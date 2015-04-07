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LG, G4 ve yeni arayüzü ile ilgili kısa videolar yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,7b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG, G4 ve yeni arayüzü ile ilgili kısa videolar yayınladı
LG, 28 - 29 Nisan tarihlerinde yeni amiral gemisi modelini dünya genelinde farklı şehirlerde yapacağı lansman ile tanıtmaya hazırlanıyor. Seçilen şehirler arasında İstanbul'da yer alırken 29 Nisan günü lansmanlardan bir tanesi ülkemizde gerçekleşecek. Şirket yeni modeli için hazırlıklarını tamamlarken G4 ve arayüz ile ilgili bilgiler veren iki yeni video yayınladı.
İlk video gece atmosferinde bir şehir gösterilirken görüntü üzerinde gezinen bir lens bulunduğu bölgeleri daha aydınlık ve canlı şekilde gösteriyor. Daha sonra F 1.8 yazısı ile görüntülerin diyafram değerine vurgu yaptığı anlaşılıyor. Kamera konusunda iddialı gözüken modelin bir de arka kısmını gösteren bir silüeti videoya eklenmiş.
LG, G4 ve yeni arayüzü ile ilgili kısa videolar yayınladı
Daha sonra etkinlik tarihine vurgu yapılırken en son kısımda ise bir sürpriz sahne karşımıza çıkıyor. Bu sahnede deri benzeri bir madde üzerine LG G4 logosunun işlendiğini görüyoruz. Şirket daha önce de davetiye görselinde aynı maddeyi kullanarak deri dış yüzeye göz kırpmıştı. Deri yüzey görünümü akıllara Note 3'ü getiriyor ancak LG'nin malzeme tercihi nasıl olacak henüz bilinmiyor.
Diğer yandan yeni arayüz ile ilgili de bir video yayınlandı. Videonun ilk kısımlarında arayüzün gelişme süreci kısaca anlatılıyor. Daha sonra ise LG UX 4.0'ın getireceği yeniliklerden bahsedilmiş. Kısaca bahsetmek gerekirse ilk olarak hafif ve kullanımı kolay bir arayüze işaret ediliyor. Bir diğer yenilik olarak ise mantık olarak HTC'nin Blinkfeed özelliğine benzeyen aşağı kaydırılarak kullanan bir ekran görülüyor. Ancak bu ekranda HTC'den farklı olarak notlar, aktivite takibi, kolay erişim tuşları gibi kısımlar bulunuyor.
LG, G4 ve yeni arayüzü ile ilgili kısa videolar yayınladı
 
Daha sonra kolay fotoğraf çekimi ve fotoğraf ayarlarının detaylandırılması gösteriliyor. Bu kısımda dileyen kullanıcılara detaylı ayar seçenekleri sunulacak. Takvim de yeni arayüz ile değişimden etkilenirken, ayrıca arayüzün kullanıcıyı daha çok anlama ve isteklerine yanıt verme noktasında geliştirildiği belirtiliyor. Yeni arayüz bu bağlamda kişilere özel olarak tavsiye verme,  hatıraları anımsatma ve zil sesi özelleştirme gibi seçeneklere de sahip olacak.
Yayınlanan iki videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
 

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aflika 4 yıl en beğenilen
Önceleri çıkan çoğu model heyecanlandırırdı bizi. Şimdi ise kılımızı kıpırdatamıyorlar maalesef.
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prydzsnare 4 yıl
G3 2000 den cikti, g4 2300 civarinda cikacaktir.
S6 en iyi android cihaz olacak gibi.
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gurkanse 4 yıl
malesef hic heyecanlandirmadi.gram beklentim kalmadi.g2 kullanicisiyim.g3 2k ekran olmadi diye almadim o hayal kirikligindan sonra bu cihaz hic olmadi bence.
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hikmet548 4 yıl
fiyatı en az 2200 olcak yoksa bişi bilmiyorum
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RAN7843 4 yıl
türkiye fiyati bana göre 2000 lira civari olur g4 ama bence Kamera yarislari hep daha Ileri gidiyor el kameralari öldü diyebilirim conon ve nikonda buraya yönelmesi gerek hadi bakalimmm
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shadowmexo 4 yıl
Bugün s6, s6 edge ve m9 u uzunca inceledim. Bir türlü beni cezbetmediler. S6 edge elde duruşu ile daha bir tok ve kaliteli duruyor ama o para etmez. G4 ü sabırsızlıkla bekliyorum. En iyisi olmasa da 1500 liraya alınan bir g4 her zaman en iyisi olacaktır.
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nicat.As 4 yıl
lg g4 s6 kadar merak uyandirmiyor
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aflika 4 yıl en beğenilen
Önceleri çıkan çoğu model heyecanlandırırdı bizi. Şimdi ise kılımızı kıpırdatamıyorlar maalesef.
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Masquerade89 4 yıl
kamera yarışları ile başladı bu sene bakalım
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