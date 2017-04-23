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LG Hub Robot yeni akıllı asistanınız

Evlerimizde farklı akıllı cihazları bir araya getirmek ve tek bir noktadan kontrolünü sağlamak amacıyla geliştirilen LG Hub Robot eğlenceli bir arkadaş olmak istiyor.
2 yıl
1,8b
1
1
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Evlerimizde akıllı cihazlar artık vazgeçilmez ögeler haline geldi. Hal böyle olunca tüm akıllı aletleri tek bir yerden kontrol etmek ihtiyacı doğuyor. LG bu açıdan LG Hub Robot adında yeni bir akıllı ev asistanı geliştirdi.

İlk olarak CES 2017 fuarında tanıtılan LG Hub Robot,  evdeki diğer akıllı cihazlara bağlanıp tercihleriniz doğrultusunda onları yönetebiliyor. LG Hub Robot’un en önemli özelliklerinden biri ise Amazon Alexa tabanlı ses tanıma teknolojisine sahip olması. Böylece klima ya da kurutma makinesini sadece sözlü komutlarla kullanmanızı sağlayıp akıllı ev teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor.

LG Hub Robot kullanıcılara sunduğu birçok bildirim sayesinde adım adım sesli komutlarıyla yemek tariflerini anlatabiliyor ya da interaktif ekranı sayesinde buzdolabının içindekileri gösterebiliyor. Hub Robot, Alexa'nın geniş bilgi birikimine erişim sağlayabildiği için; müzik dinlemek, alarm kurmak, hatırlatma notları oluşturmak ya da hava ve trafik durumunu öğrenmek gibi imkânları da kullanıcılara sunuyor.

Gerçek bir kişisel asistan

LG Hub Robot, tüm aile bireylerinin rahatça kullanabilmesi için tasarlandı. Ekranda beliren yüz sayesinde, geniş bir duygu yelpazesi dahilinde hislerini ifade edebilmenin yanı sıra, hareket ettirilebiliyor ve döndürülebiliyor.

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Kendisine yöneltilen basit sorulara kafa sallamak gibi beden dili hareketleri ile yanıt verebilecek şekilde tasarlanan Hub Robot, eve gelen, evden ayrılan ya da uyuyan aile bireylerinin faaliyetlerinden de haberdar olabiliyor. Kamerası ve yüz tanıma sistemi sayesinde her bir aile üyesini tanıyıp, her biri için farklı bir selamlama kullanacak şekilde programlanabiliyor.

Hub Robot, mutfak veya oturma odası gibi aile bireylerinin sık bulunduğu ortak alanlara yerleştirildiğinde en iyi performansı gösteriyor. Aynı zamanda evin diğer odalarına Hub Robot’u tamamlayıcı mini robotlar yerleştirilebiliyor. Görsel ekranlara sahip bu mini robotlar Hub Robot’un birer uzantısı oldukları için aynı işlevleri gerçekleştirebiliyorlar. Kullanıcılar isterlerse LG Hub Robot’a çocuklarıyla ilgilenmesi için kitap okumak ve ya dans etmek gibi basit görevler dahi verebiliyorlar.

Amazon Alexa aktif olmadığı için LG Hub Robot ülkemiz dahil bazı pazarlarda henüz mevcut değil. Ne zaman geleceği konusunda da net bir bilgi bulunmuyor.

 

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Cosster 2 yıl
4 ay oldu tanıtılalı nereden esti?
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