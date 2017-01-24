LG G6 ortaya çıktı: İşte detaylar

LG'nin merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli G6 nihayet ortaya çıktı. İspanya'nın Barselona kentinde, MWC 2017 Fuarı'ndan sadece bir gün önce yani 26 Şubat'ta lanse edilecek telefonun ilk görüntüsü tasarımdaki radikal değişimi gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz yıl modüler yapılı G5 modelinin istenen başarıyı yakalayamaması, kronik sorunlarla boğuşan G4 modelinin getirdiği finansal yük, LG Mobile üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu. Şirketin son hamlesi olan V20 modeli genel olarak başarı kazansa da, geç çıkması ve piyasadaki mevcut dengeler çerçevesinde beklenti G6 modeline kaydı.

Ortaya çıkan görsel gösteriyor ki, LG de Xiaomi Mi Mix rüzgarına kapılan firmalardan olacak. Yepyeni bir tasarım diline geçen Güney Koreli şirket, hem üst hem de yan kısımlarda agresif çerçeve profiliyle ekran/kasa oranında yüksek değerlere ulaşacak gibi duruyor. Hatta her ne kadar telefonun alt kısmı bu görsele yansımış olmasa da, ekran/kasa oranı için bahsedilen değer %90'lar seviyesindeki bu gerçektne heyecan verici.

5.7-inç boyutundaki ekranın, geleneksel telefon ekranlarından farklı olarak 2:1 formatındaki yapısıyla fark yaratacağı telefon, ön ve arka kısmın arasına giren ve kenarlar yuvarlatılan metal çerçevesiyle ele iyi oturacak gibi görünüyor. Fotoğraflardan anlaşıldığı üzere, ses kontrol butonları Apple ve Samsung ekolündeki gibi sol üst ısımda toplanmış.

Sağ tarafı görünmediği için net konuşamıyoruz belki ama, arka tarafında üste yakın merkez pozisyonu alması beklenen parmakizi okuyucusu aynı zamanda güç butonu olabilir. Köşelerden yuvarlatılmış ekran detaylarına sahip olan LG G6, aynı zamanda 3.5mm kulaklık bağlantısını koruyor ve rakipleri gibi suya dayanıklı gelmesi bekleniyor.

Arkada çift kamera konfigürasyonuyla gelecek olan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alacak* ve muhtemelen 4GB+ LPDDR4 RAM ile 64GB depolama kapasitesi sunacak gibi görünüyor. Ancak teknik özellikler henüz tam olarak resmileşmiş değil. Evet, geri sayım başladı ama öncesinde ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Peki siz ne düşünüyorsunuz LG G6 için?

* Forbes'un haberine göre, Snapdragon 835 için önceliğin Samsung'a verilmesine bağlı olarak LG G6'da bu işlemci kullanılmayacak. Ancak henüz resmi doğrulama gelmediğinden beklememiz gerekiyor. Hatırlanacağı üzere LG G4 modeli Snapdragon 808 ile gelmiş, Güney Koreli üretici bunu Snapdragon 810'un kronik sorunlarından kurtulmak için tercih ettiğini ifade etmişti. LG G5 ise diğer üreticilerle benzer şekilde Snapdragon 820 ile çıkmıştı.

http://www.theverge.com/2017/1/23/14363314/lg-g6-photo-leak-android-smartphone-flagship-mwc