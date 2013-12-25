Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G3'ün detayları şekillenmeye başladı

5 yıl
8,9b
1
284
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G3'ün detayları şekillenmeye başladı
Geriye bırakmaya hazırlandığımız 2013 yılının en çok konuşulan telefonlarından biri de LG G2 oldu. Sahip olduğu üst seviye donanım ve benzer seviyedeki rakiplerine nazaran makul fiyatı ile LG G2 gündemden hiç düşmedi. Ülkemizde de çok popüler olan G2 için yeni yazılım güncellemeleri merakla beklenedursun, G3 modelinin detayları da gelmeye başladı.
Kore merkezli endüstriyel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre LG G3, önümüzdeki yılın ikinci yarısında lanse edilecek. G2 modelinde olduğu gibi yaz döneminin sonlarına doğru çıkacağı tahmin edilen G3, donanım anlamında çıtayı daha da yukarılara taşıyacak. Bir süredir Galaxy S5 için konuşulduğu üzere G3'te de Quad HD ekran kullanılması bekleniyor.
LG aylar önce yaptığı açıklama ile 1440 x 2560 piksel çözünürlük desteği sunan 5.5-inç Quad HD IPS ekran çözümünü duyurmuş ancak ne zaman kullanılacağını açıklamamıştı. Şirkete yakın kaynaklara bakılırsa, G3 modelinde bu ekran kullanılacak gibi. Yani bir deyişle sadece çözünürlük artmamış olacak aynı zamanda ekran boyutu da 5.2"ten 5.5"e yükselecek.
RAM kapasitesi konusunda ilklere imza atmayı başaran firmalardan LG, Samsung'un hali hazırda 3GB DDR3 bellek kullanan mobil cihazlarına karşı 4GB'a çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmese de G3 modelinin minimum 3GB RAM ile geleceğini de ifade etmek gerekiyor. 16MP çözünürlüğünde, baştan tasarlamış yeni bir sensöre sahip kamera altsisteminin eşlik edeceği G3, gelecek yıl yaygınlaşması beklenen 4K video akımına da dahil olacak görünüyor.
G2 modelinde Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisini kullanan LG, G3 modelinde ise farklı bir yol izleyebilir. Duyurusu yeni yapılan Snapdragon 805, performans liderliği iddiası lanse edilmesine karşın LG, 2014'teki amiral gemisinde kendi geliştirdiği işlemciyi kullanacak gibi. Bir süre önce ARM'dan lisans alan ve sektörde deneyimi yüksek işlemci tasarım mühendislerini toplayan LG, G3 modeli için 8 çekirdekli Odin işlemcisini planlıyor.
Detayları hakkında net bir bilgi olmasa da, bizzat LG tarafından tasarlanan bu işlemcinin 64-Bit olması ve 8 adet ARM Cortex-A53 çekirdeğine sahip olması öngörülüyor. Çalışma frekansının 2GHz+ olacağı bildirilen yeni işlemciye, grafik birimi tarafında ise ARM'ın yeni nesil Mali-T700 serisi yüksek performanslı GPU tasarımlarından biri eşlik edecek.
İşletim sistemi tarafında Android'in hangi sürümüyle geleceği henüz bilinmeyen LG G3 için, Android 5.0 sürprizi de yapabilir. Mayıs ayında gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde en yeni Android sürümünün tanıtılması beklenirken, LG G3'ün çıkacağı tarihi de dikkate aldığımızda, Koreli üreticinin yeni telefonu bu sürümden de istifade edebilir. LG'nin yeni amiral gemisi hakkıdan konuşulan ilk bilgiler bu şekilde. Yeni telefonla ilgili detaylar bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşma devam edeceğiz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheTurkAdam07 5 yıl en beğenilen
Arkadas yeter artık su çözünürlük olayı.Benim 2400 tl verip aldığım laptopun ekranı bile 768p.
1 Yanıt Yanıtla +141
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 5 yıl
Samsung'un Galaxy S yada Galaxy Note serisinde yaptığı gibi LG'de G serisiyle her yıl yeni bir telefon çıkaracak anlaşılan.
Her sene belleği, ekran boyutunu, ekran çözünürlüğünü, kameranın megapikselini büyütüp duruyorlar ama bugün LG G2'de GTA San Andreas'ı son ayarda açsak dahi biraz ilerisinin grafikleri sonradan yükleniyor, yıllar önce bundan düşük donanımdaki bilgisayarlarda olmayan bir sorundu bu. Üreticilerin yeni donanımdan çok yeni yazılıma ve optimizasyona önem vermeleri gerekir ki o donanımın karşılığını tam alabilelim. Aksi halde 6 ayda bir gelişen işlemci, ekran boyutu, ekran çözünürlüğü, bellek ve kamera megapikseliyle bir yere gelindiği yok.
Samsung'un Galaxy S yada Galaxy Note serisinde yaptığı gibi LG'de G serisiyle her yıl yeni bir telefon çıkaracak anlaşılan.Her sene belleği, ekran boyutu...
Devamını Gör
Yanıtla +72
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Senbonzakura Kageyoshi 5 yıl
Hocam daha G2'nin taksidi bitmedi.
1 Yanıt Yanıtla +72
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
mesci_663 5 yıl
Yanımızda da akü ile dolaşırız artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
raver 5 yıl
ne zaman çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Suprémacy 5 yıl
İnsanlar böyle telefon almaya devam ettikçe firmalar da her 6 ayda bir amiral gemisi çıkartır tabi. Artık bilinçlenmemiz gerek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gwynbleidd. 5 yıl Suprémacy
Katılıyorum. Ama yakın zaman içinde bunun da modası geçer diye düşünüyorum. Biraz daha bilinçleniriz sanırım, çünkü yıl içinde 2 tane amiral model de neyin nesi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
merakla bekliyorum bide iddialı bi fiyatla gelirse değmeyin keyfime hiç kaçırmam alıtım hemen
,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızılbıyık 5 yıl
Stabilite htc den sorulur. Telefon bosta 600 mb civari ram kullaniyor en ufak kasma masma da yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acer_sahibi77 5 yıl
Yazıldı mı bilmiyorum ama gizchina.com sitesine göre LG g3 mediatek mt6595 işlemci ile gelebilir...
S805'e yakın bir performans sunuyormuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathspell Omega 5 yıl
Ve yine ekran boyutu büyür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathspell Omega 5 yıl
Ve yine ekran boyutu büyür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
All Hail The King 5 yıl
HK G3 ü tercih ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B7E0863E7 5 yıl
Bi an önce çıksın da g2nin fiyatları düşsün
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etyemez 5 yıl
Android 4.x li bidaha telefon almam
Son 3 telefonum android su an g2 kullanmaktayim
Marketi cop
Stabilize cop
Bosta 1.2 gb ram harcayan bir sistem arka planda ne b.k yapiyorsa anlamis degilim

