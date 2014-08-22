LG G2, G3'ün yeni arayüz ve yazılım özelliklerini alacak; 2015'te Android L ile tanışacak

Bugünlerde yeni amiral gemi akıllı telefon modeli G3 için üçüncü yazılım güncellemesini dağıtan LG, diğer taraftan hala çok satanlar listesinde yer alan G2 modelini de unutmuş değil. Fiyat/performans dengesiyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam eden G2, resmi olarak doğrulanmamakla birlikte şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yıl sonuna doğru G3'te gördüğümüz yeni arayüz ve yazılım özelliklerine kavuşuyor olacak.

Akıllı klavye ve KnockCode gibi özelliklerin yeni yazılım güncellemesi ile dahil edileceği G2, Android işletim sisteminin L kodlu yeni versiyonuna da sahip olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, 2015 içerisinde G2 kullanıcıları, işletim sisteminin yeni sürümünü kullanmaya başlayacaklar. Android L'nin 64-bit yetenekleri olmasa da, Google'ın yeni tasarım anlayışı ve işletim sisteminin yeni özelliklerine ek olarak arka planda Dalvik yerine Android Runtime yapısına geçiş, performans anlamında LG G2'ye de olumlu katkı sağlayacak.

Yeni model çalışmalarına devam eden LG, önümüzdeki dönemde G3 mini modelini de lanse etmeye hazırlanıyor. Kapalı kapılar ardında önümüzdeki yılın üst seviye telefonları için hazırlıklarını sürdüren LG'nin, yeni Nexus telefonda imzası olup olmayacağı ise bilinmiyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre, LG'den yeni bir Nexus telefon görme ihtimalimiz oldukça az zira o taraftan yeni modele Motorola'nın daha yakın olduğu da sık sık gündeme getirilmekte.