LG G3'ün Türkiye lansmanı 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G3 için bekleyiş sona ermek üzere. Geçtiğimiz yılın en popüler telefonları arasında yer alan G2'nin devamı olarak teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefon, pek çok ülkede eş zamanlı olarak lanse edilecek. LG Türkiye tarafından bugün yollanmaya başlanan davete göre, G3'ün Türkiye serüveni 28 Mayıs'ta başlayacak.

Yapılacak lansmanı takip eden günlerde satışa sunulması beklenen G3, mevcut bilgilere göre 5.5-inç büyüklüğünde olacak. Tasarım hatları itibariyle G2'den izler taşıyan ancak başta arka tuş dizilimi olmak üzere bazı güncellemeler de içeren telefon, Qualcomm'un 2.5GHz hızında çalışan Snapdragon 801-8974AC işlemcisinden gücünü alacak. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte biri 2GB diğeri ise 3GB olmak üzere RAM seçeneğine göre iki farklı versiyonun olacağı konuşulan telefon, 2K ekran çözünürlüğünü destekleyecek. Yüksek çözünürlüklü ekran açısından global bir firmanın dünya genelinde satışa sunduğu ilk telefon olacak G3, aynı zamanda G2'nin en büyük eksiği olan microSD kart slotunu da getirecek.

3000mAh büyüklüğünde pile sahip olacağı ifade edilen ancak teknik özelliklerinin hiç birisi şu ana kadar resmi olarak doğrulanmayan G3, 16MP çözünürlüğünde OIS+ yani geliştirilmiş optik görüntü sabitleme özelliğinin desteklediği ve 4K video yeteneğinin olduğu bir kamera sistemi ile birlikte karşımıza çıkıyor olacak. Apple iPhone 5S ve HTC One M8'de olduğu gibi çift tonlu LED Flash ile donatılan telefon, yazılım tarafında ise Android 4.4.2 KitKat üzerinde LG'nin ciddi güncellemeler içeren son nesil arayüzünü çalıştırıyor olacak.

LG G3'ün fiyatı ise şu an için bilinmiyor.



