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LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı

Pek çok LG G3 kullanıcısının merakla beklediği Android'in en son sürümü 6.0 Marshmallow güncellemesi Polonya başta olmak üzere dağıtılmaya başlandı. Güncelleme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 yıl
24b
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29
Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni yıla girmeye hazırlanırken LG'den G3 kullanıcılarına müjdeli haber geldi, G3 cihazları için Android 6.0 güncellemesi dağıtılmaya başladı. LG Polonya'nın resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden yaptığı duyuru neticesinde güncelleme dün itibariyle Polonya'daki kullanıcılara sunuldu. Hatırlatma yapmak gerekirse LG, Android 5 Lollipop güncellemesi için de ilk etapta Polonya'yı seçmiş daha sonraki dönemde ise Kore ve Avrupa ülkelerine dağıtılmıştı.
LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı
 
Şu anda sadece LG'nin bilgisayar yazılımı yardımıyla yüklenebilen güncellemeyi yükleyebilmek için de cihazın kilitsiz (unlocked) bir versiyon olması gerekiyor. Güncelleme beraberinde Android Marshmallow ile gelen güvenlik açıklarına yönelik yamalar, performans iyileştirmeleri, pil süresinde artış ve güncellenen LG uygulamalarının modele kazandırılması bekleniyor.
LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı

LG G4'e verilen Marshmallow güncellemesi tarihleri üzerinden tahmin yürütmek gerekirse Ocak sonu gibi ülkemize gelmesini beklediğimiz güncelleme ile LG'nin rakiplerine karşı bir adım öne geçtiği söylenebilir.

https://twitter.com/LGPolska/status/682123224923111424 Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen MultiCore
MultiCore
G2ye de en azından 5.1 verseler ya


Ona da 6.0 gelecek gelecek aylarda
2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaslar lg lg3 e tam olarak 6.0 guncellemesi geldimi yukleyen varmi bn hergun baskiyom bi guncelleme yok hala nasil bi is bu ya
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DH Misafiri 3 yıl
TELEFON YAVASLADI ISINMAYA BASLADI ISISI 90 DERERECE CIKIYOR PROGRAM GUNCELLEMESI GEREKİYOR
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DH Misafiri 3 yıl
lg 6.0 ı es geçmiş direkt 7.0 verecekmiş seneye mart ayı içerisinde kaynak lgtürkiye
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DH Misafiri 3 yıl
android 6 nın g3 'e neler getirip götürdüğü test puanları gibi düzgün bir incelemeden geçiren varmı acaba bazı yazılarda eskiye göre şarjın çabuk bittiği söyleniyor. detaylı inceleme yapan oldumu ?
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yukselktu 3 yıl
Arkadaşlar ben konuya yeni dahil oldum bayadır forumda yoktum zaten. G3 kullanıcısıyım gördüğüm kadarıyla hala 6.0 gelmedi yasal olarak yani root falan kullanmadan bu güncellemeyi alan varmı? Aldıysa nasıl aldı yardımcı olabilir mi? :) teşekkürler şimdiden
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mekereci sefa 3 yıl
ya arkadaşlar yorumları okudum bazıları güncellemiş ama ben her gün kontrol ediyorum bana gelmedi nasıl halledebilirim yardımcı olun lütfen
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DH Misafiri 3 yıl
İlk çıktığında yukleyenlerdenim. G3 u iyi hoş ama yazılım stabil değil diyip çamur atanlara söylüyorum. Nolur gidin 6.0 li halini kullanın. Sonra helal olsun ayakta alkislayacagim dersiniz. Bin kere helal olsun lg ye. Bu işte devrim yapan tek firma.
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DH Misafiri 3 yıl
Beklemedeym en kisa zamanda gelirde turkiyeye yukleriz.Ve su tus kombinasyonunu degistirsnler ya kitkat daki gorunum daha guzeldi bence.
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Stickand 3 yıl
38 k olan antutu 54 k ya fırladı bu kadar değişimi kimse beklemiyordu
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ylmzsngl 3 yıl
Darısı diğer telefonların başına.
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