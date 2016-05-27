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LG G Flex yeniden sahalara mı dönüyor?

LG’nin geçen yıl itibariyle rafa kalkan projesi G Flex, kavisli ekranıyla yeniden aramıza dönmeye hazırlanıyor. Çok yakın bir zamanda yeni modeli görebiliriz.
2 yıl
4,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının global olarak satışa çıkan ilk kavisli modeli ünvanını elinde tutan LG G Flex serisi, iki nesil piyasada boy gösterdikten sonra, strateji gereği rafa kaldırılmıştı. Daha çok G serisi ve V serisi amiral gemi modellerine odaklanmak isteyen LG için, sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre LG, G Flex 3 adında yeni bir kavisli akıllı telefon hazırlıyor ve IFA 2016 fuarında da resmiyete kavuşturmayı planlıyor. Bilindiği üzere plastik alt katmanlı OLED ekran kullanan G Flex, yüzüstü konduğu durumlarda 40Kg baskıya dayanabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Project Ara gecikiyor "

Yeni nesil G Flex modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, 4GB LPDDR4 RAM, Snapdragon 820 yonga seti, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 32GB/64GB artırılabilir depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alacak.

LG, yeni yılda gelir stratejilerini G ve V amiral gemi serileri üzerine kurmuştu. Rekabetin iyice kızıştığı pazarda artık kayba tahammülü olmayan firma için, kısıtlı bir tüketici grubuna hitap eden G Flex serisine devam etmek risk anlamına geliyor. Firma bu riski alacak mı sonbaharda net bir şekilde göreceğiz.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/rumor-lg-g-flex-3-with-4gb-ram-sd820-to-debut-at-ifa-2016.html Yorum Yaz
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User Friendly 2 yıl en beğenilen
İnsanları fiyat ve güncelleme politikasıyla bezdirmeseydi, g flex çok iyi bir projeydi. Soğuttular.
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General. 2 yıl
Flex ve V serisi gereksiz, G serisinde alt, orta ve üst model olmak üzere 3 model yap ver güncellemeyi bak bakalım Nasıl satıyor. Tam CEO olacak adamım hakkımı yemişler
Flex ve V serisi gereksiz, G serisinde alt, orta ve üst model olmak üzere 3 model yap ver güncellemeyi bak bakalım Nasıl satıyor. Tam CEO olacak adamım hakkımı...
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DH Misafiri 2 yıl
Lg g2 kullandım hala çalışıyor babama verdim flex2 aldım 2 yıldır kullanıyorum değiştirmek için flex3 ü bekliyordum inşallah çıkar
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kadirirdem 2 yıl
Bende general.ya katılıyorum haklı"V" serisi ve flex serisi kalksın
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GLaDiaTR01 2 yıl
Güzel telefon ben beğeniyorum kavisli.
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hasanandnexus 2 yıl
Önce bir flex 2 ye marshmellow verselerdi de sonra yeni model çıkarsalardı keşke. Güncelleme politikasını da samsungdan örnek almaya başladı lg.
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hell line 2 yıl
Bu flex olayını kullanıcılara sevdiremediler.

Herkes cihazını düz bir düzlemde şarj ediyor.

Veri alış verişi yapacağı zaman da aynı şartlarda gerçekleştiriyor.

Bu sırada telefonu kullanıyoruz hepimiz birşekilde.

Ama bu dediklerin şekli itibariyle kavisli bir telefonda çok zorlaşıyor.

Beşik gibi sabit duramayan bir ergonomi cebimde rahat dursa ne faydası var ki ?

Masa da ne mesaj yazılabilir ne de ekranın en üst ve alt noktalara rahat tıklanabilir.

Anında oynuyor telefon.

Ekran teknolojisinden ötürü de kalitesi muadili düz ekranlara göre kalite kaybı yaşıyordu.

Çizilmez ve kendiliğin onarılan arka kapak tam anlatılanlar kadar stabil değildi.

Önceki seri plastikti. Telefonun esnemesi için bu şarttı.

Yine aynı yolu izlerlerse yine plastik kasalı bir telefon gelecektir.

Aksi halde metal bir kasa tasarımıyla gelirse sadece kavisli bir ekran sunar kullanıcılarına.

LG G5 te tutturamadığı satışları yeni bir g flex modelin de tutturabilir mi sizce ? :)
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BekirTemel 2 yıl
lg napıyore sen? G2 çıkışı süremedi gitti bir türlü. yok yani o cihazın ekmeğini yiyorsun hala ama böyle gitmez ki bu iş.
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YediyuzYetmisYedi 2 yıl
Cikis tarihinden 7-8 ay sonra alinabilecek fiyata iner artik.
Mumkunse 5,5 tan buyuk ekranla gelmesin.
Flex 2 kullaniyorum g2 nin boyutlari ele daha uygun
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SeKSandDoRT 2 yıl

Haberi revize edeyim,

G Flexin bypass edildiği falan yoktu, sadece, geçtiğimiz dönemin meşhur fuarı pas geçildi neden olarakta G5 ti tabi ki, aynı anda iki flagship tanıtmaya gerek olmadığından, Flex 3 SD 823 yonga ve 6 inç ekranla gelecek, 4GB RAM le birlikte, eylül IFA 2016 da görürsünüz
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silversmith 2 yıl
Tabii G5'ten sonra bir esnekliğe (Flex) ihtiyaç duyuyor insan, ister istemez! :)
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aviator_ 2 yıl
şu tasarımı kavissiz çıkarsan lg g5 diye valla süper olurdu.
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General. 2 yıl
Flex ve V serisi gereksiz, G serisinde alt, orta ve üst model olmak üzere 3 model yap ver güncellemeyi bak bakalım Nasıl satıyor. Tam CEO olacak adamım hakkımı yemişler
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