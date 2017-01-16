Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G6’da batarya ısınma sorunu olmayacak

Bu yıla G6 amiral gemisi ile başlayacak olan LG, bileşenler konusunda oldukça hassas. Firma herhangi bir problem yaşanmaması için ince eleyip sık dokuyor ve çok zorlu koşullarda testler yapıyor.
2 yıl
6,9b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G6’da batarya ısınma sorunu olmayacak

Geçen yıl Galaxy Note 7 amiral gemi modelinin başına gelen talihsiz olaylar zinciri, diğer üreticileri de agresif tedbirler almaya zorluyor. Henüz Galaxy Note 7 için resmi bir açıklama gelmedi ancak üreticiler hata yapmak istemiyor. LG de G6 amiral gemisi için oldukça hassas.

Batarya Çok Önemli

Firma yaptığı açıklamada bataryanın aşırı ısınma yaşamaması için özel bir soğutma sistemi kullanacaklarını belirtti. Kasa içerisine bakır ısı boruları yerleştiren firma bu sayede 65 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarda bataryanın kesinlikle ısınmadığını ifade ediyor. Ayrıca cihazın bileşenleri de birbirinden belirli bir mesafede konumlanıyor. Yapılan testlerde kriter sıcaklık standardın yüzde 15 üzerine çıkarılmış ve başarı elde edilmiş.

Geçen yıl rakibinin yaşadığı problemleri yaşamak istemeyen LG ince eleyip sık dokuyor ve sürekli batarya güvenliğine vurgu yapıyor. Elbette Galaxy S8 için LG Chem iştirakinin batarya tedarik edeceği bir süredir gündemde. LG bu açıdan da tüketici ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

Geçen yıl ki modüler yapıyı terk edecek olan LG G6 böylece maliyetleri biraz daha aşağıya çekebilecek. Firmanın yüzde 15-20 arasında nihai fiyatta azaltım yapabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı "

