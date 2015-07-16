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LG G4 satışları istendiği gibi gitmiyor

3 yıl
13,6b
1
90
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 satışları istendiği gibi gitmiyor

Bu yıl akıllı telefon pazarı açısından ilginç gelişmelere tanık oluyoruz. Pazarın tartışmasız lideri konumundaki Samsung, geçen yıl Sony Xperia Z3, HTC One M9 ve LG G3 amiral gemi modellerinin başarılı satışları karşısında Galaxy S5 ile beklentilerin altında kalmıştı. 

Anca bu yıla baktığımızda Sony Xperia Z4 versiyonları ve HTC One M9 amiral gemi modelinin beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Bu da Samsung'un ekmeğine yağ çalıyor. Galaxy S6 serisini zorlayacağı düşünülen LG G4 amiral gemi modeli de beklentileri karşılamaktan uzak. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Haziran ayı sonu itibariyle 240 000 LG G4 satışı gerçekleşti ve günde ortalama 3500-3800 cihaz satıldı. Galaxy S6 serisi ise ülkede şimdiye kadar 1.3 milyon satış rakamına ulaştı.

LG yeni amiral gemi modelinin 12 milyon satış rakamına ulaşacağını ve böylece yılı da 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapatacağını düşünüyordu. Ancak kaynaklar düşük LG G4 satışlarının mali tablolar açısından çok ciddi bir sorun oluşturacağını belirtiyor. 

Bazı kaynaklar LG'nin düşük satışları önceden tahmin ettiğini ifade ediyor. Zira firma LG G4 tanıtıldıktan bir süre sonra yılın sonlarına doğru asıl amiral gemi modelini tanıtacağını açıklamıştı. Snapdragon 820 yongaseti ve 4GB RAM gibi özellikler sunması beklenen modelin bu sayede LG G4 ile oluşan boşluğu dolduracağı düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Report-says-LG-G4-sales-are-lagging-badly-in-Korea_id71568 Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 3 yıl en beğenilen
Diğer haber siteleri Güney Kore için diye başlık atmış, siz tum Dünya diye başlık atmissiniz. Sonra hangi editor yazmış diye bakıyorum ve evet, Ekrem71. Ben hayatimda bu kadar fazla eleştiri alan ve hiçbirini de takmayan başka bir editor gormedim.
Diğer haber siteleri Güney Kore için diye başlık atmış, siz tum Dünya diye başlık atmissiniz. Sonra hangi editor yazmış diye bakıyorum ve evet, Ekrem71. Ben ha...
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casperfriendly 3 yıl
Eee bir zahmet.

Ekranı 2k yapıp onu besleyemeyen eski jenerasyon ile aynı hatta bir tık aşağı güce sahip işlemci bilhassa grafik işlemcisi ile bu kadar satması da gayet takdir edilesi. Kaldı ki, selefi ile neredeyse aynı tasarıma sahip olması da satışların istenilen seviyede olmamasında çok mühim bir etken. Keza rakiplerinin çok güçlü olması, gerek iOS tarafında gerekse de android tarafında.

U m u l u r ki, bir sonraki modelde, yapılan eleştiriler nazara alınarak eksikler kapatılır. Ve nihayetinde rakipleriyle boy ölçüşecek yeni bir model lanse edilir.

Sevgilerimle.
Eee bir zahmet.Ekranı 2k yapıp onu besleyemeyen eski jenerasyon ile aynı hatta bir tık aşağı güce sahip işlemci bilhassa grafik işlemcisi ile bu...
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Asus535 3 yıl
LG G Pro 2'yi, ülkemize getirmeyip, Galaxy Note 3'ü rakipsiz bırakmıştı.
G3 ve G4'e, 1080p'den daha büyük ekran koymaları da hata oldu.

G2'den çok memnunum. Umarım bozulmaz, çünkü onun yerine ne alırım bilmiyorum.
LG G Pro 2'yi, ülkemize getirmeyip, Galaxy Note 3'ü rakipsiz bırakmıştı.G3 ve G4'e, 1080p'den daha büyük ekran koymaları da hata oldu.G2'den ç...
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DH Misafiri 2 yıl
lg g4 almıştım arkadaşlar telefon 8 ay kullandım 9.ayda pert bootlop sorunu vardı ghost screen sorunu vardı lg servisi daha bu güne kadar gördüğüm en kötü servis .Servise yolladım telefonu 30 gün bekledim
servisten bırak aramayı bir kere mail bile gelmedi adamlar 1000 cihaz sattığında 500 sorunlu para iadesi talep ettim fakat şarj cihazı kaybettiğimden dolayı ürünün para iadesi gerçekleşmedi bana iade edilecek fiyattan ne kadarsa düşülsün dedim fakat yeni şarj cihazı olmadan kabul edilmiyormuş piyasada adam akıllı yok lg sarj aleti sanki kıçımdan çıkaracam bu kadar saçma bir olayla ilk defa karşılaşıyorum.LG PİŞMANLIKTIR.
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Alparslan046 2 yıl
Arkada?lar merhabalar öncelikle;
LG G4 cihazymda ciddi bir ysynma var konu?ma yaparken resmen kula?y my yakacak gibi sebebini bilenler yardymcy olursa sevinirim.
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MS4343 2 yıl Alparslan046
Alparslan046

Arkada?lar merhabalar öncelikle;
LG G4 cihazymda ciddi bir ysynma var konu?ma yaparken resmen kula?y my yakacak gibi sebebini bilenler yardymcy olursa sevinirim.

