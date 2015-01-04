LG G Flex 2 ortaya çıktı, işte ilk görüntüsü

LG G Flex 2 nihayet resmiyet kazandı. Güney Koreli şirket henüz duyuruyu gerçekleştirmiş olmasa da, CES 2015 Fuarı'ndaki hazırlıklar kapsamında LG'nin tanıtım malzemeleri de görüntülendi.

Haberimize konu görselde LG, kavisi yeniden tanımladığını söylüyor. Telefonun genel form faktörü, önceki haberimizde yer alan daha küçük ekran bilgisini doğrular nitelikte.

6-inç olan ilk modelden farklı olarak G Flex 2'nin 5.5-inç seviyesinde Full HD ekran ve genel tasarım çizgileri itibariyle G3 modeliyle benzer profile sahip olması oldukça muhtemel.

Çok yakında yapılacak lansmanla LG G Flex 2'nin üzerindeki örtü kalkmış olacak. Eğer konuşulanlar doğruysa, yeni telefon Snapdragon 810 işlemcisinden gücünü alacak.

İlk model ile kıyaslandığında daha büyük pil, yeni nesil kamera sensörü ve en az 3GB RAM gibi donanımsal bileşenler de telefonla göreceğimiz yenilikler arasında.

Bu arada LG'nin büyük ses getiren kendi kendini onaran kasa yapısı, G Flex 2'de de devam edecek. Özel materyal sayesinde kılcal çizikler belli koşullarda yok edilebiliyor.

Şimdi gözler Amerika'da, bakalım G Flex 2 hangi özelliklerle anons edilecek.





http://www.theverge.com/2015/1/3/7487219/lg-g-flex-2-smartphone-poster-ces-2015