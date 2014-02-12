LG G2 Mini resmi olarak doğrulandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG G2 Mini nihayet doğrulandı. Güney Koreli üretici, resmi Facebook hesabında yayınladığı görsel ile, G2 Mini modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilecek olan telefon, Sony'nin Xperia Z1 Compact modelinde olduğu gibi daha küçük ekran boyutunda abisiyle benzer donanım özellikleri sunacak.
Ortaya çıkan bilgilere göre 4.7-inç ekran büyüklüğünde ekran ile gelecek olan G2 Mini, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden gücünü alacak. 2GB RAM ile donatılan telefon ilk defa G2 ile karşımıza çıkan sihirli buton tasarımını da sürdürüyor. Büyük bir kamera lensine ve LED Flash'a sahip olduğu anlaşılan G2 Mini'nin, G2 gibi 13MP çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme özellikli kamera sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.
G Pro 2 ile birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilecek telefonun diğer detayları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Bize 999tl olarak gelir
Ama hayal kırıklığı. Mini dediğin telefon 4,3'ü hadi bilemedin 4,5'i geçmemeli...
Fiyat açıklanmadı, ama 300-400 euro diye tahmin ediliyor.
Bana göre o fiyata bu telefonu *** satarlar. Avrupa'da 200 euroya Moto G alırsın hemen hemen aynı özellikte. 350 euroya Moto X alırsın aynı fiyata. Bütün özellikleriyle G2 Mini'yi ezer. Zaten Moto X de 4.7 inçi G2 Mini ile aynı boyutlarda veriyor. Amerika'da daha ucuz.
Çin'de bir sürü alternatif var zaten.
G2 mini boyle gelirse direk cop cidden lg kafasina sıkmıs olur. Gerci bu ozelliktede 900 anca olur ama boyle gelirse kesinlikle xperia z1 compact alirim
Sony compact 1450 den giriyor dediler buda 1200 falan olur heralde
Yapma hocam 800 e s800 lu g2 nin minisi satilmaz s3 bile 1000 e satiliyor bu piyasada. Compact benimde takibimde 1439 lira iyi gibi ama ondada degisik seyler var arka polikarbon kamerada degisik seyler var cikinca hersey aciga kavusur ama g2 nin ayni ayarda minisi bence 1199 gibi gelir ki bence 239 tl farka compact degmez
4.3~ 4.5. ekranların sığdigi çerçeveye sigacagi için ip5s le pek farki olmayacak :)
Bizimde koreli kiraci var samsung daha buyuk dedi
eğer öyleyse vazgeçtim bile en baştan
bende başka birçok sitede okudum, heralde doğruluk payı var bu kadar dillendirildiğine göre
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