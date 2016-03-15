LG K8 ve LG K5 akıllı telefonları resmiyet kazandı

LG'nin bu yıl başında genç tüketicilere yönelik olarak duyurduğu K akıllı telefon serisi, 5 modeline de resmiyet kazandırarak kendisini tamamlamış oldu. LG K4, LG K7, LG K10 sonrasında LG K5 ve LG K8 modelleri de bugün resmiyet kazandı.

LG K5 ve LG K8 Aslında LG K8 daha önce resmiyet kazanmıştı ancak bölgeye göre tekrar donanımı revize edildi. Daha önce 1.5GB olarak açıklanan RAM, Latin Amerika ülkelerinde 1GB olarak değiştirilecek. Ayrıca 8GB ve 32GB şeklinde iki farklı kapasite seçeneği de mevcut.



5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan modele, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MT6735 yonga seti eşlik ediyor. LED flaşlı 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, metal alaşımlı kasa, 8.7mm kalınlık gibi özellikler yer alıyor.



LG K5 modelinde ise 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte LCD ekran, MT6735 yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, arka kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda 2MP çözünürlüğünde kamera, 1900mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4G LTE, WiFi şeklinde özellikler mevcut.

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Diğer Modeller Serideki diğer 3 model ise şöyle sıralanıyor:



LG K10 modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. 2300mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi ve 8GB/16GB kapasite seçenekleri ortak olarak sunuluyor. LTE veya 3G desteği sunmasına göre modelin özellikleri çeşitleniyor. LTE versiyonunda 4 veya 8 çekirdekli işlemciler, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3G versiyonunda ise 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yine RAM seçenekleri 1GB/1.5GB/2GB RAM şeklinde sıralanıyor.



LG K7 modelinde 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ortak olarak sunuluyor. Modelde 3G/LTE, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB/1.5GB RAM seçenekleri mevcut.



LG K4 modelinde ise 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz saat hızında Mediatek MT6735M yonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 1940mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.



LG K4 ve LG K5 modelleri, ses kontrol tuşlarını yan tarafa alan bir tasarıma sahip. Diğer modellerde ise kontrol tuşları yine arka tarafta yer alıyor. Serideki modeller, farklı bölgelere önümüzdeki haftadan itibaren dağılmaya başlayacak. Bazı ülkelerde LG Q şeklinde isimlendirme olacağı ifade ediliyor. Serideki diğer 3 model ise şöyle sıralanıyor:modelinde 5.3 inçlik HD bir ekran yer alıyor. 2300mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi ve 8GB/16GB kapasite seçenekleri ortak olarak sunuluyor. LTE veya 3G desteği sunmasına göre modelin özellikleri çeşitleniyor. LTE versiyonunda 4 veya 8 çekirdekli işlemciler, 13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 3G versiyonunda ise 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP veya 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Yine RAM seçenekleri 1GB/1.5GB/2GB RAM şeklinde sıralanıyor.modelinde 5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 2125mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ortak olarak sunuluyor. Modelde 3G/LTE, 8GB/16GB depolama kapasitesi, 1GB/1.5GB RAM seçenekleri mevcut.modelinde ise 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz saat hızındayonga seti, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 1940mAh kapasiteli batarya, Android 5.1 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.modelleri, ses kontrol tuşlarını yan tarafa alan bir tasarıma sahip. Diğer modellerde ise kontrol tuşları yine arka tarafta yer alıyor. Serideki modeller, farklı bölgelere önümüzdeki haftadan itibaren dağılmaya başlayacak. Bazı ülkelerde LG Q şeklinde isimlendirme olacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-officially-announces-the-LG-K8-and-LG-K5_id79273