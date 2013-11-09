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LG G Flex: Sınıfındaki en kompakt tasarım ve en büyük pil ile geliyor

5 yıl
1,7b
1
55
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G Flex: Sınıfındaki en kompakt tasarım ve en büyük pil ile geliyor
Akıllı telefon dünyasında son dönemin en hızlı yükselen isimlerinden biri hiç şüphe yok ki LG. Piyasaya sürdüğü yüksek fiyat/performans başarımına sahip modeli G2 ile yılın sürprizlerinden birine imza atan şirket, Google için ürettiği Nexus 5 modeliyle de önümüzdeki günlerde adından da fazlasıyla söz ettirecek gibi görünüyor. Ancak yavaş yavaş yıl sonuna yaklaşırken, LG'nin sürpriz yapmayı planladığı bir modeli daha var; G Flex. 
Kavisli OLED ekrana sahip olan G Flex, iddialı özellikler ve kendi segmentindeki en kompakt tasarım ile karşımıza çıkıyor olacak. 6-inç büyüklüğündeki ekranı, 720p çözünürlük desteği sunan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 800 platformundan güç alıyor ve 2GB RAM ile geliyor. Standart olarak 32GB depolama kapasitesi aynı zamanda microSD kart slotu ile 96GB'a kadar arttırılabilen telefona yazılım tarafında ise Android 4.2.2 eşlik ediyor. 
LG G Flex'i farklı kılan bir başka önemli detay, 3500mAh kapasiteli büyük pili. Huawei Ascend Mate haricinde geriye kalan Sony Xperia Z Ultra, Samsung Galaxy Mega 6.3, Nokia Lumia 1520 ve HTC One Max gibi rakiplerinin tamamından daha büyük pile sahip olan G Flex, aynı zamanda 177 gram olan ağırlığı ile adı geçen tüm rakiplerinden çok daha hafif bir kasaya sahip.  LG G2'deki buton tasarımı ve kamera modülüne sahip olan G Flex'in bu ay içerisinde Kore'de, önümüzdeki ayda Avrupa'da kullanıma sunulması bekleniyor. 
LG G Flex: Sınıfındaki en kompakt tasarım ve en büyük pil ile geliyor

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seven44 5 yıl en beğenilen
can sıkıntısından masada iyi çevrilir.
1 Yanıt Yanıtla +43
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idris 5 yıl
Bitsin şu .öt cebi muhabbeti.
LG G Flex gerçektende flex :))

youtube.com/...

youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +15
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muhamnet 5 yıl fukox
fukox
Lg bu işi biliyor gercekten.

Bunu lg 4x sahiplerine falan söylesene. Seni odunla kovalasınlar.
1 Yanıt Yanıtla +12
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starkan 5 yıl
Yav ne oldu bu telefon avrupada satışı başladı mı türkiyeye gelecek mi illegal getirilebilir mi?
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Perklorat 5 yıl starkan
starkan

Yav ne oldu bu telefon avrupada satışı başladı mı türkiyeye gelecek mi illegal getirilebilir mi?


İllegalden kastın paralel ithalat sanırım. Telefon 12 Kasım'da resmen çıktı fakat henüz her yere yayılmış değil. Getirebilme ihtimalin var.
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musa_unsal2005 5 yıl
720p ekran ve 3500 mah lik bataryayla efsane pil performansı sunar bence.
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Gladiotürk 5 yıl
LG Fiyat olarakda çok iyi
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interwap 5 yıl
Sınıfında kaç cihaz var ki?
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1OOOOOO 5 yıl
bi oyana bi buyana sallanıyo
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SystemApps 5 yıl
LG seni severdim taki yamuk yapana kadar...
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Stanislas Xavier 5 yıl
ten_don
youtube.com/... Cihaz kasasındaki çizikleri kendi kendine tamir ediyormuş! Lg kılıf kullanımına son verirse bu devrim olur:)

Bu çok iyiymiş gerçekten.
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Brucedeluxe 5 yıl
Herkes G2 demiş ama G ile de mükemmel bir iş çıkarttı LG. Türkiye pazarına biraz geç girse de telefon LG nin üst seviyelere tırmanmasında büyük rol oynadı, hakkını yemeyelim :)
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TearsForFears 5 yıl
Lg yürümeye başladı tutabilene aşk olsun.
Htc'nin yeni modelini bekliyordum almak icin ama bu telefon fikrimi değiştirebilir.
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dreamblue35 5 yıl

-6" oled ekran
-3500 mah batarya
-arttırılabilir hafıza
-snap dragon 800 işlemci;
eğer ki sony xperia z1 miniden önce türkiye ye gelirse bu telefonu almaya niyetlenebilirim, boyutu itibarı ile belki biraz daha yüksek bir fiyatı olabilir kamera benim için 2. plan
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ulmel 5 yıl
bravo valla. iki yıla kağıt gibi katlananı yaparlarsa şaşmam
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JoeyBane 5 yıl
Esnek ekranda bi bu telefonu merak ediyorum.
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Baveran 5 yıl
Ana Haber bültenine çıkmış. ilk kez görüyorum :) youtube.com/...
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