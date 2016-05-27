LG G Flex yeniden sahalara mı dönüyor?

Akıllı telefon pazarının global olarak satışa çıkan ilk kavisli modeli ünvanını elinde tutan LG G Flex serisi, iki nesil piyasada boy gösterdikten sonra, strateji gereği rafa kaldırılmıştı. Daha çok G serisi ve V serisi amiral gemi modellerine odaklanmak isteyen LG için, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre LG, G Flex 3 adında yeni bir kavisli akıllı telefon hazırlıyor ve IFA 2016 fuarında da resmiyete kavuşturmayı planlıyor. Bilindiği üzere plastik alt katmanlı OLED ekran kullanan G Flex, yüzüstü konduğu durumlarda 40Kg baskıya dayanabiliyordu.

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Yeni nesil G Flex modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, 4GB LPDDR4 RAM, Snapdragon 820 yonga seti, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alacak.

LG, yeni yılda gelir stratejilerini G ve V amiral gemi serileri üzerine kurmuştu. Rekabetin iyice kızıştığı pazarda artık kayba tahammülü olmayan firma için, kısıtlı bir tüketici grubuna hitap eden G Flex serisine devam etmek risk anlamına geliyor. Firma bu riski alacak mı sonbaharda net bir şekilde göreceğiz.