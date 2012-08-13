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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile, 5-inç ekranlı Optimus Vu'yu ABD pazarına sunmayı planlıyor

6 yıl
5,7b
1
13
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli mobil telefon üreticisi LG Mobile'ın, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırarak Samsung Galaxy Note'a rakip olarak hazırladığı modeli Optimus Vu, görünüşe göre çok yakında ABD yolcusu olacak.
Yalnızca anavatanı Güney Kore'de piyasaya sürülen ve piyasaya sürüldüğü günden bu yana 500.000 adetlik satış barajını aşan Optimus Vu'nun, ABD'de hangi operatör aracılığıyla satılacağına dair bilgi verilmedi. Ancak bazı kaynaklar LG Mobile'ın akıllı modelinin Verizon Wireless aracılığıyla satılacağını bildiriyor.
5.0-inç boyutunda, 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde, IPS panelli dokunmatik ekrana sahip Optimus Vu, 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 işlemci, Adreno 220 GPU, 1 GB RAM, LTE, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, Full HD video kaydedebilen 8 megapiksel kamera ve 2080 mAh batarya ile donatılmış durumda. Ancak bu çeyrekte ABD'de boy göstermesi beklenen Optimus Vu'nun, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle geleceğine dair tahminler yürütülmekte. Öte yandan Avrupa pazarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Miyamoto Musashi 6 yıl en beğenilen
LKLC
marketlerde görüntü kirliliğinden başka bir işe yaramaz.

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nurettinaz 6 yıl
LG severle hemen kizmasin bana ancak babama aldigimiz lg nin normal bir telefonu ilk ayini doldurmadan bataryasi olmesinden, sifir tusunun ve asagi tusunun calismamasindan, kamerasnin cani istediginde cektigi fotografi kaydetmesinden ve son olarakta malzeme kalitesinin igrenc olmasindan dolayi kendilerinden oldukca sogmus bulunmaktayim.Ki babamda 50 yasinda cep telefonuyla tanismis ve kullanim olarak ayda maksimum 3 gorusme yapan ki bunlarin suresi de 5dk gecmeyen gorusmeler olmasindan dolayi firmanin sadece monitor yapmasi gerektigini dusunmekteyim. Ha ayrica son zamanlardaki yorumlara bakilirsa da urunlerine guncelleme vermeyerek insnalari yeni urun almaya zorlamak suretiyle zor durumda birakan bir firmadir kendisi. Nacizane tavsiyem uzak durun!
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Miyamoto Musashi 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

LG severle hemen kizmasin bana ancak babama aldigimiz lg nin normal bir telefonu ilk ayini doldurmadan bataryasi olmesinden, sifir tusunun ve asagi tusunun calismamasindan, kamerasnin cani istediginde cektigi fotografi kaydetmesinden ve son olarakta malzeme kalitesinin igrenc olmasindan dolayi kendilerinden oldukca sogmus bulunmaktayim.Ki babamda 50 yasinda cep telefonuyla tanismis ve kullanim olarak ayda maksimum 3 gorusme yapan ki bunlarin suresi de 5dk gecmeyen gorusmeler olmasindan dolayi firmanin sadece monitor yapmasi gerektigini dusunmekteyim. Ha ayrica son zamanlardaki yorumlara bakilirsa da urunlerine guncelleme vermeyerek insnalari yeni urun almaya zorlamak suretiyle zor durumda birakan bir firmadir kendisi. Nacizane tavsiyem uzak durun!

Lg nin çabalarına bir şey demiyorum (emeğine) fakat size katılmamak elde değil eski bir LG kullanıcısı olarak.Bende p990 ve p970 le ilgili acı bir deneyim yaşadım (yazılımsal olarak) malzeme kaliteleri iyiydi.Android sadece LG ile anlaşsa idi eminim şu anda Android diye bir şey olmayacaktı.

Birde toshiba g500(portege) serisi deneyimim varki o ap ayrı bişi ona hiç girmeyeyim...
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_|DERON|_ 6 yıl
LG bıraksın bu işi güya Samsung olmaya çalışıyor ama Samsung sadece donanımla bukadar ünlü olmadı yanında yazılımda vardı farklı özellikler de vardı
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fatihburak95 6 yıl
bu sefer abla ile ilgili yorum gelmemiş neden acaba:)))
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pijama61 6 yıl fatihburak95
fatihburak95

bu sefer abla ile ilgili yorum gelmemiş neden acaba:)))

belki tesettürlü diyedir.
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tamtamam 6 yıl
ilk defa vasat bi koreli model gördüm,olmamış...
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pijama61 6 yıl
lg günümüz teknolojisini 1 yıl geriden takip ediyor. android 2,3 nedir yahu?
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theyapici 6 yıl
harbi vuuuu yani güzelmiş ips
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the_end_ 6 yıl
Samsung Note varken :) LG bi kere zamanında güncelleme çıkartsın telefonlarına. Herkes onada şükür der. Bu özelliklerle çok zor be. Note 2 eli kulağında artık. Boş bir telefon bana göre ;)
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Miyamoto Musashi 6 yıl en beğenilen
LKLC
marketlerde görüntü kirliliğinden başka bir işe yaramaz.

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1905_fanatik 6 yıl
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LKLC 6 yıl
marketlerde görüntü kirliliğinden başka bir işe yaramaz.
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die_caprio 6 yıl LKLC
LKLC

marketlerde görüntü kirliliğinden başka bir işe yaramaz.

görende rakip firmanın ceo'su sanır seni
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