Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G2 Mini geliyor

5 yıl
3,1b
1
125
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G2 Mini geliyor
Akıllı telefon üreticileri için son dönemin en popüler akımlarından biri de, yüksek satış başarısı elde eden üst seviye telefonların "mini" versiyonlarını hazırlamak. Samsung'un Galaxy S3 Mini modeliyle hızlanan bu yarışa daha sonra HTC, Sony ve ZTE gibi firmalar da dahil olmuştu. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte gelen son haberlere göre LG cephesi de son dönemin en popüler telefonlarından biri olan G2'nin "mini" versiyonunu hazırlıyor.
Elimize ulaşan ilk bilgilere göre LG G2 Mini, orjinal modelden farklı olarak 5.2-inç yerine 4.7-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. Çözünürlüğün 720p mi yoksa 1080p mi olacağı henüz tam olarak bilinmeyen telefon, donanım gücü açısından abisi ile aynı çizgide seyredecek ve hem Snapdragon 800 işlemci hem de 2GB bellek ile gelecek. Sihirli Tuş olarak bilinen arka tarafa konumlandırılmış buton yapısının süreceği tahmin edilen telefonda, 3000mAh pil ve 13MP çözünürlüğündeki kameranın devam edip etmeyeceği ise zamanla netleşecek.
LG G2 Mini'ye ait detayların CES 2014 Fuarı'nda netleşmesi bekleniyor. 
 
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 5 yıl en beğenilen killnOd
killnOd

4.3 HD cozunurluk olsa cok daha iyi olurdu.Ama 4.7 olacaksa eger FHD olmali.Ayrica rami 3gb yapmalilar.3000mah pilide arttirabilirlerse muhtesem olur.Bunun haricinde ekranida(cam) CGG-3 yapmalilar.Son olarak usb3.0 ve hdmi-1.4b yine beklenen ozelliklerin basinda geliyor.

senin dediğin mini değil lg g3 oluyor.
killnOd4.3 HD cozunurluk olsa cok daha iyi olurdu.Ama 4.7 olacaksa eger FHD olmali.Ayrica rami 3gb yapmalilar.3000mah pilide arttirabili...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlucan96 5 yıl figure8
orkunakbal

Çok basit bir taktik.Diger firmalar mini modelleri ucuz bir alternatif olsun diye cikarttilar fakat lg donanımı az kisip fiyatı azaltacak piyasada yer edinecek..
Neyin orjinal ki lg? ? Herşeyi samsung dan kopyaliyorsun...

Cep Telefonu
Sihirli Tuş
Ses yakınlaştırma
Çift tıklama
Aynı anda çift kamera
Pencereler ile çoklu görev
Şeffaflaştırarak çoklu görev
Video yakınlaştırma

Televizyon
Cinema Screen tasarımı
Kavisli ekran
Sihirli Kumanda
Akıllı sensör
Dünyanın İlk Bilgisayarlı Renkli TV'si
Dünyanın İlk CD çalarlı TV'si
Dünyanın En Büyük ve En İnce 3D OLED TV'si
Dünyanın En İnce Çerçeveli 3D TV'si
Üretiminde doğaya en az zarar veren TV

Ev Sinema Sistemi
Ses Alanı Genişletme

Avuca sığan şarjlı LED Projektör

Beyaz Eşya
Akıllı teşhis

Buzdolabı
Door-in-Door Pratik Kapılı Buzdolabı
Doğrusal Kompresörlü Buzdolabu
Vakumlu Alan
Gece elektriğinden tasarruf
Yiyecekleri kaydetme, tazeliğini gösterme, akıllı telefondan ulaşma

Bulaşık Makinesi
Çift duşlama
Buharlı yıkama
Slim Direct Drive Motor
Akıllı telefon ile kontrol

Çamaşır Makinesi
En kararlı Direct Drive Motor (22 Yıl VDE onaylı)
6 Hareket
Antialerjik %99 (BAF, KAF, ITEA, AAFA onaylı)
Dünyanın En Yüksek Kapasiteli Çamaşır Makinesi

Fırın
Güncellenebilen yemek rehberi
Akıllı telefon ile erişim
Kömürlü ışık pişirme
Buhar şefi

