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LG G2 Mini resmi olarak doğrulandı

5 yıl
15,2b
1
171
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G2 Mini resmi olarak doğrulandı
LG G2 Mini nihayet doğrulandı. Güney Koreli üretici, resmi Facebook hesabında yayınladığı görsel ile, G2 Mini modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilecek olan telefon, Sony'nin Xperia Z1 Compact modelinde olduğu gibi daha küçük ekran boyutunda abisiyle benzer donanım özellikleri sunacak. 
Ortaya çıkan bilgilere göre 4.7-inç ekran büyüklüğünde ekran ile gelecek olan G2 Mini, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden gücünü alacak. 2GB RAM ile donatılan telefon ilk defa G2 ile karşımıza çıkan sihirli buton tasarımını da sürdürüyor. Büyük bir kamera lensine ve LED Flash'a sahip olduğu anlaşılan G2 Mini'nin, G2 gibi 13MP çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme özellikli kamera sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.
G Pro 2 ile birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilecek telefonun diğer detayları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.  

https://www.facebook.com/LGMobile Yorum Yaz
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thestell 5 yıl en beğenilen
720p ekran 2800 mah pille 1000 tlye gelsin gidip ekranını yalarım
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TnesQuare 5 yıl
REKABETİ BAŞKATAN YİNE SONY. TEBRİK ETMEK GEREKİR.
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mesona 5 yıl
Şöyle 1000 tl altı gelse ne güzel olurdu
1 Yanıt Yanıtla +14
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YediyuzYetmisYedi 5 yıl
300 euro fiyati
Bize 999tl olarak gelir
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Kemal 5 yıl
4,3 olsaydı benim için iyi bir alternatif olacaktı boyutları açısından...

Ama hayal kırıklığı. Mini dediğin telefon 4,3'ü hadi bilemedin 4,5'i geçmemeli...
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Guaire 5 yıl YediyuzYetmisYedi
YediyuzYetmisYedi

300 euro fiyati
Bize 999tl olarak gelir

Fiyat açıklanmadı, ama 300-400 euro diye tahmin ediliyor.

Bana göre o fiyata bu telefonu *** satarlar. Avrupa'da 200 euroya Moto G alırsın hemen hemen aynı özellikte. 350 euroya Moto X alırsın aynı fiyata. Bütün özellikleriyle G2 Mini'yi ezer. Zaten Moto X de 4.7 inçi G2 Mini ile aynı boyutlarda veriyor. Amerika'da daha ucuz.

Çin'de bir sürü alternatif var zaten.
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akgolo 5 yıl
donanimgunlugu.com/...

G2 mini boyle gelirse direk cop cidden lg kafasina sıkmıs olur. Gerci bu ozelliktede 900 anca olur ama boyle gelirse kesinlikle xperia z1 compact alirim
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thestell 5 yıl
S400 koymuşlar, küsüratlı saçma sapan bi çözünürlük var, utanmadan 1 gb da ram koymuşlar. Cihazın bu haberdekiyle alakası bile yok, ben de g2 mini bekliyordum deminki "resmileşti" konusunu okumadan önce.
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aycibin 5 yıl
Mini telefonda da ekran mi buyutulur arkadas.olmadi lg olmadiu
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Illustrious. 5 yıl
Performans canavarı Z1 Compact varken bu cihazın hiç şansı yok. Boyut bi kere baştan ofsayt, dalga geçer gibi mini demişler birde. Kamera ve işlemci hakkında iddialar var ki bu iddialar doğru ise LG'nin Samsung ile aynı kafada olduğu gösteriyor bizlere.. Zaten öyle olursa Compact ve G2 Mini çok farklı sınıflarda olur.. Cihaz da henüz tanılmadı, TR'ye girişi 2 ayı bulur, o zamana kadar da bu cihazı beklemeye değmez..
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Blindfire 5 yıl
Guzel bisey olacak gibi, fiyat abisi gibi kendi segmentinde uygun olursa alinabilir
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ardarda45 5 yıl
g2 yi maddi nedenlerden by geçtim de hadi öğlum g2 mini'yi 1000'e getir ailecek alak :))
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frislusw 5 yıl ardarda45
ardarda45
g2 yi maddi nedenlerden by geçtim de hadi öğlum g2 mini'yi 1000'e getir ailecek alak :))

Sony compact 1450 den giriyor dediler buda 1200 falan olur heralde
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okan_cehapelioglu 5 yıl
1000 liradan gelirse iyi satar
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SturdyHead 5 yıl
800 TL'ye girerse anca satabilir. Yoksa yani Compact varken neden bu alınsın ki ?
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akgolo 5 yıl SturdyHead
SturdyHead
800 TL'ye girerse anca satabilir. Yoksa yani Compact varken neden bu alınsın ki ?

Yapma hocam 800 e s800 lu g2 nin minisi satilmaz s3 bile 1000 e satiliyor bu piyasada. Compact benimde takibimde 1439 lira iyi gibi ama ondada degisik seyler var arka polikarbon kamerada degisik seyler var cikinca hersey aciga kavusur ama g2 nin ayni ayarda minisi bence 1199 gibi gelir ki bence 239 tl farka compact degmez
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McLaren64 5 yıl
4.7'' ekran Mini ise İphone o zaman micro telefon. :D
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acura07 5 yıl McLaren64
McLaren64
4.7'' ekran Mini ise İphone o zaman micro telefon. :D

4.3~ 4.5. ekranların sığdigi çerçeveye sigacagi için ip5s le pek farki olmayacak :)
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DH Misafiri 5 yıl
valla arkadaslar calıstıgım otele her hafta koreliler geliyor ve biçogunda lg g2 görüyorum samsung pek revaçta değil anladıgım kadarı ile :)
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frislusw 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
valla arkadaslar calıstıgım otele her hafta koreliler geliyor ve biçogunda lg g2 görüyorum samsung pek revaçta değil anladıgım kadarı ile :)

Bizimde koreli kiraci var samsung daha buyuk dedi
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Sasaki Kojiro 5 yıl
Gsmarena'da Snapdragon 400 ve 8 megapixel kamera yazıyor. Umarım doğru değildir.
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heyysanadiyom 5 yıl Sasaki Kojiro
Sasaki Kojiro

Gsmarena'da Snapdragon 400 ve 8 megapixel kamera yazıyor. Umarım doğru değildir.


eğer öyleyse vazgeçtim bile en baştan
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cumur 5 yıl Sasaki Kojiro
Sasaki Kojiro

Gsmarena'da Snapdragon 400 ve 8 megapixel kamera yazıyor. Umarım doğru değildir.

bende başka birçok sitede okudum, heralde doğruluk payı var bu kadar dillendirildiğine göre
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