Diğer taraftan farklı özelliklerle firmanın ilgi toplama planları var. Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM yanında çift arka kamera, 1440x2880 çözünürlüğünde çok ince kenarlara sahip 5.5 inçlik ekran, gelişmiş ses teknolojisi, manuel video ayarları bunlar arasında. Modelin MWC 2017 fuarında tanıtılarak 10 Mart itibariyle de satışa sunulması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/LG-says-that-the-battery-on-the-LG-G6-wont-overheat-at-high-temperatures_id89997 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
aycibin 2 yıl en beğenilen
millet hala g2 diyorsa bazı yanlışlar senelerce tekrar etiş demektir
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 yıl
"Geçen yıl ki" ifadesindeki "ki" ayrı yazılmaz.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Telefonlarda da heatpipe sistemleri yaygınlaşacak demek.
Bu arada 23 Ocak'ta Samsung, Note 7'nin patlama sebebini açıklayacakmış.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yasin_92 1 yıl
lg g2 ve g3 kullandım. sakın almayın. lg den uzak durun. ürünlerinin de arkasında durmaz piyasada g3 diye bi cihaz yok artık hepsi yandı bitti. lg demek sorun demek hemde kullanışsız cihazları
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Şuan lg g6 kullanıyorum güya ısınma sorunu yol diyolar ama felaket bi ısınma var telefonda .. Şarkdayken ısınıyo oyun oynarken dizi i
Film izlerken ısınıyo anlamadım hiç bişey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Birinci hata: Isı değil sıcaklık olmalı.
İkinci hata: g6, 5.7 inch olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
evvela önceki hadiselerden yola çıkarak kronik sorunları barındırmaması lazım lg daha o safhayı geçemedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
bence kronik sorunları olmasın daha hayra geçer...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 yıl
Ekranların kalitesi ve kalite kontrolleri artsın yeterli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 2 yıl
Firma nihai fiyatta %15 - 20 azaltım yapacakmış ha. Bakalım bize na kadar pahalıya gelecek... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 2 yıl
Demekki bu sene samsungların da pili çabuk bitecek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exterminant 2 yıl
patlamasın da ısınma yine bir dereceye kadar kabul edilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 2 yıl
Sizde basladiniz surekli telefon cikarmaya LG G2 agliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6941 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g6 ve
6 etiket daha lg g5 lg v30 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nokia 6'nın performans testi sonuçları pek iç açıcı değil 2 yıl Araştırmacılar hastalıkların erken teşhisi için yeni bir görüntüleme yöntemi geliştirdi 2 yıl Electric GT için özel hazırlanan Model S, 0'dan 100'e 2.1 sn.'de çıkıyor 2 yıl James Cameron'dan bilim-kurgu filmleri ile ilgili belgesel 2 yıl Tesla'nın ikinci adamından elektrikli araçlar dünyasında fark yaratacak hamle 2 yıl Samsung Galaxy A3 2017 ön incelemesi "Yeni yıla yeni Galaxy A3" 2 yıl Android’in babası iddialı modellerle pazara geri dönüyor 2 yıl Ses dalgaları yayarak yangını söndürebilen cihaz geliştirildi 2 yıl Yeni MacBook Pro’lar batarya güven testlerini nihayet geçti 2 yıl Tesla, “Gelişmiş Otomatik Pilot” için düğmeye bastı 2 yıl Doların yükselmesi iPhone fiyatlarını uçuracak 2 yıl Samsung'a yakın bir kaynak Galaxy Note 7′nin patlama sebebini açıkladı 2 yıl Faraday Future FF 91'in fiyatı 300.000 dolardan düşük olacak 2 yıl BTK’dan öğrenciler için para ödüllü internet yarışması 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi ön siparişe açıldı: Türkiye'de ne kadar? 2 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davasında karar belli oldu 2 yıl Facebook yalan haber dedektörünü Almanya'da kullanmaya başlayacak 2 yıl Google: Pixel telefonlardaki ses sorunu donanımsal 2 yıl Samsung’un veliahtına tutuklama talebi 2 yıl Avrupa Birliği robotlarla ilgili yasa tasarısını onayladı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G6’da batarya ısınma sorunu olmayacak Sonraki Poz verirken zafer işareti yapanlar dikkat: Parmak iziniz çalınabilir 2 yıl ROKETSAN yapımı tank katili füzeler geliyor "UMTAS ve OMTAS hakkında her şey" 2 yıl Mobil oyunlar Cristiano Ronaldo'dan fazla kazanıyor 2 yıl Beyaz Saray'ı artık 360 derecelik sanal turla gezebilirsiniz 2 yıl Subaru, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında STI imzalı araçlarını sergilemeye hazırlanıyor 2 yıl Windows 10 oyun modu haftaya Insider programına geliyor 2 yıl Marvel kahramanlarını bir araya getiren The Defenders'tan ilk görüntüler 2 yıl Facebook, Oculus Rift'in çalıntı olduğu iddiasıyla karşı karşıya 2 yıl Yeni Tesla sahipleri için süperşarj ücretleri belli oldu 2 yıl Samsung, Galaxy C7 Pro'yu duyurdu, ön siparişler 16 Ocak'ta başlıyor 2 yıl Asus ROG serisinden dünyanın en küçük VR bilgisayarı 2 yıl Samsung’un Galaxy A 2017 serisi satışa çıkıyor 2 yıl Asus ROG Strix Z270E Gaming incelemesi "Pahalı abileri kadar performanslı ve lüks" 2 yıl Kanada başbakanı Snapchat ile gençlerin sorularını yanıtlayarak bir ilke imza attı 2 yıl Kia yeni Stinger modeli ile Detroit'in yıldızı olmaya aday 2 yıl İniş denemesini canlı izleyin: SpaceX uçuşlara geri dönüyor (İniş başarılı) 2 yıl 2017 yılında bilişim teknolojilerine yapılan harcama %2.7 artacak 2 yıl AMOLED ekran tanıtım videolarındaki telefon Samsung Galaxy S8 mi? 2 yıl Opera Neon tarayıcı deneyimini değiştirmeye geliyor 2 yıl Qualcomm açıkladı: CES 2017'de görüntülenen Nokia 8 gerçek mi? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim