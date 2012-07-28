LG Display'den 2012 2.çeyreğinde rekor gelir

Haber Editörü
Görüntüleme pazarının önemli oyuncularından LG Display, 2012 yılının 2.çeyreğinde yıllık bazda %14’lük artış ile 6,05 milyar dolar rekor gelir elde etti.
LG Display’den yapılan açıklamada rekor gelir, akıllı telefonlardaki yüksek çözünürlüklü paneller gibi üst düzey çözümlere olan talep ile sağlandığını ifade edilirken; bir önceki çeyrekte 8,089 milyon metrekare olan sevkiyatı gerçekleşen toplam alan ise bu çeyrekte 8,553 milyon metrekareye yükseldi.
Ancak rekor satışlar, LG Display’e bu çeyrekte de kar getirebilmiş değil. Verilere göre özellikle TV’lere olan düşük talepten ötürü faaliyet zararı 98,37 milyon dolar olan LG Display, 7.defa bir çeyreği net zarar ile tamamladı.
http://www.digitimes.com/news/a20120727PD213.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haklısın dostum.
Telefonların donanım maliyeti çok düşük, ar-ge masrafı yüksek. Tv'lerde ise ar-ge masrafı nispeten düşük(yazılım dışında halen aynı modüllere devam) ama dev lcd modüllerin maliyetleri fazla.
Kilit nokta ar-ge ve teknoloji giderleri diyebiliriz kısacası. Tabi telefonlara talebin daha fazla olması da üreticilerin yüksek fiyat çekmesine sebep oluyor.
Örneğin piyasadaki malum akıllı telefonları alo demekten başka birşeyde kullanmadığı halde sırf pahalı olduğu için alan en az %50'lik bir kitle var. Onlar için elde taşınan (sözde)zenginlik göstergesi bir aksesuar.
Firmalar da durumu görüyor ve basıyorlar tabi fiyatı. Bir şey pahalı olduğu halde peynir ekmek gibi gidiyorsa, bir firma neden düşük fiyat çeksin ki ?
Onların ki kârdan zarardır; gerçek zarar değildir.
Rekor gelirin tam kaynağı açıklansaydı (kazancın bölümlerine göre )daha iyi analiz edilebilirdi belki.
katılıyorum tv olarak en sevdiğim markalardan birisi budur.
LG özellikle son dönemlerde teknoloji mağazalarında boy gösterdiği incecik çerçeveli ve piyasada TVlerinde flash desteği sunan tek marka olarak çok fazla tutuldu.. Müşterilerinden biride ben oldum.. özellikle fpr 3d teknolojisinin öncüsü olarak LG çok iyi iş başardı.. 3. parti yazılım desteği biraz daha iyi olsa LG için daha da iyi olabilirdi.. yinede adamlar oldukça başarılılar.. Ama plazma TVleri berbat ötesi..