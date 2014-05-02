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LG G3 en sonunda görüntülendi

5 yıl
828
1
285
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3 en sonunda görüntülendi
LG'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu G3 için geri sayım başladı. Bu ayın sonlarına doğru, aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyük şehirlerde eş zamanlı etkinliklerle lanse edilmesi beklenen G3'ün detaylı fotoğrafları nihayet gün ışığına çıktı.
G2 modelinin geçtiğimiz yıl elde ettiği büyük başarı sonrası beklentilerin iyice arttığı LG cephesinde, G3 modeli G2'nin başarılı yanlarını devam ettirip eksiklerini örtecek gibi görünüyor. Ekran büyüklüğünün 5.5-inç seviyesine yükseleceği ifade edilen ancak henüz doğrulanmayan telefon, aynı zamanda Snapdragon işlemci ailesinin şu anki en hızlı temsicilsi olan 8974AC versiyonundan güç alacak. Samsung Galaxy S5'te de yer alan dört çekirdekli işlemci 2.46GHz çalışma hızına, işlemciye entegre grafik birimi Adreno 330 da 578MHz çalışma hızına sahip. 3GB LPDDR3 RAM ile gelecek olan telefona 3000mAh kapasiteli pilin eşlik edeceği bildiriliyor. 4K video kaydı yapabilen 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerası optik görüntü sabitleme özelliğini de getirecek gibi görünen telefon, IPX7 su ve toza karşı dayanıklı olma standartlarını da destekleyecek gibi görünüyor. G2'de olduğu gibi kenarlarında oldukça ince çerçeve yapısına yer verilen telefon, sanal butonlar ile kontrol edilecek. 
Telefon arka kısmına baktığımızda, bazı kozmetik güncellemeler olduğunu görmekteyiz. İlk defa G2 modelinde karşımıza çıkan sihirli tuş anlayışı yeni modelde de devam ederken, kameranın yanında aynı iPhone 5S ve HTC One M8'de olduğu gibi çift tonlu LED flaşa yer verildiğini görmekteyiz. Buton tasarımlarında da güncelleme olduğu görülen telefon, yazılım tarafında ise Android 4.4.2 KitKat ile anons edilecek gibi görünüyor. Optimus UI arayüzünün hafifletilmiş ve görsel olarak daha estetik bir hale büründürülmüş son versiyonunu kullanacak olan telefonun fiyat anlamında G2 gibi rekabetçi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

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fukox 5 yıl en beğenilen
Kahrolsun sanal tuş!
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Timberman 5 yıl
Xiaomi gelsin bunlar 1000tl
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strathmorea 5 yıl
Yahu çekmişsin madem adam gibi tam önden, yandan ve arkadan çek. Uçtan uca çekmiş bir halt anlaşılmıyor özellikle ön kısım.
1 Yanıt Yanıtla +54
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1 Avatar
Steteskop 5 yıl
Tasarım çok sade geldi gözüme.
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DevoN 5 yıl fx57
fx57



 

 

LG'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu G3 için geri sayım başladı. Bu ayın sonlarına doğru, aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyük şehirlerde eş zamanlı etkinliklerle lanse edilmesi beklenen G3'ün detaylı fotoğrafları nihayet gün ışığına çıktı.

 

G2 modelinin geçtiğimiz yıl elde ettiği büyük başarı sonrası beklentilerin iyice arttığı LG cephesinde, G3 modeli G2'nin başarılı yanlarını devam ettirip eksiklerini örtecek gibi görünüyor. Ekran büyüklüğünün 5.5-inç seviyesine yükseleceği ifade edilen ancak henüz doğrulanmayan telefon, aynı zamanda Snapdragon işlemci ailesinin şu anki en hızlı temsicilsi olan 8974AC versiyonundan güç alacak. Samsung Galaxy S5'te de yer alan dört çekirdekli işlemci 2.46GHz çalışma hızına, işlemciye entegre grafik birimi Adreno 330 da 578MHz çalışma hızına sahip. 3GB LPDDR3 RAM ile gelecek olan telefona 3000mAh kapasiteli pilin eşlik edeceği bildiriliyor. 4K video kaydı yapabilen 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerası optik görüntü sabitleme özelliğini de getirecek gibi görünen telefon, IPX7 su ve toza karşı dayanıklı olma standartlarını da destekleyecek gibi görünüyor. G2'de olduğu gibi kenarlarında oldukça ince çerçeve yapısına yer verilen telefon, sanal butonlar ile kontrol edilecek. 

