LG G3 en sonunda görüntülendi

LG'nin merakla beklenen yeni nesil süper telefonu G3 için geri sayım başladı. Bu ayın sonlarına doğru, aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı büyük şehirlerde eş zamanlı etkinliklerle lanse edilmesi beklenen G3'ün detaylı fotoğrafları nihayet gün ışığına çıktı.

G2 modelinin geçtiğimiz yıl elde ettiği büyük başarı sonrası beklentilerin iyice arttığı LG cephesinde, G3 modeli G2'nin başarılı yanlarını devam ettirip eksiklerini örtecek gibi görünüyor. Ekran büyüklüğünün 5.5-inç seviyesine yükseleceği ifade edilen ancak henüz doğrulanmayan telefon, aynı zamanda Snapdragon işlemci ailesinin şu anki en hızlı temsicilsi olan 8974AC versiyonundan güç alacak. Samsung Galaxy S5'te de yer alan dört çekirdekli işlemci 2.46GHz çalışma hızına, işlemciye entegre grafik birimi Adreno 330 da 578MHz çalışma hızına sahip. 3GB LPDDR3 RAM ile gelecek olan telefona 3000mAh kapasiteli pilin eşlik edeceği bildiriliyor. 4K video kaydı yapabilen 16MP çözünürlüğündeki yeni kamerası optik görüntü sabitleme özelliğini de getirecek gibi görünen telefon, IPX7 su ve toza karşı dayanıklı olma standartlarını da destekleyecek gibi görünüyor. G2'de olduğu gibi kenarlarında oldukça ince çerçeve yapısına yer verilen telefon, sanal butonlar ile kontrol edilecek.

Telefon arka kısmına baktığımızda, bazı kozmetik güncellemeler olduğunu görmekteyiz. İlk defa G2 modelinde karşımıza çıkan sihirli tuş anlayışı yeni modelde de devam ederken, kameranın yanında aynı iPhone 5S ve HTC One M8'de olduğu gibi çift tonlu LED flaşa yer verildiğini görmekteyiz. Buton tasarımlarında da güncelleme olduğu görülen telefon, yazılım tarafında ise Android 4.4.2 KitKat ile anons edilecek gibi görünüyor. Optimus UI arayüzünün hafifletilmiş ve görsel olarak daha estetik bir hale büründürülmüş son versiyonunu kullanacak olan telefonun fiyat anlamında G2 gibi rekabetçi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.