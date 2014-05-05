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LG G3'ün Türkiye lansmanı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

5 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG G3'ün Türkiye lansmanı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G3 için bekleyiş sona ermek üzere. Geçtiğimiz yılın en popüler telefonları arasında yer alan G2'nin devamı olarak teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefon, pek çok ülkede eş zamanlı olarak lanse edilecek. LG Türkiye tarafından bugün yollanmaya başlanan davete göre, G3'ün Türkiye serüveni 28 Mayıs'ta başlayacak.
Yapılacak lansmanı takip eden günlerde satışa sunulması beklenen G3, mevcut bilgilere göre 5.5-inç büyüklüğünde olacak. Tasarım hatları itibariyle G2'den izler taşıyan ancak başta arka tuş dizilimi olmak üzere bazı güncellemeler de içeren telefon, Qualcomm'un 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801-8974AC işlemcisinden gücünü alacak. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte biri 2GB diğeri ise 3GB olmak üzere RAM seçeneğine göre iki farklı versiyonun olacağı konuşulan telefon, 2K ekran çözünürlüğünü destekleyecek. Yüksek çözünürlüklü ekran açısından global bir firmanın dünya genelinde satışa sunduğu ilk telefon olacak G3, aynı zamanda G2'nin en büyük eksiği olan microSD kart slotunu da getirecek.
3000mAh büyüklüğünde pile sahip olacağı ifade edilen ancak teknik özelliklerinin hiç birisi şu ana kadar resmi olarak doğrulanmayan G3, 16MP çözünürlüğünde OIS+ yani geliştirilmiş optik görüntü sabitleme özelliğinin desteklediği ve 4K video yeteneğinin olduğu bir kamera sistemi ile birlikte karşımıza çıkıyor olacak. Apple iPhone 5S ve HTC One M8'de olduğu gibi çift tonlu LED Flash ile donatılan telefon, yazılım tarafında ise Android 4.4.2 KitKat üzerinde LG'nin ciddi güncellemeler içeren son nesil arayüzünü çalıştırıyor olacak.
LG G3'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 


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swat882 5 yıl en beğenilen
Tr yi önemseyeni bizde önemseriz
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Christian Lorenz 5 yıl
Bu durumda LG'yi tebrik etmek gerek çoğu firmanın adam yerine koymadığı (!) ülkemizde tüm dünyada eş zamanlı olarak lansman yapan nadir firmalardan...
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gorkem2626 5 yıl Sacramental
Sacramental
Tasarım çöp.

Köftehor seni verseler nefessiz kullanirsin
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Donanım Rehberi 4 yıl
Şunu merak ediyorum arkadaş LG G3 Düşünüyordum 16 megapixel olduğunu okuyunca (burda okuduğumu unutmuşum) sonra tekrar bi arattırınca başka yerlerde 13 diyince g2 felan mı alıyım ne yapıyım dedim sonra buraya tekrar gelince tekrar bi hoş oldum artık sayılı günler kaldı lansmanı bekliyoruz. g2 ye sahip çıktığınız için İstanbul'da lansman yapılıyor ki şu da var aynı şeyi diğer firmalar yapsaydı (yani telefondan bahsediyorum çok üst seviyeydi ve çok iyi f/p idi çokta hoştu) onlarada sahip çıkardık.
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AlpKhanate 5 yıl
Lansmana biz katılmıyor muyuz? :D
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Havya Makinesi 5 yıl
LG gercekten iyi bir firma. Fakat LG TUrkiye isini ciddiye almiyor. 3. Dunya ulkeleri bile G2 icin KitKat aldi fakat Turkiyeye onlardan aylar sonra geldi. Knock Code kullanmayan ulke kalmadi Turkiyeye hala gelmedi.
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HSeldon 5 yıl
Piyasada bulunabilir olması hangi tarihi bulur?

