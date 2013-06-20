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LG, G serisi üst seviye akıllı telefonlarında Snapdragon 800 çözümünü kullanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
885
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, G serisi üst seviye akıllı telefonlarında Snapdragon 800 çözümünü kullanacak

LG'nin yıl sonuna doğru tanıtması beklenen yeni amiral gemi modeli Optimus G2'de Qualcomm tasarımı Snapdragon 800 çözünümünün kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyodu. LG, model ile ilgili bazı resmi bilgiler paylaştı.

Verilen bilgilere göre LG ve Qualcomm, üst seviye akıllı telefon modelleri için bir ortaklığa gitti. Ortaklık kapsamında LG'nin üst seviye akıllı telefonları Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümünden güç alacak. 

Ayrıca LG, Snapdragon 800 çözümü kullanacak üst seviye akıllı telefonlarını da G harfiyle isimlendirecek. Optimus markası orta seviye telefonlarda devam edecek. Yani Optimus G2 diye bildiğimiz model farklı bir adlandırma ile karşımıza çıkacak.

Böylece LG'nin sadece Optimus G2 haricinde Snapdragon 800 çözümlü birkaç model daha piyasaya süreceği kesinleşmiş oluyor. Yıl sonunda pek çok akıllı telefon devinden Snapdragon 800 çözümü taşıyan modeller bekleniyor. Benchmark testlerinde Exynos 5 Octa dahil tüm rakiplerini geride bırakan Snapdragon 800'ün nihai ürünler üzerinde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Snapdragon-800-to-power-LG-G-series-phones-the-OEMs-successor-to-the-Optimus-line_id44290 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetferhat 6 yıl
Mobil dünya savaşı son hızıyla devam ediyor LG adından daha çoook söz ettirir bu alanda :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
samsung modası bitti !
LG modası yeni başlıyor :D
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trsr 6 yıl
arkadaş tamam versin iyi hoşta bu s800 pili kaç dakikada bitirir orasını düşünen yok maalesef :D
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SS10 6 yıl
Pili yetecek kadar koyarlar. Ben anlamıyorum, insanların elinde uzaya gidecek teknoloji var ama bir akıllı telefonun pilini 2 gün dayanacak şekilde koyabilecekleri bir batarya teknolojisi yok... Oldu bizde yedik
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Zenci Forvet 6 yıl
LG tutsun istiyorum.
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Jacobıan 6 yıl
lg ekranları haricinde 5 para etmez lg optimus black ile o hatayı yaptım
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R.V.PERSİE 6 yıl
LG de kendini aşmaya başladı.
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nedensiz07 6 yıl
anlaşılan o ki bu senenin son çeyreğinden itibaren yeni moda snp.800 olacak.. millet de neyi nasıl takip edeceğini şaşırdı artık.. ekranlardaki sürekli değişimler işlemcilerdeki değişimler.... takip etmek gerçekten zor...
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LilTunechi 6 yıl
itibari htcden hallice oldugu icin isi zor ama umarim gelisir
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General. 6 yıl
S800 işlemci cihazlarda önce davranıp piyasaya ilk süren firma lokmayı götürecek temennim bu firmanın Sony olması
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yumyjikk 6 yıl
bir kaç modelde daha kullanacak diyorsunuzOzaman lg de yüksek mp li bir kameralı telefon ve phaplet cıkarabilir,diye tahmin etmek yanlıs olmaz heralde :D
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WmGMD 6 yıl
4x e 4.1.2 verdiler bence akillandilar
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serokar1 6 yıl WmGMD
babacaka1234512
4x e 4.1.2 verdiler bence akillandilar

Telefonun sorunları düzelmedikçe isterse 4.3 çıksın.Şahsen ben telefonu alırken One X Tegra 3 performansına bakarak aldım.Fakat One X performansı bu telefonda gram yok
.Bütün iş sürümde değil bence.
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Phantom II 6 yıl
Birde guncelleme destegi verseler 10 numara olcak.
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Quad core 6 yıl Phantom II
Dr.DanGeR
Birde guncelleme destegi verseler 10 numara olcak.

Adin cikacagina canin ciksin. Adamlar çoğu modellerine 4.1.2 yi verdi, daha ne yapsin?
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onur01651 6 yıl Phantom II
Dr.DanGeR

Birde guncelleme destegi verseler 10 numara olcak.

lg w3000 ilk sıfır telefonumdu. ( yıl 2002 siemens c55 patlama zamanı)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ondan beridir güncelleme görmedim.



Ondada görmedim.




Söylemişken siemens c55 hatırlatayım dedim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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