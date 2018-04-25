LG, G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini açıkladı

Kullanıcılarla buluşmak için gün sayan LG G7 ThinQ'nun ekran detayları gün yüzüne çıktı. Bizzat LG tarafından açıklanan özelliklere göre LG G7 ThinQ, akıllı telefon tarihinin en iyi ekran deneyimi sunan telefonu olacak.

LG G7 ThinQ ekran özellikleri

6.1 inç boyutunda 19.5: 9 en\boy oranına sahip LG G7 ThinQ, 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğünde MLCD+ ekran paneliyle gelecek. LG'nin FullVision adını verdiği “Süper Parlak Ekran” ile karşımıza çıkacağı açıklanan LG G7 ThinQ, selefi G6'ya göre %50 daha ince alt çerçeveye sahip olacak. LG'ye göre piyasadaki "en parlak" ve "en canlı" ekran paneline sahip olacak LG G7 ThinQ, 1000 nits'e varan ekran parlaklık düzeyiyle telefon endüstrisinde yeni bir dönem başlatacak.

LG G6'nın ekranına nazaran %30 daha az güç tüketen MLCD+ ekran paneline sahip LG G7 ThinQ, DCI-P3 renk gamının tamamını destekleyecek. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilir çentikli ekran ile gelecek G7 ThinQ, telefon üzerinde hakimiyeti elinden bırakmak istemeyenler için de altı ayarlanabilir ekran moduna sahip olacak. Otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve profesyonel ekran modlarından her biri tıpkı kameralarda olduğu gibi ayarlanabilir bir RGB renk seviyesi seçeneğine sahip olacak

https://www.xda-developers.com/lg-g7-thin-q-display-brightness/