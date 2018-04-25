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LG, G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini açıkladı

LG, 2 Mayıs günü tanıtacağı yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini duyurdu. 1000 nits'e ulaşan ekran parlaklık düzeyiyle dikkat çeken telefonun ekran özellikleri haberimizde.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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LG, G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini açıkladı
Kullanıcılarla buluşmak için gün sayan LG G7 ThinQ'nun ekran detayları gün yüzüne çıktı. Bizzat LG tarafından açıklanan özelliklere göre LG G7 ThinQ, akıllı telefon tarihinin en iyi ekran deneyimi sunan telefonu olacak.

LG G7 ThinQ ekran özellikleri

6.1 inç boyutunda 19.5: 9 en\boy oranına sahip LG G7 ThinQ, 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğünde MLCD+ ekran paneliyle gelecek. LG'nin  FullVision adını verdiği “Süper Parlak Ekran” ile karşımıza çıkacağı açıklanan LG G7 ThinQ, selefi G6'ya göre %50 daha ince alt çerçeveye sahip olacak. LG'ye göre piyasadaki  "en parlak" ve "en canlı" ekran paneline sahip olacak LG G7 ThinQ, 1000 nits'e varan ekran parlaklık düzeyiyle telefon endüstrisinde yeni bir dönem başlatacak. 
LG G6'nın ekranına nazaran %30 daha az güç tüketen MLCD+ ekran paneline sahip LG G7 ThinQ, DCI-P3 renk gamının tamamını destekleyecek. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilir çentikli ekran ile gelecek G7 ThinQ, telefon üzerinde hakimiyeti elinden bırakmak istemeyenler için de altı ayarlanabilir ekran moduna sahip olacak. Otomatik, eko, sinema, spor, oyun ve profesyonel ekran modlarından her biri tıpkı kameralarda olduğu gibi ayarlanabilir bir RGB renk seviyesi seçeneğine sahip olacak

https://www.xda-developers.com/lg-g7-thin-q-display-brightness/ Yorum Yaz
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T Square 1 yıl en beğenilen
1000 nits'mi? Ops. GhostLCD+ geliyor desenize
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java 1 yıl
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LG daha önce de böyle acayip oranlı cihazlar denemişti ama olmamıştı... Zamanında iPhone 5 ile "ışın kılıcı" diye dalga geçen dandroidçiler şimdi beter oldular...
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OverClocK1ng 1 yıl java
Yooo, hiç de beter olmadık. Aksine çok iyi de oldu. Mesela Galaxy S8 de 5.8 inç ekran var ama ekranın genişliği 6.8 cm.
Elde de çok rahatça tutuluyor.
Android "Bu ekran boyutundan daha büyük olursa elde tutulamıyor, bu yüzden daha büyük ekranlı telefon yapmayacağız." diye bir şey demedi ki.
Onu deyip sonra tükürdüğünü yalayan kazıkçı dönek Epıldı...
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ozmenakif 1 yıl
19.5:9 ekran ne güzel. Olmuşken herkese ayrı en boy oranı belirlensin bari. Ben de 19.98:8.67 oranlı ekran istiyorum
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axesis 1 yıl
herif 1000 nit ekran yaptım bir ilk diyor %30 enerji tasaruflu yüksek çözünürlüklü diyor bir kesim işgüzarda 10 senelik mevzudan bahsediyor :) böyle böyle ilerlemiyor kafalar işte :)
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T Square 1 yıl en beğenilen
1000 nits'mi? Ops. GhostLCD+ geliyor desenize
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Whippoorwill 1 yıl
Hayalet ekran ve bootloop olmasa yeter.
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Johan Elmander 1 yıl
1000 nit demek ki. Ghost screen kesin o zaman.
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