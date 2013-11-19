LG G Flex'in esnekliği ve kendini yenileme kabiliyetleri test ediliyor

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Hatırlayacağınız üzere LG, geçtiğimiz haftalarda LG G Flex için kısa bir tanıtım videosu yayınlayarak cihazın gerçekten bükülebilir yapıda olduğunu göstermişti. LG G Flex'in kendi kendini yenileyebiliyor olması da, LG'nin üzerinde durduğu noktalar arasında yer alıyor.
LG, her ne kadar yayınladığı tanıtım videolarıyla bu özelliklerin üzerinde durmuş olsa da, asıl önemli olan gerçek kullanıcı deneyimleri. Cihazın ABD çıkışını gerçekleştirmeye hazırlandığı şu günlerde teknoloji editörleri tarafından yayınlanan testler ise, LG G Flex'in bükülme ve yenileme konularındaki iddiasını destekler nitelikte.
Marques Brownlee tarafından yayınlanan bir test videosunda LG G Flex'in gerçek hayatta karşılaşabileceği senaryolar test ediliyor. Bu testlerden ilki anahtar testi oluyor. Arka yüzeyi anahtarlarla çizilen LG G Flex'in bir süre sonra kendini yenileyerek çizikleri ortadan kaldırdığı görülüyor. Yenilemenin gerçekleşme hızının sıcaklıkla doğru orantılı olduğu da gözleniyor. İkinci testte bıçak çiziklerine karşı koyan LG G Flex, bıçak çiziklerini tamamen ortadan kaldıramasa da bu testte rakiplerinden daha iyi bir sonuç elde ettiği belirtiliyor.
Son test ise, esneklik testi oluyor. Brownlee, esneklik testini LG'nin uyguladığı şekilde gerçekleştiriyor ve benzer bir sonuç alıyor.
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1080P, Samsung Galaxy S4 ve HTC One için erkendi; maalesef geçiş dönemi telefonu oldular.
"1080p 6 ay sonra yada ilk guncellemede cokmeler kasilmalar meydana gelecektir."
Nasıl bir mantık yürütüp, böyle bir sonuca vardığınızı merak ediyorum doğrusu.
Z1 Mini'nin klasmanıyla bu telefonun klansmanı arasında dağlar kadar fark var. Birisi yarı-tablet, birisi gerçekten mini bir telefon. Herhalde Snapdragon 800 ve 720P'nin peşindesiniz :)
Lenovo, laptop konusunda Türkiye'de kendini kabul ettirmiş bir marka. Ama, Lenovo'nun telefonları kısmına gelince... Bir tüketici olarak elim Lenovo marka telefona gitmezdi açıkcası.
1080p android icin erken bence s800 olupta 720p almak daha mantikli telefonu daha uzun sure kullanilir
1080p 6 ay sonra yada ilk guncellemede cokmeler kasilmalar meydana gelecektir.
z1 mini dusunurken bu flex in cikmasi
z1 miniden vazgecmeme neden oldu
aslinda çin in kaliteli markalari uygun fiyattan turkiye pazarina girse ornegin lenovo gibi ne samsung kalir nede sony
kagit uzerinde oyle ama ne kadar kullanisli oldugunu yada olmadigi ancak piyasaya cikip kullandigimizda gorebiliriz.
Şuan sadece ekranı eğimli yapmadıklarını görünce dibiniz düştü tabi..
Şahsen şuan bu ürün lg g2 fiyatlandırmasıyla gelirse almayı düşünüyorum.
Kasanın kendini yenilemesi 10 tane tırı vırı yazılımsal özellikten iyidir :)
kendini tamir edebilen polimerler uzun zamandir bilinen bir sey. ama bunu ticari urun olarak hazirlayip piyasaya surme noktasina getirmek basli basina ayri bir is. lg nin basarisini ve yenilikciligini kucumsemiyorum.
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