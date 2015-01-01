LG G Flex 2, Snapdragon 810 işlemci ve 1080p ekran ile geliyor

Önümüzdeki hafta başlayacak CES 2015 Fuarı'nda, Snapdragon 800 serisi işlemcili üst seviye yeni bir telefonun lanse edileceğini bizzat Qualcomm duyurmuştu. Resmi olmayan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bahsi geçen telefon LG G Flex 2 olacak.

Güney Koreli üreticinin ilki büyük ses getiren kavisli telefon modeli G Flex'in devam modeli, teknik özellik seviyesinde önemli değişiklikler ile gelecek. İlki 6-inç büyüklüğünde 720p ekrana sahip olan telefonun devam modeli daha küçük olacak.

5-inç ya da 5.5-inç büyüklüğündeki ekranı Full HD çözünürlük sunması beklenen telefon, ilk modelde olduğu gibi kılcal çizikleri kendi kendine tamir edebilen özel materyalli kasaya sahip olacak. İşlemci tarafında ise yeni telefon, Qualcomm'un 64-bit destekli süper işlemci modeli Snapdragon 810'dan gücünü alacak.

Samsung Galaxy Note 4'ün özel LTE-A versiyonundan sonra, Qualcomm'un en güçlü işlemcisini kullanan bir diğer model olacak G Flex 2, 8 çekirdekli işlemci ve yeni nesil Adreno 430 grafik birimi sayesinde 1080p ekranında yüksek performans sunacak. Yeni telefon ayrıca en az 3GB RAM ve yeni kamera sensörü gibi donanımlarla gelecek.

Yeni işlemci sayesinde G Flex 2, Snapdragon 810'a entegre yeni Cat.9 modem ile LTE-A seviyesinde üç bant taşıyıcı desteği ile gelişmiş ağ altyapısı ile uyumlu olacak. 2015 sonunda Güney Kore'de ticari kullanıımı başladığında, G Flex 2 de en azından teorik olarak saniyede 450Mbit seviyesinde internet erişimini destekleyecek. Şu an için bu detaylar doğrulanmış olmasa da, G Flex 2 için son hazırlıkların yapıldığı bildiriliyor.



