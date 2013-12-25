LG G3'ün detayları şekillenmeye başladı

Geriye bırakmaya hazırlandığımız 2013 yılının en çok konuşulan telefonlarından biri de LG G2 oldu. Sahip olduğu üst seviye donanım ve benzer seviyedeki rakiplerine nazaran makul fiyatı ile LG G2 gündemden hiç düşmedi. Ülkemizde de çok popüler olan G2 için yeni yazılım güncellemeleri merakla beklenedursun, G3 modelinin detayları da gelmeye başladı.

Kore merkezli endüstriyel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre LG G3, önümüzdeki yılın ikinci yarısında lanse edilecek. G2 modelinde olduğu gibi yaz döneminin sonlarına doğru çıkacağı tahmin edilen G3, donanım anlamında çıtayı daha da yukarılara taşıyacak. Bir süredir Galaxy S5 için konuşulduğu üzere G3'te de Quad HD ekran kullanılması bekleniyor.

LG aylar önce yaptığı açıklama ile 1440 x 2560 piksel çözünürlük desteği sunan 5.5-inç Quad HD IPS ekran çözümünü duyurmuş ancak ne zaman kullanılacağını açıklamamıştı. Şirkete yakın kaynaklara bakılırsa, G3 modelinde bu ekran kullanılacak gibi. Yani bir deyişle sadece çözünürlük artmamış olacak aynı zamanda ekran boyutu da 5.2"ten 5.5"e yükselecek.

RAM kapasitesi konusunda ilklere imza atmayı başaran firmalardan LG, Samsung'un hali hazırda 3GB DDR3 bellek kullanan mobil cihazlarına karşı 4GB'a çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmese de G3 modelinin minimum 3GB RAM ile geleceğini de ifade etmek gerekiyor. 16MP çözünürlüğünde, baştan tasarlamış yeni bir sensöre sahip kamera altsisteminin eşlik edeceği G3, gelecek yıl yaygınlaşması beklenen 4K video akımına da dahil olacak görünüyor.

G2 modelinde Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisini kullanan LG, G3 modelinde ise farklı bir yol izleyebilir. Duyurusu yeni yapılan Snapdragon 805, performans liderliği iddiası lanse edilmesine karşın LG, 2014'teki amiral gemisinde kendi geliştirdiği işlemciyi kullanacak gibi. Bir süre önce ARM'dan lisans alan ve sektörde deneyimi yüksek işlemci tasarım mühendislerini toplayan LG, G3 modeli için 8 çekirdekli Odin işlemcisini planlıyor.

Detayları hakkında net bir bilgi olmasa da, bizzat LG tarafından tasarlanan bu işlemcinin 64-Bit olması ve 8 adet ARM Cortex-A53 çekirdeğine sahip olması öngörülüyor. Çalışma frekansının 2GHz+ olacağı bildirilen yeni işlemciye, grafik birimi tarafında ise ARM'ın yeni nesil Mali-T700 serisi yüksek performanslı GPU tasarımlarından biri eşlik edecek.

İşletim sistemi tarafında Android'in hangi sürümüyle geleceği henüz bilinmeyen LG G3 için, Android 5.0 sürprizi de yapabilir. Mayıs ayında gerçekleştirilecek Google I/O etkinliğinde en yeni Android sürümünün tanıtılması beklenirken, LG G3'ün çıkacağı tarihi de dikkate aldığımızda, Koreli üreticinin yeni telefonu bu sürümden de istifade edebilir. LG'nin yeni amiral gemisi hakkıdan konuşulan ilk bilgiler bu şekilde. Yeni telefonla ilgili detaylar bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşma devam edeceğiz.