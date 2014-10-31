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LG Display dünyanın en ince çerçeveli ekranını duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Display dünyanın en ince çerçeveli ekranını duyurdu

Ekran teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yapan ve geçen yıl 5.5 inçlik 2K ekran ile bir ilke imza atan LG Display yeni bir dünya rekoruna daha hazırlanıyor. Rekor bu kez ekran çerçevesinin inceliği konusunda gerçekleşti. 

Firmanın dün lanse ettiği 5.2 inçlik Full HD çözünürlükteki akıllı telefon ekranı sadece 0.7mm kalınlığında çerçeveye sahip. Bu açıdan ekranın ön panele oranı da rekor düzeye ulaşmış oluyor. Sharp'ın Aquos Crystal akıllı telefonu yaklaşık yüzde 85 civarında bir oran sunuyordu. LG'nin yeni ekranı ise bu seviyeyi yüzde 90 civarına taşıyor. 

Neo Edge teknolojisi ile üretilen ekranda çift taraflı yapışkan yüzey yerine farklı bir tutkal ile panelin devre kartı ve arka aydınlatma ünitesi yapıştırılmış. Ayrıca plastik malzeme kullanımından da vazgeçilmiş. Bu sayede ekran çerçevesi en ince yapısına kavuşurken ışık sızıntılarının önüne geçiliyor ve suya/toza dayanıklılık sağlanıyor. 

Ayrıca gelişmiş In-Cell Touch teknolojisi ile dokunmatik katman ekrana entegre edildiği için daha ince paneller üretme imkanı elde edilmiş. LG'nin yeni ekranını hangi modelde kullanacağına dair bir bilgi verilmedi ancak gelecek yıl başları itibariyle piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. 


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/LG-outs-a-durable-5.3-display-with-the-worlds-narrowest-bezel_id62310
http://www.phonearena.com/news/LG-outs-a-durable-5.3-display-with-the-worlds-narrowest-bezel_id62310 Yorum Yaz
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revision 4 yıl
lg g2 g3 30 cmden düşünce kırılıyordu. bu ekranla üretilen telefonlar da cama parmakla dokununca kırılır artık adsasfs
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nepasvior 4 yıl
Çok güzel fakat bunlar da diğerleri gibi lcd tabanlı ise hiçbir anlamı yok, artık oled e yatırım yapması lazım LG nin de tıpkı TVlerde yaptığı gibi, yoksa Samsungu yakalayamaz
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Pi 4 yıl
G2den g4e gecis yapacagiz gibi duruyor. Hadi hayirlisi. Tabiki cikar cikmaz almak gibi bir cahillik etmeyi dusunmuyorum :)
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feerrroooo 4 yıl
Bu görseli bundan bir sene önce de kullanmıştınız donanimhaber.com/...
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ploto 4 yıl
bu kadar ince çerçeveyi sevmiyorum telefon kendini göstermiyor birazda olsa altta ve üstte çerçeve olması gerekir tasarım görecelidir bu tamamen benim görüşüm bu ne şimdi masaya koyduğun zaman masada sadece cam var gibi görünür ekran kapalıyken
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uçan tekme 4 yıl ploto
ploto

bu kadar ince çerçeveyi sevmiyorum telefon kendini göstermiyor birazda olsa altta ve üstte çerçeve olması gerekir tasarım görecelidir bu tamamen benim görüşüm bu ne şimdi masaya koyduğun zaman masada sadece cam var gibi görünür ekran kapalıyken

altta ve üstte çerçeve var ama bu fotoda göstermiyor.
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1461ERSİN 4 yıl
LG G4 5.5' 2K ÇERCEFESİZ EKRAN İLE GELİR LG 5.5 ÜZERİNE ÇIKMAYA KALKARSA ÇIKIŞI GİBİ İNİŞİ DAHA SERT OLUR
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V4LKyR 4 yıl
G4 değil de G5 olabilir bu ekran. Türkiye'ye giriş fiyatını açıklıyorum:
2299 TL.
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thestell 4 yıl
G4 mu yoksa
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aziz77 4 yıl
lg her zaman samsungu döver...
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qmerzM 4 yıl aziz77
aziz77

lg her zaman samsungu döver...

Anasını ağlatır
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PowerPC 4 yıl
Teknik servisler yaşadı, bu ekranı nasıl koruyacaklar. Düşmeye karşı Groillay mış Safir miş hepsi hikaye.
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