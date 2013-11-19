LG G Flex'in esnekliği ve kendini yenileme kabiliyetleri test ediliyor

Hatırlayacağınız üzere LG, geçtiğimiz haftalarda LG G Flex için kısa bir tanıtım videosu yayınlayarak cihazın gerçekten bükülebilir yapıda olduğunu göstermişti. LG G Flex'in kendi kendini yenileyebiliyor olması da, LG'nin üzerinde durduğu noktalar arasında yer alıyor.





LG, her ne kadar yayınladığı tanıtım videolarıyla bu özelliklerin üzerinde durmuş olsa da, asıl önemli olan gerçek kullanıcı deneyimleri. Cihazın ABD çıkışını gerçekleştirmeye hazırlandığı şu günlerde teknoloji editörleri tarafından yayınlanan testler ise, LG G Flex'in bükülme ve yenileme konularındaki iddiasını destekler nitelikte.





Marques Brownlee tarafından yayınlanan bir test videosunda LG G Flex'in gerçek hayatta karşılaşabileceği senaryolar test ediliyor. Bu testlerden ilki anahtar testi oluyor. Arka yüzeyi anahtarlarla çizilen LG G Flex'in bir süre sonra kendini yenileyerek çizikleri ortadan kaldırdığı görülüyor. Yenilemenin gerçekleşme hızının sıcaklıkla doğru orantılı olduğu da gözleniyor. İkinci testte bıçak çiziklerine karşı koyan LG G Flex, bıçak çiziklerini tamamen ortadan kaldıramasa da bu testte rakiplerinden daha iyi bir sonuç elde ettiği belirtiliyor.





Son test ise, esneklik testi oluyor. Brownlee, esneklik testini LG'nin uyguladığı şekilde gerçekleştiriyor ve benzer bir sonuç alıyor.