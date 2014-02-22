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LG G2 için Android 4.4 geliyor: Yeni güncelleme ciddi performans artışı getiriyor [Video]

5 yıl
23,5b
1
383
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G2 için Android 4.4 geliyor: Yeni güncelleme ciddi performans artışı getiriyor [Video]
Geçtiğimiz yılın en başarılı telefon modellerinden LG G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesinin eli kulağında. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması beklenen Android 4.4 güncellemesi ile LG G2 hem yeni özelliklere kavuşuyor hem de ciddi performans artışı sağlıyor. Güney Kore merkezli üretici, daha önce Google'ın Android Jelly Bean için hazırladığı tanıtm filmine benzer bir formatla, Android 4.4 güncellemesi ile G2'ye kazandırdığı performans artışını gösteren özel bir video yayımladı. 
Hemen altta yer alan videoda Android 4.4'lü bir G2, Android 4.2.2'li yani herhangi bir güncelleme almamış G2 ile kıyaslanıyor. LG'nin videoda gösterdiği detaylara bakacak olursak eğer, Android 4.4'ü de içeren yeni güncelleme paketi ile G2 kullanıcıları açılış süresinde, genel internet performansında, kamera uygulaması hızında, galeri uygulaması hızında ve rehber çalışma hızında ciddi performans artışı getiriyor. Hatta videonun sonunda yer alan bir karşılaştırma tablosu ile performansı farkları net bir şekilde görülebiliyor. Yaptığımız hesapmalara göre Android 4.4 güncellemesini içeren yeni paket ile LG G2'nin uygulama performansı %17 artış gösteriyor. Yakın zamanda ülkemizde de dağıtılması beklenen güncelleme ile aynı zamanda yeni özellikler ve hata gidermeleri de G2 kullanıcılarına sağlanmış olacak. Detaylar için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin. 

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isomania 5 yıl Named
Named


PwaGG

Guney Korede 25 Aralikta deneme Ocagin ilk haftasindada herkese Stabil 4.4 dagitildi.
İlk olarak guncellemenin Fransa D802ye 28 Subatta gelmesi bekleniyor. Sanirim hTcden sonra 4.4u alan 2. Telefon olucak. Bu cok sevindirici cunku LG de hTc de hep guncelleme konusunda sikintili firmalardi. Bu firmalarin ilk siralara yerlesmesi diger firmalari da zora sokacaktir.

S4 4.4'ü aldı hatta 1 hafta oldu ama Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz en güzel telefon S4 dür.

lg SAMSUNG'a ozenmistir.

S4 ne la.. İsterse i7 işlemcisi olsun uçsun kaçsın o dandik görünümlü ara yüzü batırıyor telefonu. Samsung tan LG ye geçtim de beyaz renk neymiş parlaklık neymiş hız neymiş anladım..
NamedPwaGGGuney Korede 25 Aralikta deneme Ocagin ilk haftasindada herkese Stabil 4.4 dagitildi.İl...
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1 Yanıt Yanıtla +131
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burakhan29 5 yıl
bana - basın fakirim keşke bende olsa
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Bradley Cooper 5 yıl
LG G2 ile piyasaya iyi bir giriş yapmıştı ve birçok kullanıcı kazandı. ardından hızlıca 4.4 güncellemesi vererek kullanıcılarını üzmedi. Samsung kullanıcısı olarak tebrik ediyorum. hayırlı olsun
LG G2 ile piyasaya iyi bir giriş yapmıştı ve birçok kullanıcı kazandı. ardından hızlıca 4.4 güncellemesi vererek kullanıcılarını üzmedi. Samsung kullanıcısı...
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codred 2 yıl
6 gelmedi g2 ye sanırım. lolipop a içim ısınmadı zaten ne tema olarak ne pili çok yiyor dedikleri için. kitkat da normale dönüyor kullandıkça nasılsa. ilkgün 2 saat ekran süresinden sonra, bugün 3.5 saat ekran ve 30 saat cıvarı bekleme aldım. ancak ekran açık web de dolanırken hala çok iniyor and. 4.2 ye göre. 4 saati geçmesi lazım. gsn battery uygulamasına göre pildeki bekleme süresine tam dolup hala şarjda kaldığı süre de dahil gibi gözüküyor. şarjdan çekildikten sonraki süre Gsm de düşük çıktı?
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personalcomputer 2 yıl
2,5 yılda Android 6 küsür çıktı.
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codred 2 yıl
niye geçmediğimi unutmuşum, pişman oldum. e/g/h düzelir diye hepsini yükledim ota ile. ancak giderek pili sömüren bir 4.4 ile başbaşa kaldım. 4.2de 4.5 saat cıvarı ekran süresi varken güncelleme ler ilerledikçe süre 2saate indi. bu nasıl bi rezalet.
yarı yarıya. 2kat fazla güç tüketiyor 4.4.android sistemi ve google hizmetleri %30 larda içiyor resmen.


lanet olsun böyle güncellemeye. zamanında okumuştum sıkıntıları unuttuk gitti. ykb cüzdan istiyor, hemde biraz değişiklik olur diye güncelleyeyim dedim, pişman oldum.
euro firmware benimki. paralel ithalat. xda da almanya fw gördüm de eur diye global euro rom varmı yüklesek.
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Alex Higgins 2 yıl
Lan lg bize bir marshmallow yollayacaktın nerde kaldi o

Yalnız s4e oyuncak denilmiş lg 3 seride tam tersine çevirmeyi başardı s7/s7edge nerede g5 nerede
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berkwinchester 2 yıl Alex Higgins
hak veriyorum bu konuda hocam...
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***Leopard*** 2 yıl Alex Higgins
Lg hicbir zaman G2 ye Marshmallow verecegiz demedi ki


Hicbir Marshmallow alacaklar listesine de koymadi zaten

O zamanlar S4 u eziyordu G2,Lg daha iyiydi de simdi Samsung arayi acti gitti.
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berkwinchester 2 yıl
Hortlatana saygilar... Samsung fanlari uzayin sampiyon LG
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HaNGar 2 yıl
6.0 kullanıyorum teknoloji çok ilerledi
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fl0ral 2 yıl
5.0.2 stock roma geçtim çok sıkıntılı 4.4.2 sanırım en stabil olanı
Hangi stock rom en iyisidir acaba
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f1rıncı 2 yıl
en güncel stock romlar genel de alman romu oluyor, birde icex rom var şuan kullanıyorum cloudy 3.3 ve ndm den daha stabil geldi bana öneririm.
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codred 2 yıl
ben v20d ye yeni geçtim. tel daki takılmalar düzeldi
bu seferde v20g var diyor. bu update ler ne getiriyor bulamadım. fransızca siteler çıkıyor google da enteresan.

g3 g5 hikaye. g2 hala harika iş çıkarıyor. hortu hakediyor. hortkediyor.. hortediyor..
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xAlfonso 2 yıl
5.0 aldı bu telefon yanılmıyorsam
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salih-amel 2 yıl
bu nasıl bir hort tur hocam bu güncellemeyi alanlar evlendi artık çoluk çocuk falan büyütüyor..
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PeerNet* 2 yıl

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