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LG G Flex, Şubat ayında 20 Avrupa ülkesinde satışa çıkıyor

5 yıl
6,9b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex, Şubat ayında 20 Avrupa ülkesinde satışa çıkıyor

Global olarak piyasaya sürülen ilk kavisli ekranlı akıllı telefon olma ünvanına sahip LG G Flex, Şubat ayı itibariyle yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor.

G Flex geçen yılın sonlarında bazı Asya ülkelerinde satışa sunulmuştu. LG, bir süre önce de Şubat ayı başlarında modelini ABD'de satışa çıkaracağını duyurmuştu. Bugün yapılan duyuruda ise Şubat ayı sonlarında doğru 20 Avrupa ülkesinde modelin piyasaya sürüleceği açıklandı.

Bu ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Avusturya bulunuyor. Ancak tam liste açıklanmadı. Modelin ilk etapta büyük ülkelerde satışa çıkacağı, sonrasında da yavaş yavaş diğer ülkelere gönderileceği tahmin ediliyor.

Modelde 6 inçlik 720p plastik OLED ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB LPDDR3 RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte kamera, 3500mAh batarya, kendini onarabilen arka kasa gibi özellikler mevcut. Modelin Avrupa fiyatı ve ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı şimdilik belirsiz.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Flex-to-launch-in-over-20-countries-across-Europe_id51631 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Herkes esnek ekran diye rağbet görmez diyor ama asıl kaçırdıkları nokta bu cihaz en iyi pil ömrüne sahip cihaz olacak
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muratkaya 5 yıl
Başkaları ne bekler pek bilemem ama lg g2'dekine benzer fiyat politikasıyla gelirse alacağım telefon bu.
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DH Misafiri 5 yıl
5 inç deniliyordu, gerçekten 6 ise ekran olarak baya geniş olacak. kavisli ekranlar aslında yanımızdaki kişinin ekranımızı görmesini engelliyormuş. bence bu durum lg'nin kullanım gizliliğine verdiği önemi de göstermiş oluyor. hem toplu taşımalardaki meraklı kişilerin bakışlarından da bir bakıma korunmuş olucaz :)
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xmasx 5 yıl
Matrixten hatirlayanlar, 10 kusur yıl once Nokia 8110 i kavisli telefon kullaniyordum..
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Espa 5 yıl
6" telefon mu olur tablet bu. 5" sınır olmalı artık.
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acura07 5 yıl Espa
telefondakı kavıs 6" oldugunu gostermıyor ve malum lg kucuk kasaya buyuk ekran sıgdırma konusunda gayet basarılı
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Elefue 5 yıl
Yamuk 2500-3000 liradan alamayacağımız için 1500-2000 TL ye düzünü yapsı
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Master_Evil 5 yıl
şu telefonun canlısını çok merak ediyorum
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blackzeros 5 yıl
3000 lira filan olur fiyati karsilastirmalara gore ,o fiyataida kac kisi lgye verir bilmem,yani yamuk diye kimsenin cok umursyacagini sanmiyorum ama sd800 720p'ye 3500 mah guzel.gerci ppi degeri amiral gemilerine kiyasla oldukca dusuk.
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emiLL 5 yıl
yazılım anlamında g2den farki nedir?
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damn2u 5 yıl
Fiyatı dolayısıyla almaktan kesin olarak vazgeçtiğim cihaz. Kullanılan teknoloji yeni olabilir ama çok işe yarar olmadığı gibi sırf yeni teknoloji adı altında insanları soymaya çalışıldığı gayet açık.
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acura07 5 yıl emiLL
ekranı bolme seffaf ıkonlar felan Romu G2 ye entegre edılmıs deneyenler var tam olarak ne kadarı o romda bılmıyorum
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keskin53 5 yıl
Aynı papia reklamındaki tuvalet kagıdına benzemiş
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K.can.tas 5 yıl
Özellikleri beğendim özellikle pil gücünü
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TheNewAtilla 5 yıl
O fiyata bu telefon ya hic satmayacak ya da iphone kadar satacak ortasi yok
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Stateless Society 5 yıl
Ben bu esnek ekranların kırılmaya karşı çok dayanıklı olacağını sanıyodum ama drop testte köşesinin üstüne dik düşünce çatladı ekran, düşündüğüm gibi değilmiş yani.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1000$ fiyatla satılıyordu ülkemize fahiş fiyattan gelir
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