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LG G Flex 2 ortaya çıktı, işte ilk görüntüsü

4 yıl
2,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G Flex 2 ortaya çıktı, işte ilk görüntüsü
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LG G Flex 2 nihayet resmiyet kazandı. Güney Koreli şirket henüz duyuruyu gerçekleştirmiş olmasa da, CES 2015 Fuarı'ndaki hazırlıklar kapsamında LG'nin tanıtım malzemeleri de görüntülendi.
Haberimize konu görselde LG, kavisi yeniden tanımladığını söylüyor. Telefonun genel form faktörü, önceki haberimizde yer alan daha küçük ekran bilgisini doğrular nitelikte.
6-inç olan ilk modelden farklı olarak G Flex 2'nin 5.5-inç seviyesinde Full HD ekran ve genel tasarım çizgileri itibariyle G3 modeliyle benzer profile sahip olması oldukça muhtemel.
Çok yakında yapılacak lansmanla LG G Flex 2'nin üzerindeki örtü kalkmış olacak. Eğer konuşulanlar doğruysa, yeni telefon Snapdragon 810 işlemcisinden gücünü alacak.
İlk model ile kıyaslandığında daha büyük pil, yeni nesil kamera sensörü ve en az 3GB RAM gibi donanımsal bileşenler de telefonla göreceğimiz yenilikler arasında.
Bu arada LG'nin büyük ses getiren kendi kendini onaran kasa yapısı, G Flex 2'de de devam edecek. Özel materyal sayesinde kılcal çizikler belli koşullarda yok edilebiliyor.
Şimdi gözler Amerika'da, bakalım G Flex 2 hangi özelliklerle anons edilecek.


http://www.theverge.com/2015/1/3/7487219/lg-g-flex-2-smartphone-poster-ces-2015 Yorum Yaz
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Konuya bak be tam turnusol kağıdı gibi bazı kullanıcılarının zeka seviyesini ortaya çıkarmış. Malın biri espri yaptığını sanar, diğer gerizekalı anlamaz kafasına vura vura ironi dersin "o ne" der...
At kafası dolu memleket :)
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DH Misafiri 4 yıl
5.5 inch ve SDd810 ile .ıkması durumunda piyasada 2300-2500 bandını hedefleyecektir.
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rendezvouss 4 yıl
G flex 1 de fena degildi. Kamerasi okdukca tatminkar ve kullanışlı bir cihaz... bakalım g flex2 nasil olacak.. en buyuk rol islemcide...
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Eufloria 4 yıl
pil 3200 olacak gibi yine 2000+ dan girer ülkemizde
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Bütün güney kore markaları bu kadar kıro olmak zorunda mı?
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kemalboran 4 yıl
Bunun normal ekranlı olanını yapsanız ya. El kadar ekran iç bükey olsa ne olacak olmasa ne olacak. Hatta eğimli olması bence tasarım ve kullanım açısından dezavantaj. Artan maliyetler sonucu ürün fiyatının yüksek olacak olması da cabası.
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User Friendly 4 yıl
Bekliyoruz...
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Captain_Ivy 4 yıl
kalınlaşmış mı ne?
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system_25 4 yıl
Ekranı düşürmeleri iyi olmuş, 6inç çok büyüktü.
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torku42 4 yıl
telefon fiyatlari sayesinde televizyona verilen 5000tl'de nomal gelmeye basladi gozume.
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XQS 4 yıl
Piyasada fazla begenen yok benim nedense hosuma gidiyor egimi fazla olmasin yeter
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