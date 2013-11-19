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LG G Flex'in esnekliği ve kendini yenileme kabiliyetleri test ediliyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG G Flex'in esnekliği ve kendini yenileme kabiliyetleri test ediliyor
Hatırlayacağınız üzere LG, geçtiğimiz haftalarda LG G Flex için kısa bir tanıtım videosu yayınlayarak cihazın gerçekten bükülebilir yapıda olduğunu göstermişti. LG G Flex'in kendi kendini yenileyebiliyor olması da, LG'nin üzerinde durduğu noktalar arasında yer alıyor.

LG, her ne kadar yayınladığı tanıtım videolarıyla bu özelliklerin üzerinde durmuş olsa da, asıl önemli olan gerçek kullanıcı deneyimleri. Cihazın ABD çıkışını gerçekleştirmeye hazırlandığı şu günlerde teknoloji editörleri tarafından yayınlanan testler ise, LG G Flex'in bükülme ve yenileme konularındaki iddiasını destekler nitelikte.

Marques Brownlee tarafından yayınlanan bir test videosunda LG G Flex'in gerçek hayatta karşılaşabileceği senaryolar test ediliyor. Bu testlerden ilki anahtar testi oluyor. Arka yüzeyi anahtarlarla çizilen LG G Flex'in bir süre sonra kendini yenileyerek çizikleri ortadan kaldırdığı görülüyor. Yenilemenin gerçekleşme hızının sıcaklıkla doğru orantılı olduğu da gözleniyor. İkinci testte bıçak çiziklerine karşı koyan LG G Flex, bıçak çiziklerini tamamen ortadan kaldıramasa da bu testte rakiplerinden daha iyi bir sonuç elde ettiği belirtiliyor.

Son test ise, esneklik testi oluyor. Brownlee, esneklik testini LG'nin uyguladığı şekilde gerçekleştiriyor ve benzer bir sonuç alıyor. 

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orientem 5 yıl en beğenilen
cihaz ı yamuk yapıp düzleştirme imkanı vericeklerine düz yapıp bükme imkanı verseler daha güzel ve dayanıklı olmaz mıydı :)
2 Yanıt Yanıtla +66
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darkaura 5 yıl
lg yi bu acidan hep taktir etmisimdir. bazi hatalarindan samsung ile ayni cikisi yapamadi ama her zaman farkli seylerin, yeni teknolojilerin pesinde oldu. yeni seyleri cesurca denemekdek cekinmedi. samsung gibi applein yaptiklarini kopyalamakla yetinmedi.
lg yi bu acidan hep taktir etmisimdir. bazi hatalarindan samsung ile ayni cikisi yapamadi ama her zaman farkli seylerin, yeni teknolojilerin pesinde oldu. yeni ...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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batkent 5 yıl
Sonunda telefonların işlemci ram ve ekran çözünürlüğü dışında başka yönlerini de geliştirmeyi başarmışlar.
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muratkaya 5 yıl
Bükülmesi falan zerre kadar umurumda değil şu kendi kendini yenileme özelliği aklımı başımdan aldı.
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engosen2580 5 yıl
alttan anten gibi bşey cıkıyor ne işe yarar o
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu yeniliklee sektörde başka firmalar tarafındada kullanılır özellikle cizikerin kendi kendine yok olması cok iyi
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burakesan 5 yıl
etyemez
lg g2 begenmistim tam f/p telefonu ama1080p android icin erken bence s800 olupta 720p almak daha mantikli telefonu daha uzun sure kullanilir1080p 6 ay sonra yada ilk guncellemede cokmeler kasilmalar meydana gelecektir.z1 mini dusunurken bu flex in cikmasi z1 miniden vazgecmeme neden olduaslinda çin in kaliteli markalari uygun fiyattan turkiye pazarina girse ornegin lenovo gibi ne samsung kalir nede sony

1080P, Samsung Galaxy S4 ve HTC One için erkendi; maalesef geçiş dönemi telefonu oldular.
"1080p 6 ay sonra yada ilk guncellemede cokmeler kasilmalar meydana gelecektir."
Nasıl bir mantık yürütüp, böyle bir sonuca vardığınızı merak ediyorum doğrusu.
Z1 Mini'nin klasmanıyla bu telefonun klansmanı arasında dağlar kadar fark var. Birisi yarı-tablet, birisi gerçekten mini bir telefon. Herhalde Snapdragon 800 ve 720P'nin peşindesiniz :)
Lenovo, laptop konusunda Türkiye'de kendini kabul ettirmiş bir marka. Ama, Lenovo'nun telefonları kısmına gelince... Bir tüketici olarak elim Lenovo marka telefona gitmezdi açıkcası.
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engin1975 5 yıl
Ben alırım abi bu telefonu
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Rikudou Sennin. 5 yıl
çok güzel
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etyemez 5 yıl
lg g2 begenmistim tam f/p telefonu ama
1080p android icin erken bence s800 olupta 720p almak daha mantikli telefonu daha uzun sure kullanilir
1080p 6 ay sonra yada ilk guncellemede cokmeler kasilmalar meydana gelecektir.
z1 mini dusunurken bu flex in cikmasi
z1 miniden vazgecmeme neden oldu
aslinda çin in kaliteli markalari uygun fiyattan turkiye pazarina girse ornegin lenovo gibi ne samsung kalir nede sony
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web.Lemi 5 yıl
G Flex ' e benden de bi yorum oLsun = )) G FLEX'in Kavisli ekranı Hem yüzün Anatomisine uygun yapısı hemde yere düştüğünde içerisinde Lehim çatlağı oluşmasın diye + Ekran zarar görmesin diye + Ekran güneş ışığında daha rahat görünmesi için KavisLi ekrana sahip MühendisLik harikası bir telefon olarak açıklayabiLirim Benim sadece Teorim
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl web.Lemi
web.Lemi

G Flex ' e benden de bi yorum oLsun = )) G FLEX'in Kavisli ekranı Hem yüzün Anatomisine uygun yapısı hemde yere düştüğünde içerisinde Lehim çatlağı oluşmasın diye + Ekran zarar görmesin diye + Ekran güneş ışığında daha rahat görünmesi için KavisLi ekrana sahip MühendisLik harikası bir telefon olarak açıklayabiLirim Benim sadece Teorim

kagit uzerinde oyle ama ne kadar kullanisli oldugunu yada olmadigi ancak piyasaya cikip kullandigimizda gorebiliriz.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
pil konusundada birşeyler yaparlar sanırım.
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Morphinz 5 yıl
Saçma yorumlar yapmayın. Telefon çıkmadan önce herkes ne gerek var diyordu?
Şuan sadece ekranı eğimli yapmadıklarını görünce dibiniz düştü tabi..
Şahsen şuan bu ürün lg g2 fiyatlandırmasıyla gelirse almayı düşünüyorum.
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ten_don 5 yıl
Lg her seferinde gerçekten yenilik denilecek ve gerçek hayatta karşılığı olan bir sürprizle geliyor..

Kasanın kendini yenilemesi 10 tane tırı vırı yazılımsal özellikten iyidir :)
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darkaura 5 yıl


kendini tamir edebilen polimerler uzun zamandir bilinen bir sey. ama bunu ticari urun olarak hazirlayip piyasaya surme noktasina getirmek basli basina ayri bir is. lg nin basarisini ve yenilikciligini kucumsemiyorum.
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