Snapdragon 800'ün güç yönetimi de çok büyük bir faktör.
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korsanzeki168 5 yıl
telefonlar uctu gitti hard diskler degişti ssd oldu ama şu pil teknolojisinde gram ilerleme yok pilciler şuanda teknolojinin önünü tıkamaktalar elektirikli arabalar piyasaya cıkmak için pil üretiçilerini bekliyor şarz sız yaşayamayan iphone kullanıcılarıda
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keko keko 5 yıl
Esnek ekran, esnek batarya... Böyle giderse telefonlar küçük plastik toplara dönecek. Yerde sektir, duvara at geri gelsin. Gerginlik alır, süper olur. StressPhone olsun adı da. SP1 diye başlasın seriye. Unutmadan bazı arkadaşların hoşuna gitmeyebilir plastik falan derler. Plastikle kuş tutsan yaranamazsın onlara...
Edit: Bak gene yaranamadık...
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Ya aslında şu yönde geliştirilse bile yeterli bana kalırsa; kullanım oranları aynı kalsın. Ne bileyim iPhone 8-10 saat dayanabilsin. Ama şarj için gerekli olan Amper değerini yükseltecek bir teknoloji ile 5-10 saniyede şarj olan bataryalar yapılsa bi bile yeterli tüketici toplum için. Bitti mi batarya. Tak fişe 10 saniye sonra bir 8 saat daha. Batarya değiştirmek bile 20-30 saniye sürer yani.
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Master_Evil 5 yıl
yıllardır piyasa batarya devirmini bekliyor hala bi adım yok
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gfbekir 5 yıl
1 günde bitmeyen batarya yapacaksanız çalışın, Samsung'a hava atmak için değil.
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virtue28 5 yıl en beğenilen
Nano boyutlara düşürülmus hucrelerle, sn ler icinde dolan saat pilleri gibi bataryalar bekliyoruz gelecek 10 yil icinde
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