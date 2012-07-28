LG Display'den 2012 2.çeyreğinde rekor gelir

Görüntüleme pazarının önemli oyuncularından LG Display, 2012 yılının 2.çeyreğinde yıllık bazda %14’lük artış ile 6,05 milyar dolar rekor gelir elde etti.

LG Display’den yapılan açıklamada rekor gelir, akıllı telefonlardaki yüksek çözünürlüklü paneller gibi üst düzey çözümlere olan talep ile sağlandığını ifade edilirken; bir önceki çeyrekte 8,089 milyon metrekare olan sevkiyatı gerçekleşen toplam alan ise bu çeyrekte 8,553 milyon metrekareye yükseldi.

Ancak rekor satışlar, LG Display’e bu çeyrekte de kar getirebilmiş değil. Verilere göre özellikle TV’lere olan düşük talepten ötürü faaliyet zararı 98,37 milyon dolar olan LG Display, 7.defa bir çeyreği net zarar ile tamamladı.

http://www.digitimes.com/news/a20120727PD213.html