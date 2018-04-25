Xiaomi Mi 6X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin uzun süredir merakla beklenen yeni fiyat-performans telefonu Mi 6X tanıtıldı. Kendisini daha da geliştiren Mi 6X en ucuz Snapdragon 660 yonga setli telefon olma iddiasında.

Xiaomi Mi 6X özellikleri ve fiyatı

Telefonla ilgili sızıntılar sayesinde zaten pek çok detay açığa çıkmıştı. Metal bir gövdeye sahip olan telefon arka kısmında kavise sahip ve böylece elde tutması kolaylaşıyor. Kalınlık 7.3mm seviyesinde tutulurken 3.5mm kulaklık girişinden fedakârlık edilmiş.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 18:9 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 660 sayesinde iyi bir performans sunan telefon ayrıca yazılım tabanlı yapay zekâ motoru ile de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

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Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX37 sensör yer alıyor. Yapay zekâ ile 206 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak kendisini optimize ediyor. Ayrıca gece çekimlerinde yine otomatik olarak ikinci kameraya geçiş yapıp daha kaliteli fotoğraflara imkân tanıyor.

Ön kısımda yine Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve ekran ışığı ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Telefonda 3010mAh kapasiteli batarya USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi ile 18W seviyesinde bu sağlanabiliyor. Ayrıca telefonda firmanın kendi Xiao AI dijital asistanı da yer alıyor.

Xiaomi Mi 6X modeli 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile 253$ gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçeneği 285$, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçeneği ise 316$ civarında. Satışlar Cuma günü başlıyor. Bu modelin Xiaomi Mi A2 olarak da piyasaya sürülmesi bekleniyor.