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LG G6 ortaya çıktı: İşte detaylar

Geçtiğimiz yıl istenen başarıyı yakalayamayan G5 modeli sonrasında LG'nin umudu yeni nesil telefonu G6. Baştan aşağı yenilenen telefonun resmi görüntüleri ve detayları haberimizde.
2 yıl
24,1b
1
86
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli G6 nihayet ortaya çıktı. İspanya'nın Barselona kentinde, MWC 2017 Fuarı'ndan sadece bir gün önce yani 26 Şubat'ta lanse edilecek telefonun ilk görüntüsü tasarımdaki radikal değişimi gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz yıl modüler yapılı G5 modelinin istenen başarıyı yakalayamaması,  kronik sorunlarla boğuşan G4 modelinin getirdiği finansal yük, LG Mobile üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu. Şirketin son hamlesi olan V20 modeli genel olarak başarı kazansa da, geç çıkması ve piyasadaki mevcut dengeler çerçevesinde beklenti G6 modeline kaydı.
Ortaya çıkan görsel gösteriyor ki, LG de Xiaomi Mi Mix rüzgarına kapılan firmalardan olacak. Yepyeni bir tasarım diline geçen Güney Koreli şirket, hem üst hem de yan kısımlarda agresif çerçeve profiliyle ekran/kasa oranında yüksek değerlere ulaşacak gibi duruyor. Hatta her ne kadar telefonun alt kısmı bu görsele yansımış olmasa da, ekran/kasa oranı için bahsedilen değer %90'lar seviyesindeki bu gerçektne heyecan verici.
5.7-inç boyutundaki ekranın, geleneksel telefon ekranlarından farklı olarak 2:1 formatındaki yapısıyla fark yaratacağı telefon, ön ve arka kısmın arasına giren ve kenarlar yuvarlatılan metal çerçevesiyle ele iyi oturacak gibi görünüyor. Fotoğraflardan anlaşıldığı üzere, ses kontrol butonları Apple ve Samsung ekolündeki gibi sol üst ısımda toplanmış.
Sağ tarafı görünmediği için net konuşamıyoruz belki ama, arka tarafında üste yakın merkez pozisyonu alması beklenen parmakizi okuyucusu aynı zamanda güç butonu olabilir. Köşelerden yuvarlatılmış ekran detaylarına sahip olan LG G6, aynı zamanda 3.5mm kulaklık bağlantısını koruyor ve rakipleri gibi suya dayanıklı gelmesi bekleniyor.
Arkada çift kamera konfigürasyonuyla gelecek olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alacak* ve muhtemelen 4GB+ LPDDR4 RAM ile 64GB depolama kapasitesi sunacak gibi görünüyor. Ancak teknik özellikler henüz tam olarak resmileşmiş değil. Evet, geri sayım başladı ama öncesinde ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Peki siz ne düşünüyorsunuz LG G6 için?
* Forbes'un haberine göre, Snapdragon 835 için önceliğin Samsung'a verilmesine bağlı olarak LG G6'da bu işlemci kullanılmayacak. Ancak henüz resmi doğrulama gelmediğinden beklememiz gerekiyor. Hatırlanacağı üzere LG G4 modeli Snapdragon 808 ile gelmiş, Güney Koreli üretici bunu Snapdragon 810'un kronik sorunlarından kurtulmak için tercih ettiğini ifade etmişti. LG G5 ise diğer üreticilerle benzer şekilde Snapdragon 820 ile çıkmıştı. 