Süpürge
Motorlu toz sıkıştırma (3-5 kat daha fazla biriktirme)
Arkanızdan takip eden süpürge
Köşeleri atlamadan, kenarlara çarpmadan ve en temiz şekilde süpüren en başarılı robot süpürge

IT
Tarayıcılı fare

Klima
Eğimli fan ile 19 dB
Dünyanın En Güçlü Kliması
orkunakbalÇok basit bir taktik.Diger firmalar mini modelleri ucuz bir alternatif olsun diye cikarttilar fakat lg donanımı az kisip fiyat...
Devamını Gör
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
abisinin üç katı satar. satmakla kalmaz diyerlerini tokat manyağı yapar..
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Leonelle 5 yıl
G2 mini demisler ama pek mini degil

4.5" veya 4.3" falan olsaymis daha iyiymis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
LG 2'nin mini versiyonu bekleneni karşılayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemal 5 yıl
"LG’nin G2 modelinin Mini‘si üzerinde çalıştığı artık bilinen bir gerçek. Bunun yanında telefon teknik özellikleri halen büyük bir sır. Ancak ortaya çıkan Bencmark testi sonuçları, akıllardaki sorulardan bazılarının giderilmesini sağladı.

Yukarıda da görebileceğiniz özelliklere göre, G2′de Android 4.4 KitKat kullanılacak. Telefonun selefi G2′de bile halen 4.2.2 Jelly Bean kullanıldığı düşünülürse bu gerçekten büyük bir şey. Ayrıca, telefonun 4.3 inç’lik bir ekrana, 540 x 960′lık ekran çözünürlüğüne ve 1.2 GHz’lik Snapdragon 400 işlemciye sahip olacağı diğer bilinen özellikler."

techno-labs.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Burası maalesef insanların ekranlarında pikel, donanımında ise çekirdek saydıkları yer olduğu için Iphone diyen çok kişi olmaz. Bir de malum 2100 TL veremeyen ve hemen alamadığı ürüne çamur atmaya kalkanlarla dolu. Yazılım dersin anlamazlar, ses kalitesi ve tasarım dersin anlamazlar. Benim 4" ekranda yapamadığım şey yok ve işte fanboylara anlatamazsın bunu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Burası maalesef insanların ekranlarında pikel, donanımında ise çekirdek saydıkları yer olduğu için Iphone diyen çok kişi olmaz. Bir de malum 2100 TL veremeyen ve hemen alamadığı ürüne çamur atmaya kalkanlarla dolu. Yazılım dersin anlamazlar, ses kalitesi ve tasarım dersin anlamazlar. Benim 4" ekranda yapamadığım şey yok ve işte fanboylara anlatamazsın bunu.

bir mp3 u zil sesi yapayım dersin 40 takla atarsin
bluetooth kullanamazsin arkadaşının oc sine telefonu bağlayıp mp3 yada video atamazsin
ekran küçük ne oynadığın oyundan keyif alırsın nede izlediğin filmden.
marketinden oyun uygulama indirecem dersin hoop kredi kartı şu kadar $ ücretsiz olarak 3.part indirem kuram dersin jb ister..

3310 dan farkı sanirsam fotoğraf çekebiliyor



2400 tl verip bu kadar sıkıntıya girmek te ayrı bir dert..
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Excision 5 yıl
Yahu bu milletin LG ile ne alıp veremedigi var.anlamıyorum L9 kullanıyorum bu fiyata on numara telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mandepxl 5 yıl
n11 de 900filan oldumu alırım,az daha pekleyelim pusuda,tam istediğim telefon lg g2 idi ekran dışında farkları olmazsa uygun fiyattan minisi çok iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Çekilecek çile değilsin LG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GunslingeR085 5 yıl
Süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl
Hd ekranla gelirse performans manyağı olur.g2 gibi uygun bir fiyattan gelirse yıkar geçer ortalığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kemal 5 yıl
4,7 değil de 4,5 daha iyi olur sanki...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1.1.1.1 5 yıl
Arkadaşlar donanim özellikleri netleşti mi haberiniz var mi??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 5 yıl
Hafıza kartı desteği olur mu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3114 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg g2 ve lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Uygulama Rehberi-3: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları 5 yıl Noctua NH-U12S ve NH-U14S işlemci soğutucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim