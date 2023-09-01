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    Bütçe telefonu Motorola Moto G84 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Motorola, 240 dolar fiyat etiketiyle yeni bütçe telefonu Moto G84 5G modelini tanıttı. Peki giriş segmentine dahil olan bu cihaz neler sunuyor? İşte Moto G84 5G fiyatı ve özellikleri
    Bütçe telefonu Motorola Moto G84 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo çatısı altında akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdüren Motorola, bütçe odaklı Moto G serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, yeni telefonu Moto G84 5G modelini duyurdu. Peki uygun fiyatı ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken Motorola G84 5G neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

    Snapdragon 695 ve daha fazlası

    Motorola'nın yeni bütçe telefonu Moto G84 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan pOLED ekrandan destek alıyor. Ayrıca bu panelin 1.300 nit'e kadar parlaklık sunduğunu belirtelim. Çerçevenin hemen sağ bölümünde ise parmak izi sensörü bulunuyor. Ek olarak cihazın microSD ve çift SIM desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

    160 x 74,4 x 7,6 mm ölçülerinde ve 168 gram ağırlığında olan Moto G84, gücünü 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 2.2 ile eşleştirilen Snapdragon 695 platformundan alıyor. 6nm işlem teknolojisi ile üretilen bu işlemcide, 2 adet 2.2GHz Cortex-A78 çekirdeği ve 6 adet 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Grafik ve oyun tabanlı yüklerde ise işlemciye Adreno 619 GPU eşlik ediyor.

    Bütçe rekabeti kızışıyor

    Moto G84 5G, kutusundan Android 13 tabanlı My UX ve 30W şarjj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Kamera bölümünde ise optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP arka kamera ve 8 MP ultra geniş/makro/derinlik kamerası konumlandırılmış. Bu kuruluma ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16MP selfie kamerası eşlik ediyor.

    Cihazın diğer özellikleri arasında IP54 su ve toz direnci, 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler yer alıyor. Ek olarak 3,5 mm ses jakı, NFC ve çift mikrofon desteği de unutulmamış. 

    Moto G84 5G özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, 120Hz pOLE, FullHD+
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • RAM: 12GB
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 50 MP+ 8MP geniş
    • Ön Kamera: 16MP
    • Pil: 5.000 mAh (30W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Boyutlar: 160 x 74,4 x 7,6 mm
    • Ağırlık: 168,3 g

    Moto G84 5G fiyatı

    Marshmallow Blue, Midnight Blue ve Viva Magenta renklerinde satışa çıkacak Moto G84 5G, 241 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Tabii ki bu fiyatın 12 GB RAM ve 256 GB depolama yapılandırması için geçerli olacağını belirtelim. Akıllı telefonun Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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