LG G2 için Android 4.4 geliyor: Yeni güncelleme ciddi performans artışı getiriyor [Video]

Geçtiğimiz yılın en başarılı telefon modellerinden LG G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesinin eli kulağında. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması beklenen Android 4.4 güncellemesi ile LG G2 hem yeni özelliklere kavuşuyor hem de ciddi performans artışı sağlıyor. Güney Kore merkezli üretici, daha önce Google'ın Android Jelly Bean için hazırladığı tanıtm filmine benzer bir formatla, Android 4.4 güncellemesi ile G2'ye kazandırdığı performans artışını gösteren özel bir video yayımladı.

Hemen altta yer alan videoda Android 4.4'lü bir G2, Android 4.2.2'li yani herhangi bir güncelleme almamış G2 ile kıyaslanıyor. LG'nin videoda gösterdiği detaylara bakacak olursak eğer, Android 4.4'ü de içeren yeni güncelleme paketi ile G2 kullanıcıları açılış süresinde, genel internet performansında, kamera uygulaması hızında, galeri uygulaması hızında ve rehber çalışma hızında ciddi performans artışı getiriyor. Hatta videonun sonunda yer alan bir karşılaştırma tablosu ile performansı farkları net bir şekilde görülebiliyor. Yaptığımız hesapmalara göre Android 4.4 güncellemesini içeren yeni paket ile LG G2'nin uygulama performansı %17 artış gösteriyor. Yakın zamanda ülkemizde de dağıtılması beklenen güncelleme ile aynı zamanda yeni özellikler ve hata gidermeleri de G2 kullanıcılarına sağlanmış olacak. Detaylar için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin.