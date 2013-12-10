LG G2 Mini geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon üreticileri için son dönemin en popüler akımlarından biri de, yüksek satış başarısı elde eden üst seviye telefonların "mini" versiyonlarını hazırlamak. Samsung'un Galaxy S3 Mini modeliyle hızlanan bu yarışa daha sonra HTC, Sony ve ZTE gibi firmalar da dahil olmuştu. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte gelen son haberlere göre LG cephesi de son dönemin en popüler telefonlarından biri olan G2'nin "mini" versiyonunu hazırlıyor.
Elimize ulaşan ilk bilgilere göre LG G2 Mini, orjinal modelden farklı olarak 5.2-inç yerine 4.7-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Çözünürlüğün 720p mi yoksa 1080p mi olacağı henüz tam olarak bilinmeyen telefon, donanım gücü açısından abisi ile aynı çizgide seyredecek ve hem Snapdragon 800 işlemci hem de 2GB bellek ile gelecek. Sihirli Tuş olarak bilinen arka tarafa konumlandırılmış buton yapısının süreceği tahmin edilen telefonda, 3000mAh pil ve 13MP çözünürlüğündeki kameranın devam edip etmeyeceği ise zamanla netleşecek.
LG G2 Mini'ye ait detayların CES 2014 Fuarı'nda netleşmesi bekleniyor.
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senin dediğin mini değil lg g3 oluyor.
Cep Telefonu
Sihirli Tuş
Ses yakınlaştırma
Çift tıklama
Aynı anda çift kamera
Pencereler ile çoklu görev
Şeffaflaştırarak çoklu görev
Video yakınlaştırma
Televizyon
Cinema Screen tasarımı
Kavisli ekran
Sihirli Kumanda
Akıllı sensör
Dünyanın İlk Bilgisayarlı Renkli TV'si
Dünyanın İlk CD çalarlı TV'si
Dünyanın En Büyük ve En İnce 3D OLED TV'si
Dünyanın En İnce Çerçeveli 3D TV'si
Üretiminde doğaya en az zarar veren TV
Ev Sinema Sistemi
Ses Alanı Genişletme
Avuca sığan şarjlı LED Projektör
Beyaz Eşya
Akıllı teşhis
Buzdolabı
Door-in-Door Pratik Kapılı Buzdolabı
Doğrusal Kompresörlü Buzdolabu
Vakumlu Alan
Gece elektriğinden tasarruf
Yiyecekleri kaydetme, tazeliğini gösterme, akıllı telefondan ulaşma
Bulaşık Makinesi
Çift duşlama
Buharlı yıkama
Slim Direct Drive Motor
Akıllı telefon ile kontrol
Çamaşır Makinesi
En kararlı Direct Drive Motor (22 Yıl VDE onaylı)
6 Hareket
Antialerjik %99 (BAF, KAF, ITEA, AAFA onaylı)
Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Çamaşır Makinesi
Fırın
Güncellenebilen yemek rehberi
Akıllı telefon ile erişim
Kömürlü ışık pişirme
Buhar şefi
Süpürge
Motorlu toz sıkıştırma (3-5 kat daha fazla biriktirme)
Arkanızdan takip eden süpürge
Köşeleri atlamadan, kenarlara çarpmadan ve en temiz şekilde süpüren en başarılı robot süpürge
IT
Tarayıcılı fare
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Eğimli fan ile 19 dB
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