LG G Pen ismi tescil edildi





Akıllı telefon pazarında bu yıl önemli başarılara imza atan ve özellikle G3 amiral gemi modeli sayesinde pazarda yeniden ilk beş listesine dahil olan LG, gelecek yıl için de önemli planlar yapıyor. LG G4 ve G Flex 2 gibi modellerin yanında firma bu kez S Pen teknolojisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Firmanın yaptığı marka tescili başvusurunda LG G Pen ve LG G Scrawl şeklinde iki tanımlamaya rastlandı. LG G Pen isminin firmanın yeni ekran kalemini ifade ettiği belirtilirken, LG G Scrawl ise muhtemelen bu kalemin yazılımına verilen isim olacak.





LG geçtiğimiz aylarda G3 Stylus adında ekran kalemi destekli bir model piyasaya sürse de Samsung S Pen kadar geniş ve gelişmiş bir ekosistem oluşturabilmiş değil. Otoriteler LG G Pen ile birlikte LG'nin gelecek yıl bu adımı atabileceğini belirtiyor.





S Pen teknolojisine zaman içerisinde büyük yatırımlar yapan Samsung, Android tarafında ekran kalemi denince akla gelen ilk isim durumunda. Bu sayede Galaxy Note akıllı telefon ve tablet modelleri de başarılı satışlara imza atıyor.





LG G Pen teknolojisinin ne zaman tanıtılacağı veya hangi modelde kullanılacağına dair bir bilgi yok. Ancak en erken MWC 2015 etkinliğinde anons edilerek gelecek yılın amiral gemi modeli LG G4'de yer verileceği tahmin ediliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/131970-lg-g4-to-get-a-stylus-lg-g-pen-pops-up-in-trademark-filing