2000 ₺-2200₺ derlerse, biraz zor bir fiyat olur. Çünkü o fiyatlara Samsung S5 , sony falan var. LG'nin marka değeri bunlar kadar güçlü değil.
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teonamel 5 yıl
Arkadaşlar Lg firmasının mobil kanalında çalışıyorum. Bildiğim birkaç detayı paylaşayım. s805 ile gelmesi muhtemel, Türkiye modelinde 3gb ram olacağı konusunda duyumlarımız var. Kesin ifadeler kullanmıyorum çünkü üst düzey yöneticilerin ağzı bıçak açmıyor. Çerçevede metal kullanılmış gövde plastik, pil 3200mAh sürpriz yapması muhtemel. Kamera gece çekimlerinde G2 modelindeki eksiklikleri giderilmiş. Ekran kalitesi sıradışı (gören ve deneyen yöneticimizin yorumu) gelelim en kritik konuya. Fiyatı 2000tl ile 2199tl arasında olacağı konuşuluyor. Şahsen 805,3gbram,3200mAh ile sürpriz yaparsa fiyatı makul. Samsung G3 çıkana kadar satabildiği kadar S5 satmak istiyor hatta G3 etkisini azaltmak için S5 + modelini duyurdu. Özellikleri s805+3gbram+metal gövde bu hamleyi baz alırsak G3 muhtemel sürprizi bahsettiğimiz özelliklerle yapacaktır.
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Duratorq_ 5 yıl teonamel
anladığım kadarıyla kafalarımızdaki fiyat zor görünüyor. teşekkürler
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User Friendly 5 yıl teonamel
Üst düzeydekilere söyle bir şekilde, 1999'dan bir kuruş fazla yapmasın, kafayı kullansınlar...
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DH Misafiri 5 yıl
heycanla bekliyoruz.
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tomofil tutkunu 5 yıl
evleaks'dan yeni resimler düştü....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Metal görünümlü plastik bir arka kapağı olacağı düşüncesindeyim.. metal ve açılabilir pek mantıklı gelmedi bana..
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kill_them_all 5 yıl
keşke uygun bir kampanya yaparak G2 ile değişim kampanyası düzenleseler, bizim gibi G2 yi yeni alanlar faydalanmış olur en azından
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cosica 5 yıl kill_them_all
kill_them_all

keşke uygun bir kampanya yaparak G2 ile değişim kampanyası düzenleseler, bizim gibi G2 yi yeni alanlar faydalanmış olur en azından


sonuçta değişimi bedava yapmayacakları için, telefonunuzu 2. elde satarak da yeni modele terfi edebilirsiniz, hatta bu şekilde daha kârlı olur kanımca.
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by__metallica 5 yıl
Android bir telefon alacak olursam kesinlikle tercihim LG olacak. Apple kullanıyorum ancak bu apple'a kızmadığım anlamına gelmiyor. 1 tane Apple Store açmaları yıllar sürdü. Microsoft desen Xbox'ı türkiyeye 7 yıl sonra gönderdi. Bize önem verene bizde karşılığını veririz. Umarım fiyat yine uygun olurda ciddi bir LG Pazar payı oluşur Türkiyede.
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pentaaaaa 5 yıl
çok güzel bir haber
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chatlaxs 5 yıl
Bide telefonu sattıktan sonra güncelleme işine baksa lg güzel olacak, optimus G hala güncelleme gelecek diye bekliyoruz
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anlanl 5 yıl
Full hd bile fazla laptopumun ekranı hd diyen arkadaşlar laptopunuzun ekranına telefonunuza baktığınız mesafeden ( yaklaşık 1 karış ) bir bakın bakalım. Televizyonların ekranları da hd ama onlara 1 karıştan bakmıyorsunuz. Lütfen laptop tv çözünürlüğüyle telefon çözünürlüğünü karşılaştırmayı bırakın.

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BÖCCÜK ♂ 5 yıl
Değerli basın mensubu yerine ismen hitap etse çok şekil olurdu
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vercer2005 5 yıl
ergen muhabbetlerine hiç girmeyeceğim ama, metal diyip duruyorsunuz ama, bazı non metalik malzemeler metal dediğini alaşım malzemelerden çok daha maliyetli malzemeler olabiliyor.
bunu bu işin mühendisi diyor size öyle değerlendirin diyorum .

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truvazotti 5 yıl
Yurdumda herkes elektirik elektronik muhensisi yotumlara bakinca. Ama gercege donersek urettigimiz urettigimiz yok. Anca baskalarinin urettiklerine b.k atmaktan baska isimiz de yok. Burada her telefona cop diyen ergen arkadaslar birlessin de bir telefon firmasi acsin bari belki bu "derin" bilgileri bir ise yarar.
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Aydenz 5 yıl
LG den gazuk yimeye razıyız
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