 

Telefon arka kısmına baktığımızda, bazı kozmetik güncellemeler olduğunu görmekteyiz. İlk defa G2 modelinde karşımıza çıkan sihirli tuş anlayışı yeni modelde de devam ederken, kameranın yanında aynı iPhone 5S ve HTC One M8'de olduğu gibi çift tonlu LED flaşa yer verildiğini görmekteyiz. Buton tasarımlarında da güncelleme olduğu görülen telefon, yazılım tarafında ise Android 4.4.2 KitKat ile anons edilecek gibi görünüyor. Optimus UI arayüzünün hafifletilmiş ve görsel olarak daha estetik bir hale büründürülmüş son versiyonunu kullanacak olan telefonun fiyat anlamında G2 gibi rekabetçi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

 

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g-flex ile g3 ayni telefon mu?
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Deníz 5 yıl
çok dandik gözüküyor, hiç mi zevkiniz yok lg!
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corsten 5 yıl
Önden güzel ama arkadan çirkin geliyor nedense. Htc ve apple dışında tasarımdan anlayan yok :(
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BoDuR 5 yıl
Konuyu en başından beri sabırla okuyorum ve bazılarınızın yorum adı altında karaladıklarına karşılık birşey sormak istiyorum.

Sizlerin LG G3'ü nasıl bir cihaz olurdu?Zira hissiyatıma göre ürünü geliştiren ve sizlere sunan zihniyet hala daha memnuniyetinizi kazanamamış görünüyorlar.

Açıkçası yine hissiyatıma göre kendileri bu durumdan pek de müzdarip değiller,yine zira LG ve beraberindeki birçok firma sektörde farklı segmentlerde kendilerini kanıtlayarak yollarına devam ediyorlar ve mesaileri dışında karşılıklı oturup içkilerini yudumlayabiliyorlar. :)

Ticarette işleyiş arz ve talep bütünlüğünde ilerler.Size sunulur ve siz talep ederseniz alırsınız,bunun müşteri bazındaki karşılığı ise ihtiyacını ve kullanım alanlarını belirlemek şeklinde belirtilir.

Teşekkür ediyor ve farkındalıklarla dolu zihniyetlerle yola devam diyorum.

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fatihinoglu 5 yıl
Lg g3 maximum 1800 olur
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Batuyilmz 5 yıl
Resimlere bakınca tasarımı ne yalan söyliyim benimde hoşuma gitmedi ekranı bide büyük geldi 5.5 bide pilin 3000 olmaz bence 3200 falan olur
g2 kullanıcısıyım memlunum g3de g2 gibi ses getirir umarım

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ten_don 5 yıl
ekran buyusun karsi degilim ama bir onceki en ideal boyut 5.2'' muhabbeti havada kaliyor..buyuttuk deyin gecin kilif uydurmayin.
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fatihinoglu 5 yıl
Dört gözle bekliyorum g3 u
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Alp 5 yıl
Ben siyah renklisini beğendim şahsen, uzun süredir telefon almak için bekliyorum bu süre zarfında da hep tablet kullandım. Bir ara G2 almaya yeltendim ama bekledik bari daha iyisini alalım, G3'ü bekleyelim dedik.

Sanal tuşa çok takılmış bazı arkadaşlar, G2'de yok muydu bu? Tam olarak neresi farklı G2'den, nerede bu sanal tuş?
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ARNT 5 yıl
Ben tasarımı da ekran boyutunuda çok beğendim.. Koyu gri olan çok iyi olmuş.. Bi tanıtılsında gelsin bir inceliyim büyük ihtimal g3 alıcam gibi duruyor.
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blacklotus 5 yıl Alp
Alp

Ben siyah renklisini beğendim şahsen, uzun süredir telefon almak için bekliyorum bu süre zarfında da hep tablet kullandım. Bir ara G2 almaya yeltendim ama bekledik bari daha iyisini alalım, G3'ü bekleyelim dedik.

Sanal tuşa çok takılmış bazı arkadaşlar, G2'de yok muydu bu? Tam olarak neresi farklı G2'den, nerede bu sanal tuş?

dostum benim yazacağım mesajın aynısı yazmışsın
bende beklemedeyim
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TikDiyenTüleyman 5 yıl
Çöp.

G2 kadar satılmaz
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cübbeli gandalf 5 yıl
Konuyu okumadım lansmanı bekliyorum
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spyman 5 yıl cübbeli gandalf
cübbeli gandalf

Konuyu okumadım lansmanı bekliyorum


sanal tuşa olan telefon almayacağım, telefonun ekranından çalıyorlar.
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