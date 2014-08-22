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LG G2, G3'ün yeni arayüz ve yazılım özelliklerini alacak; 2015'te Android L ile tanışacak

4 yıl
30,2b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G2, G3'ün yeni arayüz ve yazılım özelliklerini alacak; 2015'te Android L ile tanışacak
Bugünlerde yeni amiral gemi akıllı telefon modeli G3 için üçüncü yazılım güncellemesini dağıtan LG, diğer taraftan hala çok satanlar listesinde yer alan G2 modelini de unutmuş değil. Fiyat/performans dengesiyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam eden G2, resmi olarak doğrulanmamakla birlikte şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yıl sonuna doğru G3'te gördüğümüz yeni arayüz ve yazılım özelliklerine kavuşuyor olacak.
Akıllı klavye ve KnockCode gibi özelliklerin yeni yazılım güncellemesi ile dahil edileceği G2, Android işletim sisteminin L kodlu yeni versiyonuna da sahip olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, 2015 içerisinde G2 kullanıcıları, işletim sisteminin yeni sürümünü kullanmaya başlayacaklar. Android L'nin 64-bit yetenekleri olmasa da, Google'ın yeni tasarım anlayışı ve işletim sisteminin yeni özelliklerine ek olarak arka planda Dalvik yerine Android Runtime yapısına geçiş, performans anlamında LG G2'ye de olumlu katkı sağlayacak.
Yeni model çalışmalarına devam eden LG, önümüzdeki dönemde G3 mini modelini de lanse etmeye hazırlanıyor. Kapalı kapılar ardında önümüzdeki yılın üst seviye telefonları için hazırlıklarını sürdüren LG'nin, yeni Nexus telefonda imzası olup olmayacağı ise bilinmiyor. Bizim edindiğimiz bilgilere göre, LG'den yeni bir Nexus telefon görme ihtimalimiz oldukça az zira o taraftan yeni modele Motorola'nın daha yakın olduğu da sık sık gündeme getirilmekte. 

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UnL@CKy 4 yıl
Bende bir yorum yapayım,Lg2 aldım en az 3 sene arkama bakmam.
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DH Misafiri 4 yıl
video ve ses problemleri ile batarya ısınma ve tükenme sorunlarını düzenleyen yeni bir kitkat güncellemesine bile razıyım, çok daha iyi fotoğraf ve video çekebilecek donanım varken 1 senede yazılımı düzeltememe sorununu anlayamıyorum
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DH Misafiri 4 yıl
G2 ye amiral gemi degil diyenleri anlamiyorum ağustos 2013 te çıkanlar lg g2 g3 çıkana kadar lg nin amiral gemisidir ayni zamanda f/p ürünüdür ve note 3 çıkana kadar donanım olarak en iyi telefonuydu. Bazılarına göre s4 daha iyi ama çoğu kişi g2 nin s4 ten daha iyi olduğunu kabul eder.
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rawski 4 yıl
inşallah daha kısa sürede verir.
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jeuMaster 4 yıl
Güzel haber daha ne olsun ;)
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ayhanjan 4 yıl
g2 800 tl olsa piyasa şenlenir.
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DH Misafiri 4 yıl
ben bu G' de arayüzü değiştirmem.ram sıkıntı yasatabilir.bu haliye bana fazlasıyla yetiyor.aldıgım en iyi telefon.G3 de bile gözüm yok.
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truvazotti 4 yıl
Guncelleme gelmese de lg cok uzun sure idare edecek bi cihaz
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fmetin94 4 yıl
güncelleme konusunda LG'nin eline su dökecek pek firma yok gibi. Optimus L5 kullanirken baya bi sure sonra 4.0 dan 4.1.2 ye yükseltme imkani saglamisti.Sarj suresi desen cok iyi. 800 liralik telefon bakablara diyorum ozellikle, paranizi bekletin bu telefonu alin.
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emmere 4 yıl
Ya tamam güzel hoşta şubatta da 4.4.4 gelecek dediler ağustos oldu hala yok. Telefondan çok memnunum ama LG güncellemeleri biraz daha hızlı ve sık yaparsa hem kullanıcıları sevinir hem müşterisi artar.
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