LG G2 Mini geliyor

Akıllı telefon üreticileri için son dönemin en popüler akımlarından biri de, yüksek satış başarısı elde eden üst seviye telefonların "mini" versiyonlarını hazırlamak. Samsung'un Galaxy S3 Mini modeliyle hızlanan bu yarışa daha sonra HTC, Sony ve ZTE gibi firmalar da dahil olmuştu. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte gelen son haberlere göre LG cephesi de son dönemin en popüler telefonlarından biri olan G2'nin "mini" versiyonunu hazırlıyor.

Elimize ulaşan ilk bilgilere göre LG G2 Mini, orjinal modelden farklı olarak 5.2-inç yerine 4.7-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Çözünürlüğün 720p mi yoksa 1080p mi olacağı henüz tam olarak bilinmeyen telefon, donanım gücü açısından abisi ile aynı çizgide seyredecek ve hem Snapdragon 800 işlemci hem de 2GB bellek ile gelecek. Sihirli Tuş olarak bilinen arka tarafa konumlandırılmış buton yapısının süreceği tahmin edilen telefonda, 3000mAh pil ve 13MP çözünürlüğündeki kameranın devam edip etmeyeceği ise zamanla netleşecek.

LG G2 Mini'ye ait detayların CES 2014 Fuarı'nda netleşmesi bekleniyor.