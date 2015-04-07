LG, G4 ve yeni arayüzü ile ilgili kısa videolar yayınladı

LG, 28 - 29 Nisan tarihlerinde yeni amiral gemisi modelini dünya genelinde farklı şehirlerde yapacağı lansman ile tanıtmaya hazırlanıyor. Seçilen şehirler arasında İstanbul'da yer alırken 29 Nisan günü lansmanlardan bir tanesi ülkemizde gerçekleşecek. Şirket yeni modeli için hazırlıklarını tamamlarken G4 ve arayüz ile ilgili bilgiler veren iki yeni video yayınladı.

İlk video gece atmosferinde bir şehir gösterilirken görüntü üzerinde gezinen bir lens bulunduğu bölgeleri daha aydınlık ve canlı şekilde gösteriyor. Daha sonra F 1.8 yazısı ile görüntülerin diyafram değerine vurgu yaptığı anlaşılıyor. Kamera konusunda iddialı gözüken modelin bir de arka kısmını gösteren bir silüeti videoya eklenmiş.

Daha sonra etkinlik tarihine vurgu yapılırken en son kısımda ise bir sürpriz sahne karşımıza çıkıyor. Bu sahnede deri benzeri bir madde üzerine LG G4 logosunun işlendiğini görüyoruz. Şirket daha önce de davetiye görselinde aynı maddeyi kullanarak deri dış yüzeye göz kırpmıştı. Deri yüzey görünümü akıllara Note 3'ü getiriyor ancak LG'nin malzeme tercihi nasıl olacak henüz bilinmiyor.

Diğer yandan yeni arayüz ile ilgili de bir video yayınlandı. Videonun ilk kısımlarında arayüzün gelişme süreci kısaca anlatılıyor. Daha sonra ise LG UX 4.0'ın getireceği yeniliklerden bahsedilmiş. Kısaca bahsetmek gerekirse ilk olarak hafif ve kullanımı kolay bir arayüze işaret ediliyor. Bir diğer yenilik olarak ise mantık olarak HTC'nin Blinkfeed özelliğine benzeyen aşağı kaydırılarak kullanan bir ekran görülüyor. Ancak bu ekranda HTC'den farklı olarak notlar, aktivite takibi, kolay erişim tuşları gibi kısımlar bulunuyor.

Daha sonra kolay fotoğraf çekimi ve fotoğraf ayarlarının detaylandırılması gösteriliyor. Bu kısımda dileyen kullanıcılara detaylı ayar seçenekleri sunulacak. Takvim de yeni arayüz ile değişimden etkilenirken, ayrıca arayüzün kullanıcıyı daha çok anlama ve isteklerine yanıt verme noktasında geliştirildiği belirtiliyor. Yeni arayüz bu bağlamda kişilere özel olarak tavsiye verme, hatıraları anımsatma ve zil sesi özelleştirme gibi seçeneklere de sahip olacak.

Yayınlanan iki videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.