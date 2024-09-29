TCL dev bir hamle yapıyor, LG Display Çin operasyonlarını satın alıyor

TCL’den dev hamle
TCL CSOT tarafından yapılan duyuruda; LG Display Çin operasyonlarının yüzde 80’inin, LG Display Guangzhou iştirakinin de tamamının 1.5 milyar dolar karşılığında satın alındığı açıklandı. Bu hamle büyük LCD ekran üretiminde Çin’in liderliğini pekiştirecek.
Satın alının Guangzhou tesisleri 2024 yılında 14 milyon civarında 55 inç ve üzeri LCD ekran üretimi yapacak. TCL CSOT büyük ekran LCD üretiminde payını yüzde 24 seviyesine kadar çıkaracak. Bu segmentte lider olan BOE ise yüzde 27 paya sahip. Böylece büyük ekran LCD üretiminde Çin’in payı yüzde 50 seviyesini geçecek.
LG Display ise LCD üretimine ağırlık verdiği Çin’den çıkarak, elde ettiği finansman ile OLED üretimini geliştirmeye ve daha fazla kaynak ayırmaya çalışacak. Diğer taraftan LG Display müşterisi olan LG Electronics ve Samsung Electronics firmalarının LCD tedariği için başka üreticilere yöneleceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu