LG G2 Mini resmi olarak doğrulandı

LG G2 Mini nihayet doğrulandı. Güney Koreli üretici, resmi Facebook hesabında yayınladığı görsel ile, G2 Mini modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilecek olan telefon, Sony'nin Xperia Z1 Compact modelinde olduğu gibi daha küçük ekran boyutunda abisiyle benzer donanım özellikleri sunacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre 4.7-inç ekran büyüklüğünde ekran ile gelecek olan G2 Mini, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisinden gücünü alacak. 2GB RAM ile donatılan telefon ilk defa G2 ile karşımıza çıkan sihirli buton tasarımını da sürdürüyor. Büyük bir kamera lensine ve LED Flash'a sahip olduğu anlaşılan G2 Mini'nin, G2 gibi 13MP çözünürlüğünde ve optik görüntü sabitleme özellikli kamera sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.

G Pro 2 ile birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilecek telefonun diğer detayları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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