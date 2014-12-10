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LG G Pen ismi tescil edildi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Pen ismi tescil edildi

Akıllı telefon pazarında bu yıl önemli başarılara imza atan ve özellikle G3 amiral gemi modeli sayesinde pazarda yeniden ilk beş listesine dahil olan LG, gelecek yıl için de önemli planlar yapıyor. LG G4 ve G Flex 2 gibi modellerin yanında firma bu kez S Pen teknolojisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Firmanın yaptığı marka tescili başvusurunda LG G Pen ve LG G Scrawl şeklinde iki tanımlamaya rastlandı. LG G Pen isminin firmanın yeni ekran kalemini ifade ettiği belirtilirken, LG G Scrawl ise muhtemelen bu kalemin yazılımına verilen isim olacak. 

LG geçtiğimiz aylarda G3 Stylus adında ekran kalemi destekli bir model piyasaya sürse de Samsung S Pen kadar geniş ve gelişmiş bir ekosistem oluşturabilmiş değil. Otoriteler LG G Pen ile birlikte LG'nin gelecek yıl bu adımı atabileceğini belirtiyor. 

S Pen teknolojisine zaman içerisinde büyük yatırımlar yapan Samsung, Android tarafında ekran kalemi denince akla gelen ilk isim durumunda. Bu sayede Galaxy Note akıllı telefon ve tablet modelleri de başarılı satışlara imza atıyor. 

LG G Pen teknolojisinin ne zaman tanıtılacağı veya hangi modelde kullanılacağına dair bir bilgi yok. Ancak en erken MWC 2015 etkinliğinde anons edilerek gelecek yılın amiral gemi modeli LG G4'de yer verileceği tahmin ediliyor.  

http://www.pocket-lint.com/news/131970-lg-g4-to-get-a-stylus-lg-g-pen-pops-up-in-trademark-filing Yorum Yaz
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volkan_kolay 4 yıl
rakipleri sadece kafa karıştırmak ve göz boyamak için kalem koyarken samsung note serisinde bu deneyimi nerdeyse kusursuz yapmayı başarıyor, yazılımsal ve donanımsal anlamda bu konuda bırakın note 4 modelini hala note 2 modeline bile rakip olacak kalemli bir phablet yok..
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DH Misafiri 4 yıl
LG G Pen ile birlikte LG'nin gelecek yıl bu adımı atabileceğini belirtiyor.
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Xloud 4 yıl
Var malesef Xperia Z Ultra, Z2, Z3, ve tablet versiyonları .... youtube.com/...
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JessieJ 4 yıl Xloud
Xloud

Var malesef Xperia Z Ultra, Z2, Z3, ve tablet versiyonları .... youtube.com/...

Önemli olan kalemle beraber telefonda ki yazılımın uyumu, boş kalem olsa ne olur ki ?
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl Xloud
Xloud
Var malesef Xperia Z Ultra, Z2, Z3, ve tablet versiyonları .... youtube.com/...

Çok düzgün çalışıyormuş qnq
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Infinitum 4 yıl
Samsung'un Note serisi cihazlarında kalem için Wacom'un bir işlemcisi var. Ayrıca Samsung'un Wacom'da hissesi var. LG'nin işi zor. Klasik Stylus'u kenara sıkıştırırsa bir anlamı olmaz. Özel bir kalem yapmaları lazım.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
mesele kalem değil, asıl mesele kimin kalemi daha iyi olduğu :)
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ouzqan 4 yıl
G4 veya phablet versiyonu olursa eğer kalem ile geleceğinin işareti bu aslında fena bir aksesuar değil kalem ama sadece o kalem ile ekran çalışır ise bize bi yararı olmaz en azından kurşun kalem gibi alternatif cisimleri de desteklemeli telefon .
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yokbeolumbe 4 yıl
çok geçti artık
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Elsa 4 yıl ouzqan
ouzqan
G4 veya phablet versiyonu olursa eğer kalem ile geleceğinin işareti bu aslında fena bir aksesuar değil kalem ama sadece o kalem ile ekran çalışır ise bize bi yararı olmaz en azından kurşun kalem gibi alternatif cisimleri de desteklemeli telefon .

Lumia 920 dışında kapasitif ekrana sahip olup kurşun kalem kapı anahtarı gibi cisimleri algılayan akıllı telefon yok maalesef
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sercandk 4 yıl
G3 den sonra beklentiler çok çok arttı. G4 ün çok iyi tasarıma sahip olmasi ve stabil olması gerekiyor
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General. 4 yıl
G4'e yakışır.
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emre4335 4 yıl
g4 de olursa guzel olur
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okan_cehapelioglu 4 yıl
artık note serisi bu konuda marka oldu
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Elsa 4 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
artık note serisi bu konuda marka oldu

Androidde de samsung markaydı buna göre ama rekabet olduğu için artik değil bu mantık çok yanlış
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