LG Display dünyanın en ince çerçeveli ekranını duyurdu





Ekran teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yapan ve geçen yıl 5.5 inçlik 2K ekran ile bir ilke imza atan LG Display yeni bir dünya rekoruna daha hazırlanıyor. Rekor bu kez ekran çerçevesinin inceliği konusunda gerçekleşti.





Firmanın dün lanse ettiği 5.2 inçlik Full HD çözünürlükteki akıllı telefon ekranı sadece 0.7mm kalınlığında çerçeveye sahip. Bu açıdan ekranın ön panele oranı da rekor düzeye ulaşmış oluyor. Sharp'ın Aquos Crystal akıllı telefonu yaklaşık yüzde 85 civarında bir oran sunuyordu. LG'nin yeni ekranı ise bu seviyeyi yüzde 90 civarına taşıyor.





Neo Edge teknolojisi ile üretilen ekranda çift taraflı yapışkan yüzey yerine farklı bir tutkal ile panelin devre kartı ve arka aydınlatma ünitesi yapıştırılmış. Ayrıca plastik malzeme kullanımından da vazgeçilmiş. Bu sayede ekran çerçevesi en ince yapısına kavuşurken ışık sızıntılarının önüne geçiliyor ve suya/toza dayanıklılık sağlanıyor.





Ayrıca gelişmiş In-Cell Touch teknolojisi ile dokunmatik katman ekrana entegre edildiği için daha ince paneller üretme imkanı elde edilmiş. LG'nin yeni ekranını hangi modelde kullanacağına dair bir bilgi verilmedi ancak gelecek yıl başları itibariyle piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-outs-a-durable-5.3-display-with-the-worlds-narrowest-bezel_id62310