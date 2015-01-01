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LG G Flex 2, Snapdragon 810 işlemci ve 1080p ekran ile geliyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G Flex 2, Snapdragon 810 işlemci ve 1080p ekran ile geliyor
Önümüzdeki hafta başlayacak CES 2015 Fuarı'nda, Snapdragon 800 serisi işlemcili üst seviye yeni bir telefonun lanse edileceğini bizzat Qualcomm duyurmuştu. Resmi olmayan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bahsi geçen telefon LG G Flex 2 olacak.
Güney Koreli üreticinin ilki büyük ses getiren kavisli telefon modeli G Flex'in devam modeli, teknik özellik seviyesinde önemli değişiklikler ile gelecek. İlki 6-inç büyüklüğünde 720p ekrana sahip olan telefonun devam modeli daha küçük olacak.
5-inç ya da 5.5-inç büyüklüğündeki ekranı Full HD çözünürlük sunması beklenen telefon, ilk modelde olduğu gibi kılcal çizikleri kendi kendine tamir edebilen özel materyalli kasaya sahip olacak. İşlemci tarafında ise yeni telefon, Qualcomm'un 64-bit destekli süper işlemci modeli Snapdragon 810'dan gücünü alacak.
Samsung Galaxy Note 4'ün özel LTE-A versiyonundan sonra, Qualcomm'un en güçlü işlemcisini kullanan bir diğer model olacak G Flex 2, 8 çekirdekli işlemci ve yeni nesil Adreno 430 grafik birimi sayesinde 1080p ekranında yüksek performans sunacak. Yeni telefon ayrıca en az 3GB RAM ve yeni kamera sensörü gibi donanımlarla gelecek.
Yeni işlemci sayesinde G Flex 2, Snapdragon 810'a entegre yeni Cat.9 modem ile LTE-A seviyesinde üç bant taşıyıcı desteği ile gelişmiş ağ altyapısı ile uyumlu olacak. 2015 sonunda Güney Kore'de ticari kullanıımı başladığında, G Flex 2 de en azından teorik olarak saniyede 450Mbit seviyesinde internet erişimini destekleyecek. Şu an için bu detaylar doğrulanmış olmasa da, G Flex 2 için son hazırlıkların yapıldığı bildiriliyor.


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#Ramazan 4 yıl
Fiyatı 2800 civarı olur. 1800e kadar iner.
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Guest-BF8E9B238 4 yıl
Bu gereksiz 64 bitlerle iyi kekliyorlar milleti. Qualcomm piyasa zorunluluğundan dolayı çıkardı 64 biti, bir işe yarayacağından değil. Ayrıca Snap 805, 810 dan daha iyi bir işlemci. Özellikle de telefonlar için.
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OverClocK1ng 4 yıl
İşte diğer telefonlar da böyle olmalı. Ekran çözünürlüğünü arttıma yarışına girmemeli.
Yukarıdaki cihaz eminim ki daha az güç harcayacak ve daha iyi performans gösterecektir.
Bir de 5 inç olursa süper olur...
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umut_baris 4 yıl
Konudaki donanım canavarları gözümü kamaştırıyor.

Yaptığınız işe gelecek olursak arka planda oyunu açık bırakmak, 20-30 tane sekme açmak olsa gerek.

Şu android'in donanıma doymaz yapısından illallah geldi artık.
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stevejones 4 yıl
snpdragon 810 ıle 1080p ekran performanstada bataryadada cok cok ıyı olur,ozellıkle 5ınc ekranda 3200 yada uzerı batarya mukemmel olur,2000 altında gelırse yenı vergılı halıyla ıs yapar bence
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Morphinz 4 yıl
Lan ilk defa forumca aynı fikirdeyiz. FHD ekran ve 810 güzel. Pil Güzel! Boyut güzel!
1600-1800 lira olursa çok satar. Daha düşük fiyat bekelemek fantezi olur.
Ayrıca VESTEL SENİN 7 CEDDINI DONANIM HABER İNCELESİN ŞEREFSİZLER.
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gurkanse 4 yıl
VESTEL in en son devletten ithal telefon vergilerini arttır deyipte devletin bunu kabul etmesi ve bunu uygulamaya başlamasından sonra boşuna uygun diye söylenmeyin.iphone 6 ve 6 plus ın yeni fiyatlarına bakın eski fiyatlarıyla kıyaslayın en kötü ne kadar daha vergi eklemeniz gerektiğini görün.ama şunu bu forumda olduğum sürece söyleyecegim.belki sesimi çok duyurabileceğim bir yer değil ama "VESTEL ALMAYIN ALDIRTMAYIN Kİ İÇLERİNDE PATLASIN BU DURUM" yazık olan biz kullanıcılara oluyor.şimdi bu telefon 1600 seviyesinden gelse yeni uygulanan vergi yüzünden şimdi olcak 1900tl.
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sercandk 4 yıl
Özellikler müthiş bir de ekran düz olsa direk alınacak cihaz olmuş.
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cceviz 4 yıl
10 numara özellikler. birde düz olaydı iyiydi .
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dangerim 4 yıl
G flex ilki çok uçuk fiyatla girdi sonra çok düştü. Bunu direk giriş fiyatı makul seviyede olursa alabilirim.
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electro_g 4 yıl

3500mAh lik pili düşürmesinde, ekranı düşürebildiği kadar düşürebilir, ppi artsın
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magicool 4 yıl
1080p s810 bide 1500 tl olursa direk lg g2 den buna geçerim

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