LG G4 satışları istendiği gibi gitmiyor

Bu yıl akıllı telefon pazarı açısından ilginç gelişmelere tanık oluyoruz. Pazarın tartışmasız lideri konumundaki Samsung, geçen yıl Sony Xperia Z3, HTC One M9 ve LG G3 amiral gemi modellerinin başarılı satışları karşısında Galaxy S5 ile beklentilerin altında kalmıştı.





Anca bu yıla baktığımızda Sony Xperia Z4 versiyonları ve HTC One M9 amiral gemi modelinin beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Bu da Samsung'un ekmeğine yağ çalıyor. Galaxy S6 serisini zorlayacağı düşünülen LG G4 amiral gemi modeli de beklentileri karşılamaktan uzak.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Haziran ayı sonu itibariyle 240 000 LG G4 satışı gerçekleşti ve günde ortalama 3500-3800 cihaz satıldı. Galaxy S6 serisi ise ülkede şimdiye kadar 1.3 milyon satış rakamına ulaştı.





LG yeni amiral gemi modelinin 12 milyon satış rakamına ulaşacağını ve böylece yılı da 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapatacağını düşünüyordu. Ancak kaynaklar düşük LG G4 satışlarının mali tablolar açısından çok ciddi bir sorun oluşturacağını belirtiyor.





Bazı kaynaklar LG'nin düşük satışları önceden tahmin ettiğini ifade ediyor. Zira firma LG G4 tanıtıldıktan bir süre sonra yılın sonlarına doğru asıl amiral gemi modelini tanıtacağını açıklamıştı. Snapdragon 820 yongaseti ve 4GB RAM gibi özellikler sunması beklenen modelin bu sayede LG G4 ile oluşan boşluğu dolduracağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-says-LG-G4-sales-are-lagging-badly-in-Korea_id71568