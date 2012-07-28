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LG Display'den 2012 2.çeyreğinde rekor gelir

6 yıl
7,9b
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11
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Görüntüleme pazarının önemli oyuncularından LG Display, 2012 yılının 2.çeyreğinde yıllık bazda %14’lük artış ile 6,05 milyar dolar rekor gelir elde etti.

LG Display’den yapılan açıklamada rekor gelir, akıllı telefonlardaki yüksek çözünürlüklü paneller gibi üst düzey çözümlere olan talep ile sağlandığını ifade edilirken; bir önceki çeyrekte 8,089 milyon metrekare olan sevkiyatı gerçekleşen toplam alan ise bu çeyrekte 8,553 milyon metrekareye yükseldi.

Ancak rekor satışlar, LG Display’e bu çeyrekte de kar getirebilmiş değil. Verilere göre özellikle TV’lere olan düşük talepten ötürü faaliyet zararı 98,37 milyon dolar olan LG Display, 7.defa bir çeyreği net zarar ile tamamladı.


http://www.digitimes.com/news/a20120727PD213.html Yorum Yaz
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bigbooss 6 yıl
Umutcan
bigbooss 2 bin TL na bir telefon alırken aynı fiyatlara 46 bir Led tv alabiliyorsunuz. telefonları düşününce TV fiyatları oldukça ucuz , yani tv nin hurdasını satsan para eder de bu el kadar telefonlar nasıl 2 bin TL oluyor anlamıyorum. fena kazıklanıyoruz gibi geliyor bana.
Telefonların donanım maliyeti çok düşük, ar-ge masrafı yüksek. Tvlerde ise ar-ge masrafı nispeten düşük(yazılım dışında halen aynı modüllere devam) ama dev lcd modüllerin maliyetleri fazla. Kilit nokta ar-ge ve teknoloji giderleri diyebiliriz kısacası. Tabi telefonlara talebin daha fazla olması da üreticilerin yüksek fiyat çekmesine sebep oluyor. Örneğin piyasadaki malum akıllı telefonları alo demekten başka birşeyde kullanmadığı halde sırf pahalı olduğu için alan en az %50lik bir kitle var. Onlar için elde taşınan (sözde)zenginlik göstergesi bir aksesuar. Firmalar da durumu görüyor ve basıyorlar tabi fiyatı. Bir şey pahalı olduğu halde peynir ekmek gibi gidiyorsa, bir firma neden düşük fiyat çeksin ki ?

haklısın dostum.
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bigbooss 6 yıl
2 bin TL na bir telefon alırken aynı fiyatlara 46 ' bir Led tv alabiliyorsunuz. telefonları düşününce TV fiyatları oldukça ucuz , yani tv nin hurdasını satsan para eder de bu el kadar telefonlar nasıl 2 bin TL oluyor anlamıyorum. fena kazıklanıyoruz gibi geliyor bana.
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl bigbooss
bigbooss

2 bin TL na bir telefon alırken aynı fiyatlara 46 ' bir Led tv alabiliyorsunuz. telefonları düşününce TV fiyatları oldukça ucuz , yani tv nin hurdasını satsan para eder de bu el kadar telefonlar nasıl 2 bin TL oluyor anlamıyorum. fena kazıklanıyoruz gibi geliyor bana.

Telefonların donanım maliyeti çok düşük, ar-ge masrafı yüksek. Tv'lerde ise ar-ge masrafı nispeten düşük(yazılım dışında halen aynı modüllere devam) ama dev lcd modüllerin maliyetleri fazla.
Kilit nokta ar-ge ve teknoloji giderleri diyebiliriz kısacası. Tabi telefonlara talebin daha fazla olması da üreticilerin yüksek fiyat çekmesine sebep oluyor.
Örneğin piyasadaki malum akıllı telefonları alo demekten başka birşeyde kullanmadığı halde sırf pahalı olduğu için alan en az %50'lik bir kitle var. Onlar için elde taşınan (sözde)zenginlik göstergesi bir aksesuar.
Firmalar da durumu görüyor ve basıyorlar tabi fiyatı. Bir şey pahalı olduğu halde peynir ekmek gibi gidiyorsa, bir firma neden düşük fiyat çeksin ki ?
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galluptack1112 6 yıl
Rekor gelirin tam kaynağı açıklansaydı (kazancın bölümlerine göre )daha iyi analiz edilebilirdi belki.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bocekgrafik 6 yıl
Batuist
Rekor gelir elde ettiği bir dönem dahi kar elde edemiyorsa bu şirket ne zaman kar elde edecek? Sanırım bu ülkede muhasebe açıkları bizimkinden bile fazla.. bir vergiden kaçınmak birde vergiden kaçırmak vardır. sanırım bunlarda vergiden kaçdıklarından zarar gösteriyorlar.. münkün mü rekor satış yapacaksın ama zarar edeceksin.. amortisman, yatırım giderleri karşılığı derken hoop tüm karı gider olarak bir şekilde göstermişlerdir. yoksa şirket ayakta kalabilir mi??

Onların ki kârdan zarardır; gerçek zarar değildir.
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E_Aydin35 6 yıl
LG panel üretimi olsun, TV üretimi, yeniliği, ilkleri ve öncülüğüne sahip bir firma olabilir, ancak ben şahsen 2012 yılında ürettikleri büyük boy akıllı TV'lerden başka birşey göremedim..
Rekor gelirin tam kaynağı açıklansaydı (kazancın bölümlerine göre )daha iyi analiz edilebilirdi belki.
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St Batuhan 6 yıl
Albani hocam çok güzel yazıyorsun ve uzun da olsa okumak hoşuma gidiyor ama aklıma takılan bir durum var, bu firma bu durumlara rağmen niye zarar ediyor şu an? Yani üretimlerin çok ucuz olduğunu falan da belirtmiştiniz, bu durumda bu adamlar çok fahiş fiyatlara yönelmiyorlar o zaman? [Tabi OLED kısmını hiç katmıyorum şu an ki satışlar adına]
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Giovannii 6 yıl
Başka abla yok mu . ?
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crossmatch 6 yıl
TVlerde parasını hak eden tek parka bence.
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Amedra 6 yıl crossmatch
musayeldan
TVlerde parasını hak eden tek parka bence.

katılıyorum tv olarak en sevdiğim markalardan birisi budur.
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Batuist 6 yıl
Rekor gelir elde ettiği bir dönem dahi kar elde edemiyorsa bu şirket ne zaman kar elde edecek? Sanırım bu ülkede muhasebe açıkları bizimkinden bile fazla.. bir vergiden kaçınmak birde vergiden kaçırmak vardır. sanırım bunlarda vergiden kaçdıklarından zarar gösteriyorlar.. münkün mü rekor satış yapacaksın ama zarar edeceksin.. amortisman, yatırım giderleri karşılığı derken hoop tüm karı gider olarak bir şekilde göstermişlerdir. yoksa şirket ayakta kalabilir mi??
LG özellikle son dönemlerde teknoloji mağazalarında boy gösterdiği incecik çerçeveli ve piyasada TVlerinde flash desteği sunan tek marka olarak çok fazla tutuldu.. Müşterilerinden biride ben oldum.. özellikle fpr 3d teknolojisinin öncüsü olarak LG çok iyi iş başardı.. 3. parti yazılım desteği biraz daha iyi olsa LG için daha da iyi olabilirdi.. yinede adamlar oldukça başarılılar.. Ama plazma TVleri berbat ötesi..
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