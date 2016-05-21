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Project Ara gecikiyor

Google’ın büyük yankı uyandıran modüler akıllı telefon projesi Project Ara, halen yapım aşamasında ve ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. En erken gelecek yıl ortaları konuşuluyor.
3 yıl
5,2b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın Google çatısı altında olduğu dönemde başlayan ve sonrasında tamamen Google laboratuvarlarına transfer edilen modüler akıllı telefon Project Ara, büyük bir ilgi toplamıştı. Bununla birlikte Google Glass örneğinde yaşadığımız gibi halen son kullanıcıya ulaşmış değil ve daha da ulaşamayacak gibi görünüyor.

Yol haritasına göre, yıl başlarında Porto Rico’da bir modül mağazası pilot testlere başlayacak ve Project Ara telefonları da belirli kullanıcılara dağıtılacaktı. Bu gerçekleşmedi ve testten ziyade bir geliştirici sürümü üzerinden gidilmesi kararlaştırıldı. Bu da, çıkış tarihini geciktirdi.

Değişiklikler

I/O 2016 konferansında yapılan açıklamaya göre, Project Ara için sonbahar aylarında bir geliştirici sürümü dağıtıma sunulacak. Nihai sürümün piyasaya çıkışı ise 2017 yılı içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca ilk başta gördüğümüz modüler yapı da kesintilere uğramış durumda.

Project Ara, iskelet olarak satın aldığımız telefona; işlemci, ekran, RAM, kamera, batarya, depolama belleği, bağlantı girişi, kablosuz bağlantı gibi pek çok modül takabilmeyi ve yükseltebilmeyi amaçlıyor. Hatta Android 6.0 işletim sistemine, modüler telefon desteği konulacağı da ifade edilmişti. Elbette bu da gerçekleşmedi.

Yeni Modüler Sistem

Project Ara şimdi çok daha farklı bir modül sistemine sahip. Ekran, işlemci, RAM, depolama, hücresel antenler ve sensörler iskelete entegre olarak geliyor. Kullanıcılar, bu modülleri değiştirebiliyor ve kendi satın aldığı modülleri takabiliyor. Panasonic, TDK, iHealth, E Ink, Toshiba, Sony ve Samsung; Project Ara için modüller geliştirdiğini duyurdu. Bunlar arasında takip sensörleri, piko projeksiyon modülleri yer alıyor.

Daha önce saf iskelet için 50$ ücret ödenecek ve sonra istenen modül bütçeye göre satın alınacaktı. Şimdi ise üst seviye bir akıllı telefon maliyeti ortaya çıkıyor. Eğer modül değiştirilmek istenirse, maliyet daha da yukarı çıkıyor. Böyle bir değişiklik tüketiciyi nasıl etkileyecek bilinmiyor.

Yine yazılım tarafında da değişiklikler var. Artık modül değişikliği yapmadan önce ayarlar menüsünden çıkarma tuşuna basmanız veya sesli olarak bu talimatı vermeniz gerekiyor. Daha önce gerçek zamanlı olarak çıkarma-takma işlemini herhangi bir komut olmadan yapabiliyordunuz. Ayrıca telefondaki fiziksel bir tuş, bağlı tüm modüllerin bir listesini veriyor.

Ayrıca Bkz. "Evinizdeki asistanın yeni adı: Google Home"

Google, tasarım tarafına biraz daha önem vermeye başlamış. Herhangi bir fonksiyonu olmayan ancak telefonun görünümünü değiştiren modüller olacak. Entegre stand gibi aksesuar tarzında da modüller bulunabilecek. Tabii, bunlar için 2017 ortalarını beklemek gerekecek. 

