LG G8 ThinQ, 3D ToF sensöre sahip ön kamera paketi ile gelecek

LG G8 ThinQ modelinde 3D ToF sensörlü ön kamera kullanılacağı firma tarafından açıklandı. Bu sensör yardımıyla daha gelişmiş yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunulması planlanıyor. Ayrıca cihazın sadece G8 olarak duyurulacağı tahmin ediliyordu. Görünen o ki ThinQ isimlendirmesinden de vazgeçilmemiş.

MWC 2019’da tanıtılacak

LG genellikle kendi etkinliğini düzenleyerek yeni akıllı telefon modellerini tanıtırdı. Bu sene ise Mobil Dünya Kongresi’ne katılacak. LG G8 ThinQ modelini de MWC 2019’da gerçekleşecek etkinlik ile birlikte göreceğiz. 3D ToF sensörü nesnelere kızılötesi ışık yollayarak uzaklıklarını net olarak ölçebilmeye yardımcı oluyor. Bu sayede sensörün gördüğü bölge üç boyutlu olarak taranabiliyor. LG bu teknolojiyi ön kamerada kullanarak Apple’ın Face ID çözümüne rakip olmayı amaçlıyor.

LG, Infineon isimli şirket ile Time-of-Flight (ToF) teknolojisi için bir ortaklık kurmuştu. LG G8 ThinQ modelinde de Infineon firmasının geliştirdiği REAL3™ görüntü sensörünü kullanılacak.

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Daha öncesinde Honor View 20 ve Vivo Nex Dual Display gibi bazı akıllı telefonlarda 3D ToF kameraların kullanıldığını görmüştük. Sony’nin de bu kamera sensörü üzerine çalıştığı biliniyor. Hatta Sony tarafından 3D ToF sensörlerin yapabilecekleri ile ilgili bir video paylaşılmıştı. 3D ToF sensörler önümüzdeki birkaç senenin popüler konularından biri olacak gibi.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/2/6/18214746/lg-g8-thinq-tof-sensor-3d-camera-confirmed