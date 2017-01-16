LG G6’da batarya ısınma sorunu olmayacak

Geçen yıl Galaxy Note 7 amiral gemi modelinin başına gelen talihsiz olaylar zinciri, diğer üreticileri de agresif tedbirler almaya zorluyor. Henüz Galaxy Note 7 için resmi bir açıklama gelmedi ancak üreticiler hata yapmak istemiyor. LG de G6 amiral gemisi için oldukça hassas.

Batarya Çok Önemli

Firma yaptığı açıklamada bataryanın aşırı ısınma yaşamaması için özel bir soğutma sistemi kullanacaklarını belirtti. Kasa içerisine bakır ısı boruları yerleştiren firma bu sayede 65 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarda bataryanın kesinlikle ısınmadığını ifade ediyor. Ayrıca cihazın bileşenleri de birbirinden belirli bir mesafede konumlanıyor. Yapılan testlerde kriter sıcaklık standardın yüzde 15 üzerine çıkarılmış ve başarı elde edilmiş.

Geçen yıl rakibinin yaşadığı problemleri yaşamak istemeyen LG ince eleyip sık dokuyor ve sürekli batarya güvenliğine vurgu yapıyor. Elbette Galaxy S8 için LG Chem iştirakinin batarya tedarik edeceği bir süredir gündemde. LG bu açıdan da tüketici ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Geçen yıl ki modüler yapıyı terk edecek olan LG G6 böylece maliyetleri biraz daha aşağıya çekebilecek. Firmanın yüzde 15-20 arasında nihai fiyatta azaltım yapabileceği konuşuluyor.

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Diğer taraftan farklı özelliklerle firmanın ilgi toplama planları var. Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM yanında çift arka kamera, 1440x2880 çözünürlüğünde çok ince kenarlara sahip 5.5 inçlik ekran, gelişmiş ses teknolojisi, manuel video ayarları bunlar arasında. Modelin MWC 2017 fuarında tanıtılarak 10 Mart itibariyle de satışa sunulması bekleniyor.