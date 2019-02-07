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LG G8 ThinQ, 3D ToF sensöre sahip ön kamera paketi ile gelecek

3D ToF sensör kullanan bazı modelleri hali hazırda gördük. LG’nin MWC 2019’da tanıtacağı G8 ThinQ modelinde de yüz tanıma özelliği için 3D ToF sensörü kullanılacağı açıklandı.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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LG G8 ThinQ, 3D ToF sensöre sahip ön kamera paketi ile gelecek
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LG G8 ThinQ modelinde 3D ToF sensörlü ön kamera kullanılacağı firma tarafından açıklandı. Bu sensör yardımıyla daha gelişmiş yüz tanıma ile kilit açma özelliği sunulması planlanıyor. Ayrıca cihazın sadece G8 olarak duyurulacağı tahmin ediliyordu. Görünen o ki ThinQ isimlendirmesinden de vazgeçilmemiş.

MWC 2019’da tanıtılacak

LG genellikle kendi etkinliğini düzenleyerek yeni akıllı telefon modellerini tanıtırdı. Bu sene ise Mobil Dünya Kongresi’ne katılacak. LG G8 ThinQ modelini de MWC 2019’da gerçekleşecek etkinlik ile birlikte göreceğiz. 3D ToF sensörü nesnelere kızılötesi ışık yollayarak uzaklıklarını net olarak ölçebilmeye yardımcı oluyor. Bu sayede sensörün gördüğü bölge üç boyutlu olarak taranabiliyor. LG bu teknolojiyi ön kamerada kullanarak Apple’ın Face ID çözümüne rakip olmayı amaçlıyor.

LG, Infineon isimli şirket ile Time-of-Flight (ToF) teknolojisi için bir ortaklık kurmuştu. LG G8 ThinQ modelinde de Infineon firmasının geliştirdiği REAL3™ görüntü sensörünü kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Yeni Galaxy S10 fotoğrafı ekrandan parmak izi okuma özelliğini onayladı"

Daha öncesinde Honor View 20 ve Vivo Nex Dual Display gibi bazı akıllı telefonlarda 3D ToF kameraların kullanıldığını görmüştük. Sony’nin de bu kamera sensörü üzerine çalıştığı biliniyor. Hatta Sony tarafından 3D ToF sensörlerin yapabilecekleri ile ilgili bir video paylaşılmıştı. 3D ToF sensörler önümüzdeki birkaç senenin popüler konularından biri olacak gibi.


https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/2/6/18214746/lg-g8-thinq-tof-sensor-3d-camera-confirmed Yorum Yaz
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Das Boot 3 ay
G8'in turkiyeye gelecegi bile meçhul. Umarim gelir.
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esmerbuyucu 3 ay Das Boot
V40 gelmedi diye mi böyle düşündünüz?
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armyoflovers 3 ay
Önce sorunsuz bir telefon yapsınlar, özellikle panelde!! 2K ve 3000mah inatlarindan vazgecmedikleri sürece ahiret berat belgesi ile de gelse gene tirt
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__Nikolaus__ 3 ay
İnsallah hızlı çalısır zira g7 de yüz tanıma inanılmaz yavaş
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esmerbuyucu 3 ay __Nikolaus__
Çünkü G7'in ön kamerasında 3D yüz algılayabilecek herhangi bir donanım yok.
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Bloodin 3 ay
Herkes koymaya başladı bu ToF sensörü, daha kullanabilen yok, illa Sony ya da Apple koyacak ki ToF'un anlamı ortaya çıkacak, adam ToF sensör koymuş, derinlik algılama için bile kullanmıyor, boş boş yatıyor sensör (Örnek Oppo RX17 Pro)...
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