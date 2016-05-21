Project Ara gecikiyor

Motorola’nın Google çatısı altında olduğu dönemde başlayan ve sonrasında tamamen Google laboratuvarlarına transfer edilen modüler akıllı telefon Project Ara, büyük bir ilgi toplamıştı. Bununla birlikte Google Glass örneğinde yaşadığımız gibi halen son kullanıcıya ulaşmış değil ve daha da ulaşamayacak gibi görünüyor.

Yol haritasına göre, yıl başlarında Porto Rico’da bir modül mağazası pilot testlere başlayacak ve Project Ara telefonları da belirli kullanıcılara dağıtılacaktı. Bu gerçekleşmedi ve testten ziyade bir geliştirici sürümü üzerinden gidilmesi kararlaştırıldı. Bu da, çıkış tarihini geciktirdi.

Değişiklikler

I/O 2016 konferansında yapılan açıklamaya göre, Project Ara için sonbahar aylarında bir geliştirici sürümü dağıtıma sunulacak. Nihai sürümün piyasaya çıkışı ise 2017 yılı içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca ilk başta gördüğümüz modüler yapı da kesintilere uğramış durumda.

Project Ara, iskelet olarak satın aldığımız telefona; işlemci, ekran, RAM, kamera, batarya, depolama belleği, bağlantı girişi, kablosuz bağlantı gibi pek çok modül takabilmeyi ve yükseltebilmeyi amaçlıyor. Hatta Android 6.0 işletim sistemine, modüler telefon desteği konulacağı da ifade edilmişti. Elbette bu da gerçekleşmedi.

Yeni Modüler Sistem

Project Ara şimdi çok daha farklı bir modül sistemine sahip. Ekran, işlemci, RAM, depolama, hücresel antenler ve sensörler iskelete entegre olarak geliyor. Kullanıcılar, bu modülleri değiştirebiliyor ve kendi satın aldığı modülleri takabiliyor. Panasonic, TDK, iHealth, E Ink, Toshiba, Sony ve Samsung; Project Ara için modüller geliştirdiğini duyurdu. Bunlar arasında takip sensörleri, piko projeksiyon modülleri yer alıyor.

Daha önce saf iskelet için 50$ ücret ödenecek ve sonra istenen modül bütçeye göre satın alınacaktı. Şimdi ise üst seviye bir akıllı telefon maliyeti ortaya çıkıyor. Eğer modül değiştirilmek istenirse, maliyet daha da yukarı çıkıyor. Böyle bir değişiklik tüketiciyi nasıl etkileyecek bilinmiyor.

Yine yazılım tarafında da değişiklikler var. Artık modül değişikliği yapmadan önce ayarlar menüsünden çıkarma tuşuna basmanız veya sesli olarak bu talimatı vermeniz gerekiyor. Daha önce gerçek zamanlı olarak çıkarma-takma işlemini herhangi bir komut olmadan yapabiliyordunuz. Ayrıca telefondaki fiziksel bir tuş, bağlı tüm modüllerin bir listesini veriyor.

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Google, tasarım tarafına biraz daha önem vermeye başlamış. Herhangi bir fonksiyonu olmayan ancak telefonun görünümünü değiştiren modüller olacak. Entegre stand gibi aksesuar tarzında da modüller bulunabilecek. Tabii, bunlar için 2017 ortalarını beklemek gerekecek.