http://www.theverge.com/2017/1/23/14363314/lg-g6-photo-leak-android-smartphone-flagship-mwc Yorum Yaz
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system electronıc 2 yıl en beğenilen
LG = kronik sorunlar. Başka da sözüm yok...
1 Yanıt Yanıtla +53
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Marty.McFLY 2 yıl
+ oy almak için kronik sorun yazıp çıkıyorsunuz. her lg konusunda aynı mesajlar var anladık tamam.
1 Yanıt Yanıtla +48
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coke019 2 yıl
Bu telefonun gelecegini kronik sorunlar belirleyecek
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HEKTOR-NG 2 yıl
Yedek telefon olarak g2 yi hâlâ saklıyorum. Bi telefon bu kadar mı kullanışlı olur arkadaş.
HTC A9u kullanıyorum şuan.
G6 yı merakla bekliyorum.
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Adiyamanmp3 2 yıl
Kronik sorunlarından ötürü cidden merakla bekleniyordu (!)g6.
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DH Misafiri 2 yıl
Üst kenar kalınlığı şahane yalnız yan kenar düşündürücü çıkınca daha net değerlendirebiliriz aynı zamanda keşke snapdragon 821 ile gelsede fiyatı 3 binin altında kalsa v serisinde yapsınlar 835i
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DH Misafiri 2 yıl
Üst tasarım gayet güzel görünüyor. Önceki serilerdeki kronik sorunlar yüksek ihtimalle bu seride olmayacaktır çünkü G6, LG için son şans. 3 seneden fazla süredir G2 kullanıyorum. hiçbir donanımsal problem olmadı sadece yazılımsal sebeplerden dolayı bir miktar yavaşladı.Ekran köşelerinin yuvarlanması Palm Pre'yi akla getiriyor. Bevel bir miktar fazla olmuş gibi görünüyor. G6'nın mutlaka Snapdragon 835 ile çıkması gerekiyor ki cihaz rekabete girebilsin. Önceki seriler ısınma sorunları sebebiyle daha düşük hızda çalışan işlemcilerle çıktığı için performans olarak rakiplerin hayli gerisinde kalmıştı. Ses özelliği açısından V20'deki DAC'ı dahil ederler mi bilmiyorum ama ederlerse satışları olumlu etkileyecektir.
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souledge 2 yıl
Şu ürettiği tvler kadar kaliteli telefon satsa samsungu devirir
ürün tasarımcıları neyin kafasıyla yaşıyorlarsa halka inemiyorlar ayrıca
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LeSRiSeL 2 yıl
herkezin samsung s8 bekledıgıne emınım :) ama lg g6 iyi görünüyor..
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ironman 2 yıl

FORMÜLÜ vereyim tüm firmaların CEO larına;
Üstün özellikleri Super AMOLED capacitive touchscreen, ekran CAT12 modem koy 4K Vİdeo çekimi Li-Po 4000 mAh battery koy . Water ResisT yap. 5.2 " ekrana oturttur.
2000 Liraya Sat İşte Başarının sırrı
Senden iyisi yok. Kimse önüne geçemez...
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~Lion King~ 2 yıl ironman
ironman
FORMÜLÜ vereyim tüm firmaların CEO larına;
Üstün özellikleri Super AMOLED capacitive touchscreen, ekran CAT12 modem koy 4K Vİdeo çekimi Li-Po 4000 mAh battery koy . Water ResisT yap. 5.2 " ekrana oturttur.
2000 Liraya Sat İşte Başarının sırrı
Senden iyisi yok. Kimse önüne geçemez...

Merhaba ironman,
Düşünceleriniz bizim için değerli. Üst birimimize dileklerinizi iletmekten memnuniyet duyarım.
LG Costumer Satisfaction.
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FEARTR 2 yıl
Telefon çıkmadan kronik sorun yorumu yapanlara Allah Akıl fikir versin.
Bi gelsinde bi göreydik varmı yok mu? Samsung da kronik sorun yoktu milletin orasında burasında iyiki patlamadı...
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codred 2 yıl
g6 detaylar ortaya çıktı yazılmış. girdim baktım son özellikleri neymiş görelim diye yine resim üzerinden birkaç detay var. enteresan oldu dh haberleri. yakında tele magazin diye program bekliyorum dh den.
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tiresome 2 yıl
Lg sudan ucuz olsa almam artık. Lg v10 aldım botloop sorunu çıktı para iadesi talep ettim kesinti yapacağız dedi kabul etmedim. Tüketici hakem heyetine gittim karar lehime çıkmasına rağmen parayı yatırmadılar. Bende icra dairesine başvurdum ödeme emri çıkarttım lg2 ile yükselen firma sonradan izlediği yanlış politikalarla kendi ayağına sıktı resmen.
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