 

http://phandroid.com/2016/05/20/project-ara-consumer-release-next-year-modular-smartphone/ Yorum Yaz
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Tensi 3 yıl en beğenilen
Sadece donanim degil yazilim tarafinda da sikinti var goruldugu kadari ile. PnP nin tam olmasi icin Android O ile altyapi hazirliyorlar herhalde. Window 95'de sozde PnP idi ama XP cikana kadar adam gibi calistiramamislardi. Benzer sorun yasiyor olsalar gerek. Linux dogasi geregi her seyi root altinda bir klasore mount ediyor. Pekcok uygulama da o klasorlere erisiyor. Ilk versiyonda oldugu gibi tutup kamerayi sokerseniz alet kafayi yer. Stabilite diye bir sey kalmaz cihazda.
Sadece donanim degil yazilim tarafinda da sikinti var goruldugu kadari ile. PnP nin tam olmasi icin Android O ile altyapi hazirliyorlar herhalde. Window 95'de s...
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godzilla87 2 yıl
bu da bir bakış açısı

parlakekran.com/...
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JavaSpecialist 3 yıl
Umarim hayal olmaz
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Akıllı telefonlara "reklam uğruna" yapmadıkları testler kalmadı. Yaktılar, arabayla ezdiler, suda boğdular yani kısacası her şeyi denediler. Şimdi bu "ara projeli" akıllı telefon çıkacak. Bence bu telefonun yukarıda saydığım hiç bir teste ihtiyacı yok! Çıktığında yapılması gereken ilk ve tek test "düşürme testidir."
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MrKemal17 3 yıl
Kefelon

Muhalif olanları anlamıyorum. Elinizdeki telefon 1 kaç yıl içinde çöp olacağına işlemci + ram güncellemeleriyle çok daha uzun kullanabileceksiniz. Daha da önemlisi herkes kendi tarzına göre telefon toplayabilecek. Mesela benim için ön kamera baya gereksiz en düşük olanı takarım bir başkası içinse çok gereklidir gider alır en iyisini takar telefonuna. Bir başkası için ses önemlidir, kamera önemlidir, batarya önemlidir v.s.Ancak Google projeleri çok erken gün yüzüne çıkarıyor ve o ilk heyecan cihazlar son kullanıcıya ulaşana kadar geçiyor. Google Glassda böyle oldu Project Arada...


Asıl sorun fiyat. Yüksek konfigürasyona sahip bir cihaz yaptığında pahalı olacak hem de muhtemelen rakipleri kadar şık olmayacak. Kısa orta vadede rekabetçi olması mümkün değil. Tabi yazılımın mükemmel çalışması gerek ayrıca, yazılım sorunları da olursa hiç şansı yok.
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Umutcan 3 yıl
Ara vermişlerdir.
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esmerbuyucu 3 yıl
Google zaten telefon çıkarmıyorum bari telefon satışlarını baltalıyayım diye düşünmüş düşünmüş bu projeyi çıkarmış. Akıl kari bir proje olmadığı belli zaten dışarıdan bakınca. 5 yaşındaki çocuğa ver taksın taksın çıkarsın onluk telefon.
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Master_Evil 3 yıl
tutmaz ama gelmesini isterim farklı bir deneyim olur
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lapatid 3 yıl
bakalim bunda nasil pazarlama oyunlari donecek
her sene cikan yeni islemci bir onceki yilin anakartina uyumsuz olacaksa hic gerek yok
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Kefelon 3 yıl
Muhalif olanları anlamıyorum. Elinizdeki telefon 1 kaç yıl içinde çöp olacağına işlemci + ram güncellemeleriyle çok daha uzun kullanabileceksiniz. Daha da önemlisi herkes kendi tarzına göre telefon toplayabilecek. Mesela benim için ön kamera baya gereksiz en düşük olanı takarım bir başkası içinse çok gereklidir gider alır en iyisini takar telefonuna. Bir başkası için ses önemlidir, kamera önemlidir, batarya önemlidir v.s.
Ancak Google projeleri çok erken gün yüzüne çıkarıyor ve o ilk heyecan cihazlar son kullanıcıya ulaşana kadar geçiyor. Google Glass'da böyle oldu Project Ara'da...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu iş aynı bizim tüpü-tak mühendislerinin işine döndü !
ödenekler düzenli ödenir ama hiç bir iş yapılmaz
anca zikir çeken robot projesi bile proje bazında kalır öylece !
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kadirirdem 3 yıl
Ben bunun çok tutacağını sanmıyorum
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OverClocK1ng 3 yıl
Gecikir tabi, Trafik vardır.
Project Ara'mayın gecikmez...
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google, google project ara ve
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