LG G Flex: Sınıfındaki en kompakt tasarım ve en büyük pil ile geliyor

Akıllı telefon dünyasında son dönemin en hızlı yükselen isimlerinden biri hiç şüphe yok ki LG. Piyasaya sürdüğü yüksek fiyat/performans başarımına sahip modeli G2 ile yılın sürprizlerinden birine imza atan şirket, Google için ürettiği Nexus 5 modeliyle de önümüzdeki günlerde adından da fazlasıyla söz ettirecek gibi görünüyor. Ancak yavaş yavaş yıl sonuna yaklaşırken, LG'nin sürpriz yapmayı planladığı bir modeli daha var; G Flex.

Kavisli OLED ekrana sahip olan G Flex, iddialı özellikler ve kendi segmentindeki en kompakt tasarım ile karşımıza çıkıyor olacak. 6-inç büyüklüğündeki ekranı, 720p çözünürlük desteği sunan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 800 platformundan güç alıyor ve 2GB RAM ile geliyor. Standart olarak 32GB depolama kapasitesi aynı zamanda microSD kart slotu ile 96GB'a kadar arttırılabilen telefona yazılım tarafında ise Android 4.2.2 eşlik ediyor.

LG G Flex'i farklı kılan bir başka önemli detay, 3500mAh kapasiteli büyük pili. Huawei Ascend Mate haricinde geriye kalan Sony Xperia Z Ultra, Samsung Galaxy Mega 6.3, Nokia Lumia 1520 ve HTC One Max gibi rakiplerinin tamamından daha büyük pile sahip olan G Flex, aynı zamanda 177 gram olan ağırlığı ile adı geçen tüm rakiplerinden çok daha hafif bir kasaya sahip. LG G2'deki buton tasarımı ve kamera modülüne sahip olan G Flex'in bu ay içerisinde Kore'de, önümüzdeki ayda Avrupa'da kullanıma sunulması bekleniyor.