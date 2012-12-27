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LG Display, farklı boyutlarda Ultra HD TV ve mobil cihaz panellerini CES'e getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce en yeni Google TV ürünlerini CES 2013 fuarında tanıtacağını açıklayan LG, yan kuruluşu LG Display vasıtasıyla da hem farklı boyutlarda Ultra HD TV modellerini hem de yeni yılda boy gösterecek mobil cihaz ekranlarını fuarda tanıtacağını duyurdu. Bunların arasında dünyanın en en yüksek çözünürlüğe sahip monitörünün de olduğu belirtiliyor.

LG Display'in televizyon modellerinde kullanmayı planladığı 55 inç, 65 inç ve 84 inçlik panellerinin çözünürlüğü 3840 x 2160 piksel seviyesinde ve Ultra High Definition adı verilen 4K2K çözünürlük standartlarını karşılıyor. Çözünürlük 8 milyon piksele karşılık geliyor ve Full HD çözünürlüklerden 8 kat daha fazla. Panellerdeki 3D film desenli geciktirme - FPR teknolojisi ise daha gerçekçi bir 3D deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Firmanın BT sektörü için hazırladığı monitör ise 30 inç boyutlarında 4096 x 2160 piksel çözünürlükte. Paralel olmayan görüntü kalitesi ile özellikle sağlık ve tasarım alanlarındaki uzmanlara hitap ediyor.

LG Display'in mobil sektöre yönelik hazırladığı paneller ise daha gelişmiş görüş açısı sunan AH-IPS teknolojisini sunuyor. Muhtemelen gelecek yılın tablet ve akıllı telefonlarında göreceğimiz ekranlardan 5.5 inç Full HD oranı 403 ppi piksel yoğunluk değerine sahipken, 7 inçlik panel ise 1920 x 1200 piksel çözünürlüğü ve 324 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Dizüstü modellerine yönelik olarak ise 12.9 inçlik panelde 2560 x 1700 piksel çözünürlük kullanılmış. Ekran kenarları konusunda da incelik açısından büyük ilerlemeler kaydeden firma, ultra ince kenarlı 23.8 inçlik monitör paneli, 13.3 inçlik 2mm kalınlığında kenara sahip laptop paneli ve 4.7 inç büyüklüğünde 1mm kalınlığa sahip akıllı telefon panelini de fuarda sergileyecek. 

LG Display, geçen yıl tanıttığı 55 inçlik OLED TV modelini de biraz daha geliştirmiş olarak yeniden karşımıza çıkaracak.

Fuarda ayrıca sergilenecek örnekler ise 84 inçlik Ultra HD interaktif tahta, 47 inçlik şeffaf ekran ve 55 inçlik FPR teknolojisi sunan 9 adet panel şeklinde sıralanıyor. 

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TeufeL-07 6 yıl
Biryerde 4K nın tavsiye edilmediğini , sadece hd ready gibi geçiş ürünü olacağını okumuştum. 4K tam yaygınlaştı diyip almaya başlamışken , full hd gibi, mega hd olan 8K lar çıkacakmış. Zaten beklemeye elimiz mahkum , zira bir televizyona 40.000 80.000 vermem.
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St Batuhan 6 yıl
itachi237
Batuist4K çözünürlük full HDden 8 değil 4 kat fazladır.. haber yazarına duyurulur!!!!!
1920 * 1080 = 2 073 600 pixel3840 * 2160 = 8 294 400 pixelorda kasdedilen pixel sayısı.

"Çözünürlük 8 milyon piksele karşılık geliyor ve Full HD çözünürlüklerden 8 kat daha fazla."
Batuist haklı bu durumda :) Ayrıca çok dert değil ama neyse, umarım yaygınlaşma süreci daha hızlı olur zira çözünürlükler gerçekten yavan gelmeye başlıyor artık.
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itachi237 6 yıl St Batuhan
St Batuhan

itachi237

Batuist4K çözünürlük full HDden 8 değil 4 kat fazladır.. haber yazarına duyurulur!!!!!
1920 * 1080 = 2 073 600 pixel3840 * 2160 = 8 294 400 pixelorda kasdedilen pixel sayısı.


"Çözünürlük 8 milyon piksele karşılık geliyor ve Full HD çözünürlüklerden 8 kat daha fazla."
Batuist haklı bu durumda :) Ayrıca çok dert değil ama neyse, umarım yaygınlaşma süreci daha hızlı olur zira çözünürlükler gerçekten yavan gelmeye başlıyor artık.

vallahi haklıymış @Batuist kardeşim pardon yanlış okumuşum
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itachi237 6 yıl
Batuist
4K çözünürlük full HDden 8 değil 4 kat fazladır.. haber yazarına duyurulur!!!!!

1920 * 1080 = 2 073 600 pixel
3840 * 2160 = 8 294 400 pixel
orda kasdedilen pixel sayısı.
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Batuist 6 yıl itachi237
itachi237

Batuist

4K çözünürlük full HDden 8 değil 4 kat fazladır.. haber yazarına duyurulur!!!!!


1920 * 1080 = 2 073 600 pixel
3840 * 2160 = 8 294 400 pixel

orda kasdedilen pixel sayısı.

peki yaptığın hesaplamaya göre kastedilen piksel sayısına göre nasıl 8 kat fazla oluyor bir anlatsana!!! yoksa bizim bilmediğimiz bir matematik mi icat ettin???
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Batuist 6 yıl
4K çözünürlük full HDden 8 değil 4 kat fazladır.. haber yazarına duyurulur!!!!!
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savinelli 6 yıl
sonunda çözünürlük konusunda güzel şeyler yaşanmaya başlandı. her ne kadar o çözünürlüğü doğal destekleyecek içerik bulunması sorun olacak olsa da tv lerin artık sadece tv izlemek için kullanılan aptal video gösteren cihazlar olmadığını hepimiz biliyoruz. kendi içeriğini üreten insanlar için için güzel haber..
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sangreal_1905 6 yıl
4k mümkemmel bişi gecenlerde ındırdım bırkac vıdeo cok hosuma gıttı goruntu cok net barız full hd ıle farkı anlasılıyor.Ozellıkle yakın mesafeden.
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i3e 6 yıl
2560 x 1700?
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aeq2NRE3 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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