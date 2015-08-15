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LG G Pad 2 8.0 lanse edildi

3 yıl
2,1b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pad 2 8.0 lanse edildi

LG'nin tablet pazarındaki hamleleri genelde orta seviye segmente yönelik oluyor. Uzun bir aradan sonra G Pad serisiyle sahalara dönen firma orta seviye segmentte kalmayı tercih etmişti. İkinci nesil de aynı çizgiyi devam ettiriyor. 

LG G Pad II 8.0 adındaki yeni tablet modeli hem segment olarak gem de tasarım olarak ilk nesil ile oldukça benzer. 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan LG G Pad II 8.0, eski zamanlardan hatırlayacağımız 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ile geliyor. 

1.5GB RAM ile sistemi destekleyen modelde 32GB artırılabilir kapasite, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 4200mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Modelde dikkat çeken özellik tam boy USB 2.0 portunun olması. Bu sayede çevrebirimleri için OTG uyumluluğu veya çeşitli adaptörler aramaya gerek kalmıyor. 

Microsoft ile yapılan anlaşma gereği cihazda MS Word, MS Excel ve MS PowerPoint gibi Microsoft uygulamaları ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca cihazın yanında 3.5mm kalınlığa sahip daha hassas bir ekran kalemi sunuluyor. Model şimdilik sadece Güney Kore'de piyasaya sürülecek.  

http://www.androidauthority.com/lg-g-pad-2-8-0-with-full-sized-usb-634161/ Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 3 yıl
Lg g pad 8.3 modelenin 2. versiyonunu çıkarsalar keşke tam bir fp ürünüydü.
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matmuhendisi 3 yıl
yeni nexus modelinin arkasını andırdı .. Kamera çıkıntısı
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WoLWeX 3 yıl
TheOnu
8.3 inç gpad sahibiyim. Android 5.0 2014 sonlarında çıkmasına rağmen ve lg bu ürüne uzakdoğuda güncellemeyi yayınlamasına rağmen biz 9 aydır bekliyoruz. Lg cidden güncelleme olayını beceremiyor. Ülkemizde halihazırda satılan 3 lg tablet modeli var. Buna rağmen güncelleme yayınlanmıyor. Bu zamandan sonra lg nin androidli bir ürününü alacağımı hiç sanmıyorum.Bahsedilen tablete gelince lg nin zaten sd600 ve sd400 yongalarına sahip tableti vardı. Şu durumda sd800 serisi bir yongaya sahip tablet üretmesini beklerdim.

hocam aynı ürün bende de var bekleyelim mi gelecek mi lollipop yoksa illegal yollardan mı haledelim ne dersiniz
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chengineer 3 yıl WoLWeX
official yüklemek herzaman daha iyi bence. ama mesela uygulama taşımak istiyorsanız, towelroot ile root yapın, link2sd ile taşıyın uygulamalarınızı sd karta. towelroot bootloader'ı açmıyor, yani garanti problemi olmaz cihazda. ben bu dediğimi yaınca, güncelleme olsun olmasın çok rahatsız değilim şuan. en azından, bir süre daha bekleyebilirim official romu. yine de kore romunu yükleyebilirsiniz, uyumlu zaten.
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TheOnu 3 yıl
8.3 inç gpad sahibiyim. Android 5.0 2014 sonlarında çıkmasına rağmen ve lg bu ürüne uzakdoğuda güncellemeyi yayınlamasına rağmen biz 9 aydır bekliyoruz. Lg cidden güncelleme olayını beceremiyor. Ülkemizde halihazırda satılan 3 lg tablet modeli var. Buna rağmen güncelleme yayınlanmıyor. Bu zamandan sonra lg nin androidli bir ürününü alacağımı hiç sanmıyorum.
Bahsedilen tablete gelince lg nin zaten sd600 ve sd400 yongalarına sahip tableti vardı. Şu durumda sd800 serisi bir yongaya sahip tablet üretmesini beklerdim.
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canguler917 3 yıl
zaten buna benzer 2-3 tane tableti var lg nin.zaten o yüzden sadece güney korede satılacaktır
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kadirirdem 3 yıl
s400 işlemciye o pil gayet iyi gibi....
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