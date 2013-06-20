LG, G serisi üst seviye akıllı telefonlarında Snapdragon 800 çözümünü kullanacak





LG'nin yıl sonuna doğru tanıtması beklenen yeni amiral gemi modeli Optimus G2'de Qualcomm tasarımı Snapdragon 800 çözünümünün kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyodu. LG, model ile ilgili bazı resmi bilgiler paylaştı.





Verilen bilgilere göre LG ve Qualcomm, üst seviye akıllı telefon modelleri için bir ortaklığa gitti. Ortaklık kapsamında LG'nin üst seviye akıllı telefonları Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünden güç alacak.





Ayrıca LG, Snapdragon 800 çözümü kullanacak üst seviye akıllı telefonlarını da G harfiyle isimlendirecek. Optimus markası orta seviye telefonlarda devam edecek. Yani Optimus G2 diye bildiğimiz model farklı bir adlandırma ile karşımıza çıkacak.





Böylece LG'nin sadece Optimus G2 haricinde Snapdragon 800 çözümlü birkaç model daha piyasaya süreceği kesinleşmiş oluyor. Yıl sonunda pek çok akıllı telefon devinden Snapdragon 800 çözümü taşıyan modeller bekleniyor. Benchmark testlerinde Exynos 5 Octa dahil tüm rakiplerini geride bırakan Snapdragon 800'ün nihai ürünler üzerinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Snapdragon-800-to-power-LG-G-series-phones-the-OEMs-successor-to-the-Optimus-line_id44290