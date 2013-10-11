LG Chem, esnek batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor

Samsung'un önceki gün lanse ettiği Galaxy Round ile birlikte akıllı telefon pazarında eğimli ekran dönemi resmen başlamış oldu. Samsung ve LG'nin ticari hayata geçirmek için çaba sarfettiği esnek ekran teknolojisi şimdilik sabit bir eğimden oluşuyor ve eğilip bükülemiyor.





Bir cihazın eğilip bükülebilmesi için diğer bileşenlerin de esnek olması gerekiyor ve bu şimdilik pek mümkün değil. Ancak LG'nin batarya teknolojileri geliştiren LG Chem yan kuruluşu bu konuda önemli adımlar atıyor.





Firma dün farklı boyutlara sahip ve bükülebilir özellik taşıyan 3 yeni batarya prototipini tanıttı. Bu bataryalar Merdiven Batarya, Eğimli Batarya ve Kablo Batarya şeklinde sıralanıyor.





Merdiven Batarya, iki adet bataryanın merdiven şeklinde birbiri üzerine eklenmesi ile elde ediliyor. Böylece üstüste yığılan bataryalara oranla daha az boş alan kalıyor ve alan en iyi şekilde kullanılıyor. Merdiven Batarya şu an seri üretimde ve LG G2 modelinde de bu teknolojiye yer veriliyor. Cihaz yeni teknoloji ile yüzde 16 daha fazla kapasiteye ve 3 saat daha fazla kullanım süresine sahip oluyor. LG bu teknolojide en fazla 3 veya 4 basamak kullanmayı planlıyor.





Eğimli Batarya özellikle eğimli ekran taşıyan mobil cihazlar ve esnek giyilebilir cihazlar için geliştirildi. Bu teknolojide batarya belli bir eğime sahip oluyor ancak fiziksel baskı azaltılıyor. Eğimli Batarya üretime başlamış durumda ve LG'nin yeni akıllı telefon serisinde yerini alacak.





Kablo Batarya ise eğilip bükülebilir kavramını karşılayacak bir teknolojiye sahip. Farklı şekillere girebilen batarya, suya dayanıklı ve uzun süreli kullanımlarda da ısınmıyor. Bu sayede gelecekte esneyebilen giyilebilir cihazlar için kullanım imkanı mümkün olacak. Ancak Kablo Batarya'ların üretimi için sonraki yılları beklememiz gerekiyor.