Androidin ozgurlugu ios un stabili olan bi telefon yk
Iphone 5 inch telefon cikarsin androide bakmam bidaha
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viktory.. 5 yıl etyemez
etyemez

Android 4.x li bidaha telefon almam
Son 3 telefonum android su an g2 kullanmaktayim
Marketi cop
Stabilize cop
Bosta 1.2 gb ram harcayan bir sistem arka planda ne b.k yapiyorsa anlamis degilim

Androidin ozgurlugu ios un stabili olan bi telefon yk
Iphone 5 inch telefon cikarsin androide bakmam bidaha

htc one alın yada yeni htc one alın 500-600 mb ram yiyor arayüz o kadar nerdeyse ios kadar stabil belki daha stabil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 5 yıl etyemez
kaç ram yediği kullanıcııyı ilgilendirmemeli, 2gb ram koymuşlar boş boş takılsın diye koymadılar ya
market konusunda haklısınız
stabilite konusunda katılmıyorum.g2 kullanıyorum 7-8 aydır daha bi kere donmadı,kasma yok, reset attığımı hatırlamam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8862 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve
4 etiket daha lg g3 lg g2 g3 erdi özüağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "2013'ün En'leri" bu akşam saat 21:00'da sizlerle 5 yıl Brother'dan yeni nesil doküman tarayıcı "ADS-2600W" 5 yıl Samsung Galaxy Gear video inceleme "Özellikleriyle iddialı akıllı saat testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim