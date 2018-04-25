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Xiaomi Mi 6X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 6X nihayet tanıtıldı ve piyasanın en ucuz Snapdragon 660 yonga setli akıllı telefonu olabilir. Xiaomi Mi 6X özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
38,4b
1
60
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin uzun süredir merakla beklenen yeni fiyat-performans telefonu Mi 6X tanıtıldı. Kendisini daha da geliştiren Mi 6X en ucuz Snapdragon 660 yonga setli telefon olma iddiasında.

Xiaomi Mi 6X özellikleri ve fiyatı

Telefonla ilgili sızıntılar sayesinde zaten pek çok detay açığa çıkmıştı. Metal bir gövdeye sahip olan telefon arka kısmında kavise sahip ve böylece elde tutması kolaylaşıyor. Kalınlık 7.3mm seviyesinde tutulurken 3.5mm kulaklık girişinden fedakârlık edilmiş.

6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlük sunan telefon 18:9 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 660 sayesinde iyi bir performans sunan telefon ayrıca yazılım tabanlı yapay zekâ motoru ile de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

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Arka kısımda 12MP çözünürlüğünde Sony IMX486 ve 20MP çözünürlüğünde Sony IMX37 sensör yer alıyor. Yapay zekâ ile 206 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak kendisini optimize ediyor. Ayrıca gece çekimlerinde yine otomatik olarak ikinci kameraya geçiş yapıp daha kaliteli fotoğraflara imkân tanıyor.

Ön kısımda yine Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve ekran ışığı ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.

 

Xiaomi Mi 6X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Telefonda 3010mAh kapasiteli batarya USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor. Quick Charge 3.0 teknolojisi ile 18W seviyesinde bu sağlanabiliyor. Ayrıca telefonda firmanın kendi Xiao AI dijital asistanı da yer alıyor.

Xiaomi Mi 6X modeli 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile 253$ gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçeneği 285$, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi seçeneği ise 316$ civarında. Satışlar Cuma günü başlıyor. Bu modelin Xiaomi Mi A2 olarak da piyasaya sürülmesi bekleniyor.


https://www.gizmochina.com/2018/04/25/xiaomi-mi-6x-with-full-screen-design-dual-cameras-sd660-is-official-for-1599-yuan-253/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mpolat35 1 yıl en beğenilen
Vestel aynısını yapsa 3.000 TL fiyat koyar.
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Emin KOÇ 1 yıl mpolat35
vestel aynısını yapamaz en azından önümüzdeki 2 yıl :D
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Bloodin 1 yıl
4G Band 20 desteği yine yok, Türkiye'de 4G de sürekli kopmalara devam, belli ki paraya kıyıp, eğer Turkiye'ye gelmeyi de başarabilirse Mi MIX 2S alacağız...
Hemen Mi A2 demeyin, MIUI kullandıktan sonra artık başka android versiyonu kullanmamaya karar verdim, stok android de buna dahil.
4G Band 20 desteği yine yok, Türkiye'de 4G de sürekli kopmalara devam, belli ki paraya kıyıp, eğer Turkiye'ye gelmeyi de başarabilirse Mi MIX 2S alacağız...
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1 Avatar
tatum 1 yıl
Türkiye de ne zaman satışa sunulur?
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21Temmuz 1 yıl
Telefon iyi güzel de Batarya olmamış .. Hala aklım mi6 da bakalım.
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ZaferBiryol 1 yıl
İsmine yakışır bir ekran boyutu seçmişler. Maşallah.
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DH Misafiri 1 yıl
Android one? Mı?
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DH Misafiri 1 yıl
Abi elin Çinlisi bu fiyata yapıyorda bizim Vestel içine adamakıllı bir işlemci olmayan telefonları neden uçuk fiyatlara satıyor.Yerli üretim filan diyorlar büyük ihtimalle fabrikalara devlet desteği de vardır. Vestel yerli üretim diye bizi kazıklıyor ayıp ya.Bence teknolojiden biraz anlayan kimse Vestel'e para kaptırmıyordur.
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Rindaman 1 yıl
Sanırım adres yine archelot olacak.
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Bloodin 1 yıl
4G Band 20 desteği yine yok, Türkiye'de 4G de sürekli kopmalara devam, belli ki paraya kıyıp, eğer Turkiye'ye gelmeyi de başarabilirse Mi MIX 2S alacağız...
Hemen Mi A2 demeyin, MIUI kullandıktan sonra artık başka android versiyonu kullanmamaya karar verdim, stok android de buna dahil.
Yanıtla +8
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spirituals 1 yıl
Xiaomi gerçekten hem kaliteli hemde fiyat performans ürünleri yapıyor. S660 s820 ayarında bir işlemci. Grafik gücü belki s820 değil ama benzer performansı var. İnanın her işlemi kolayca donmadan yaparsınız. Buna oyunlar da dahil.
S8 e 4000 vermek yerine şu güzelim MI6 Oneplus 5t gibi telefonlara 1800 2500 bandı fiyat vermek daha mantıklı olur. Özelikle Oneplus 5t hem kamera hem performans konusunda ciddi bir telefon. 64 GB 6 GB ram olan tr garantili 2 yıl 2400 e satılıyor. Yada mi 6 2000 lira. Alın keyfinize bakın derim.
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Ghaneli 1 yıl
Mi6 nın işlemcisi daha iyi değişmi? Fiyatı neredeyse aynı neden mi6x alayım?
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Technotronic 1 yıl
Sony sensörlerle kamera konusunda okdukça iddalı model olmuş
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