LG G Flex, Şubat ayında 20 Avrupa ülkesinde satışa çıkıyor





Global olarak piyasaya sürülen ilk kavisli ekranlı akıllı telefon olma ünvanına sahip LG G Flex, Şubat ayı itibariyle yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor.





G Flex geçen yılın sonlarında bazı Asya ülkelerinde satışa sunulmuştu. LG, bir süre önce de Şubat ayı başlarında modelini ABD'de satışa çıkaracağını duyurmuştu. Bugün yapılan duyuruda ise Şubat ayı sonlarında doğru 20 Avrupa ülkesinde modelin piyasaya sürüleceği açıklandı.





Bu ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Avusturya bulunuyor. Ancak tam liste açıklanmadı. Modelin ilk etapta büyük ülkelerde satışa çıkacağı, sonrasında da yavaş yavaş diğer ülkelere gönderileceği tahmin ediliyor.





Modelde 6 inçlik 720p plastik OLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB LPDDR3 RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 3500mAh batarya, kendini onarabilen arka kasa gibi özellikler mevcut. Modelin Avrupa fiyatı ve ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik belirsiz.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Flex-to-launch-in-over-20-countries-across-Europe_id51631