islemci kaynakli.....bu sekilde isina isina bootloop oluyor

Cihazin garanti durumu ve firma ne???? Eger Lg Turkiye garantiliyse sıkıntı olmaz....cihaz tamiri sorunsuz yapiyorlar....eger tamir edilemezse( biraz ugrastirsalarda) cihaz degisimide olabiliyor...
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bozok6666 3 yıl
Lg2 güzel telefondu fakat ısınıyordu g3 fazla bir yenilik getirmedi oda ısınıyor ekranı zarar görüyordu doğal olarak insanlar uzak duruyor lg g serisin güzel ama aşırı ısınan snapdragonlar bu firmaya zarar verdi....
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DH Misafiri 3 yıl
1-Anakart problemi 2-Aşırı ısınma 3-Şarjın çok hızlı azalması.. Aldığın G4'ün bu yaygın 3 sorundan birine sahip olmaması olasılığı % kaç? Ayrıca bu sorunları hiç yaşamayan şanslı arkadaşlar bu sorunlardan muzdarip olanlara çemkirmesin. Bi darbe de siz vurmayın tuzu kurular!..
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar ben lg g4 almayı düşünüyorum nasıl bir telefon
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serkan148 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ben lg g4 almayı düşünüyorum nasıl bir telefon

telefonu almıştım kardeşim yaklaşık 9 ay kullandım sonra pert oldu servise verdim hiç bir şekilde cevap vermediler para iadesi alıcam sakına alma telefonun ısınma sorunu var ısınma sorunundan dolayı pil eriyip anakarta akıyor sonra telefonda bootlop denilen bir sorun ortaya çıkıyor çoğu lg g4 kullanıcısında olan bir sorun bende dahil arkadaşlarımda servise verdi servis tamamen ilgisiz sakına lg alayım deme dostum parana yazık 1 aydır telefonsuzum daha soruların varsa bana yazabilirsin
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DH Misafiri 3 yıl
Sakın ama sakın gidipte LG g4 almayın.binlerce kez pişmanın.ya bunca senedir telefon kullanıcısıyım,lumia da kullanıyorum,ya gece yatarken bile durdugu yerde telefonun şarjımı eksilirmiş ya.sakın bu telefona para vermeyin,günde 5 kere şarja takılan telefondan hiçbir hayır gelmez.o telefonu kullanamadıktan sonra ekran parlaklığını yüzde 20ye çektikten sonra ben ne anlayım telefonun süper olmasından kullanamadıktan sonra
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ONUR_345241 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sakın ama sakın gidipte LG g4 almayın.binlerce kez pişmanın.ya bunca senedir telefon kullanıcısıyım,lumia da kullanıyorum,ya gece yatarken bile durdugu yerde telefonun şarjımı eksilirmiş ya.sakın bu telefona para vermeyin,günde 5 kere şarja takılan telefondan hiçbir hayır gelmez.o telefonu kullanamadıktan sonra ekran parlaklığını yüzde 20ye çektikten sonra ben ne anlayım telefonun süper olmasından kullanamadıktan sonra

G4 kullanıcısıyim almak isteyenleri yanlış yonlendirmeyelim.

İstisnalar kaideyi bozmaz
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Stand Alone 3 yıl
LG G3 var her işimi görüyor neden G4 alayım ki? Ayrıca 2K ekrana gereksiz diyen ve fark görmeyen göz dokturna gitsin.
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ONUR_345241 3 yıl
Bende 1 günlük G4 sahibiyim. Suan sarj harici gayet memnunum. Telefon yeni diye cok oynadim ondanda olabilir
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Borgir09 3 yıl
LG G4 aldım 3.gunumdeyim. Yaklaşık 2 hafta her telefonun hemen butun incelemelerine, yorumlarina baktım . Almadan gidip magazalarda da her telefonu inceleme fırsatını buldum. Gayet guzel ve sorunsuz bir telefon uretmis adamlar . Kamera zaten piyasadaki amator seviye dslrlarla ayni kalitede . Kulakligina cok elestiri almis fakat yaninda gelen quadbeat kulakligi htc m7 de gelen kulakliktan bile daha net ses veriyor. Arayuzunde en ufak bir takilma bile yok . Evet tek sorunu batarya ama adamlar kapagi değiştirilebilir bir telefon yapmislar ve gene yaranamamislar. O tapilan tasarimi cok sevilen samsung 1 sene sonra çöp olacak arayuz ve batarya konusunda ve batarya degistirme sansi bile olmayacak ki g4 unde tasarimi benim gayet hosuma gitti bu konuda subjektif davranmak lazim tabi herkesin tasarim anlayisi farklidir . Ama şunu soylemeliyim ki telefonlari incelemeden camur atmayın ,alacak arkadaslara da tavsiyem 1800 1900 e bu telefonu bulabiliyoken gidip 2500-3000 arasina o telefonlari alip sirf premium gozukuyo diye paranizi cope atmayin
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erginalpkz 3 yıl
Bence çok kötü bir tasarım ve malzeme kalitesi var
Pil kapağını deri yapmakla cihaza kalite katamazsın bence metal kullanacaktı
Lg ileri gitmesi gerekirken geri gitmeye başladı g2 deki sıçrayışını koruyamadı g3 olsun g4 olsun benim kanâtim o fiyat aralığının telefonu degil
Bence üreticiler 2k ekran fantazisini bırakmalı son kullanici için gereksiz bir teknoloji full hd bile telefonu epey zorlarken var sen düşün 2k yı
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