TCL dev bir hamle yapıyor, LG Display Çin operasyonlarını satın alıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın iki numaralı televizyon üreticisi haline gelen TCL, ülkesi Çin’e LCD üretiminde önemli bir avantaj sağlayacak kritik bir hamle yapıyor. TCL şirketinin ekran üreten iştiraki TCL CSOT, LCD Display Çin operasyonlarını satın almaya karar verdi.

TCL’den dev hamle

TCL CSOT tarafından yapılan duyuruda; LG Display Çin operasyonlarının yüzde 80’inin, LG Display Guangzhou iştirakinin de tamamının 1.5 milyar dolar karşılığında satın alındığı açıklandı. Bu hamle büyük LCD ekran üretiminde Çin’in liderliğini pekiştirecek.

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Satın alının Guangzhou tesisleri 2024 yılında 14 milyon civarında 55 inç ve üzeri LCD ekran üretimi yapacak. TCL CSOT büyük ekran LCD üretiminde payını yüzde 24 seviyesine kadar çıkaracak. Bu segmentte lider olan BOE ise yüzde 27 paya sahip. Böylece büyük ekran LCD üretiminde Çin’in payı yüzde 50 seviyesini geçecek.

LG Display ise LCD üretimine ağırlık verdiği Çin’den çıkarak, elde ettiği finansman ile OLED üretimini geliştirmeye ve daha fazla kaynak ayırmaya çalışacak. Diğer taraftan LG Display müşterisi olan LG Electronics ve Samsung Electronics firmalarının LCD tedariği için başka üreticilere yöneleceği tahmin ediliyor.

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TCL üretim devi haline geliyor