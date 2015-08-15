LG G Pad 2 8.0 lanse edildi

LG'nin tablet pazarındaki hamleleri genelde orta seviye segmente yönelik oluyor. Uzun bir aradan sonra G Pad serisiyle sahalara dönen firma orta seviye segmentte kalmayı tercih etmişti. İkinci nesil de aynı çizgiyi devam ettiriyor.





LG G Pad II 8.0 adındaki yeni tablet modeli hem segment olarak gem de tasarım olarak ilk nesil ile oldukça benzer. 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan LG G Pad II 8.0, eski zamanlardan hatırlayacağımız 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ile geliyor.





1.5GB RAM ile sistemi destekleyen modelde 32GB artırılabilir kapasite, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 4200mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Modelde dikkat çeken özellik tam boy USB 2.0 portunun olması. Bu sayede çevrebirimleri için OTG uyumluluğu veya çeşitli adaptörler aramaya gerek kalmıyor.





Microsoft ile yapılan anlaşma gereği cihazda MS Word, MS Excel ve MS PowerPoint gibi Microsoft uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca cihazın yanında 3.5mm kalınlığa sahip daha hassas bir ekran kalemi sunuluyor. Model şimdilik sadece Güney Kore'de piyasaya sürülecek.

http://www.androidauthority.com/lg-g-pad-2-8-0-with-full-sized-usb-634161/