LG Mobile, 5-inç ekranlı Optimus Vu'yu ABD pazarına sunmayı planlıyor

Güney Kore merkezli mobil telefon üreticisi LG Mobile'ın, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırarak Samsung Galaxy Note'a rakip olarak hazırladığı modeli Optimus Vu, görünüşe göre çok yakında ABD yolcusu olacak.



Yalnızca anavatanı Güney Kore'de piyasaya sürülen ve piyasaya sürüldüğü günden bu yana 500.000 adetlik satış barajını aşan Optimus Vu'nun, ABD'de hangi operatör aracılığıyla satılacağına dair bilgi verilmedi. Ancak bazı kaynaklar LG Mobile'ın akıllı modelinin Verizon Wireless aracılığıyla satılacağını bildiriyor.



5.0-inç boyutunda, 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde, IPS panelli dokunmatik ekrana sahip Optimus Vu, 1.5 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 işlemci, Adreno 220 GPU, 1 GB RAM, LTE, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, Full HD video kaydedebilen 8 megapiksel kamera ve 2080 mAh batarya ile donatılmış durumda. Ancak bu çeyrekte ABD'de boy göstermesi beklenen Optimus Vu'nun, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle geleceğine dair tahminler yürütülmekte. Öte yandan Avrupa pazarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

