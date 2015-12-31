LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Yeni yıla girmeye hazırlanırken LG'den G3 kullanıcılarına müjdeli haber geldi, G3 cihazları için Android 6.0 güncellemesi dağıtılmaya başladı. LG Polonya'nın resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden yaptığı duyuru neticesinde güncelleme dün itibariyle Polonya'daki kullanıcılara sunuldu. Hatırlatma yapmak gerekirse LG, Android 5 Lollipop güncellemesi için de ilk etapta Polonya'yı seçmiş daha sonraki dönemde ise Kore ve Avrupa ülkelerine dağıtılmıştı.

Şu anda sadece LG'nin bilgisayar yazılımı yardımıyla yüklenebilen güncellemeyi yükleyebilmek için de cihazın kilitsiz (unlocked) bir versiyon olması gerekiyor. Güncelleme beraberinde Android Marshmallow ile gelen güvenlik açıklarına yönelik yamalar, performans iyileştirmeleri, pil süresinde artış ve güncellenen LG uygulamalarının modele kazandırılması bekleniyor.

LG G4'e verilen Marshmallow güncellemesi tarihleri üzerinden tahmin yürütmek gerekirse Ocak sonu gibi ülkemize gelmesini beklediğimiz güncelleme ile LG'nin rakiplerine karşı bir adım öne geçtiği söylenebilir.

https://twitter.com/LGPolska/status/682123224923111424